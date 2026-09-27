സിംഗപ്പൂർ കോർട്ടിൽ ഇന്ത്യൻ 'ഗോൾമഴ'; ഹോക്കിയില് ഗ്രൂപ്പ് ചാമ്പ്യന്മാരായി സെമിയിൽ
ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് ഹോക്കി: എതിരില്ലാത്ത ഏഴ് ഗോളുകൾക്ക് സിംഗപ്പൂരിനെ തകർത്ത് ഇന്ത്യ സെമിയിൽ.
Published : September 27, 2026 at 8:04 PM IST
ഗിഫു: ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ടത്തിൽ അപരാജിത തുടർന്ന് ഇന്ത്യൻ വനിതാ ഹോക്കി ടീം. പൂൾ ബി-യിലെ അവസാന മത്സരത്തിൽ സിംഗപ്പൂരിനെ എതിരില്ലാത്ത 7 ഗോളുകൾക്ക് തകർത്ത് ഇന്ത്യ സെമിഫൈനലിൽ പ്രവേശിച്ചു. ഗിഫു പ്രിഫെക്ചറൽ ഗ്രീൻ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടന്ന മത്സരത്തിലെ ഉജ്ജ്വല വിജയത്തോടെ പൂൾ ബി-യിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനക്കാരായാണ് ഇന്ത്യ ഫിനിഷ് ചെയ്തത്. സെമിയില് കരുത്തരായ ദക്ഷിണ കൊറിയയാണ് ഇന്ത്യയുടെ എതിരാളികൾ. മത്സരത്തിലുടനീളം പന്തടക്കത്തിൽ ഇന്ത്യ വ്യക്തമായ മേധാവിത്വമാണ് പുലർത്തിയത്.
തുടക്കത്തിലെ പ്രതിരോധം തകർത്ത് ഇന്ത്യ
ആദ്യ ക്വാർട്ടറിൽ നിരവധി അവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുകയും ഒന്നിലധികം പെനാൽറ്റി കോർണറുകൾ ലഭിക്കുകയും ചെയ്തെങ്കിലും സിംഗപ്പൂർ പ്രതിരോധം തകർക്കാൻ ഇന്ത്യക്ക് സാധിച്ചില്ല. സിംഗപ്പൂർ ഗോൾകീപ്പർ ഫെലിസ ലായുടെ മികച്ച പ്രകടനമാണ് ആദ്യ 15 മിനിറ്റിൽ ഇന്ത്യൻ മുന്നേറ്റങ്ങളെ തടഞ്ഞുനിർത്തിയത്. എന്നാൽ രണ്ടാം ക്വാർട്ടറിൽ നായിക സലീമ ടെറ്റെ നേടിയ മനോഹരമായ ഫീൽഡ് ഗോളിലൂടെ ഇന്ത്യ ആദ്യ ബ്രേക്ക്ത്രൂ സ്വന്തമാക്കി.
𝗙𝗜𝗩𝗘 𝗪𝗜𝗡𝗦 𝗙𝗥𝗢𝗠 𝗙𝗜𝗩𝗘! 🇮🇳🔥— Hockey India (@TheHockeyIndia) September 27, 2026
The Indian Women’s Team signs off the Pool B stage with a commanding 7-0 win over Singapore at the Asian Games 2026! 🏑💪
A perfect pool-stage campaign as India march into the semi-finals! 🙌🇮🇳
Up Next: South Korea in the semis on… pic.twitter.com/4lt0YsRsVp
ഗോൾമഴ പെയ്യിച്ച് മുന്നേറ്റം
ആദ്യ ഗോളിന് പിന്നാലെ ഇന്ത്യ കളം നിറഞ്ഞു കളിക്കുകയായിരുന്നു. സുനേലിത ടോപ്പോ പെനാൽറ്റി കോർണർ ഗോളാക്കി മാറ്റി ഇന്ത്യയുടെ ലീഡ് 2-0 ആയി ഉയർത്തി. തൊട്ടുപിന്നാലെ സുനേലിത വീണ്ടും ലക്ഷ്യം കണ്ടു. തുടർന്ന് ലാൽറെംസിയാമിയും റുതുജ പിസാലും ഗോളുകൾ നേടിയതോടെ ആദ്യ പകുതി അവസാനിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇന്ത്യ 5-0 എന്ന ശക്തമായ ലീഡ് ഉറപ്പിച്ചിരുന്നു.
ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷവും കളി പൂർണ്ണമായി നിയന്ത്രിച്ച ഇന്ത്യ മൂന്നാം ക്വാർട്ടറിൽ ഒരു ഗോൾ കൂടി നേടി. പെനാൽറ്റി കോർണർ ലക്ഷ്യത്തിലെത്തിച്ച് നിക്കി പ്രധാനാണ് ഇന്ത്യയുടെ ലീഡ് 6-0 ആക്കിയത്. ഇന്ത്യയുടെ നിരന്തരമായ ആക്രമണങ്ങളെ ചെറുക്കാൻ സിംഗപ്പൂർ വല്ലാതെ ബുദ്ധിമുട്ടിയപ്പോൾ, മറുവശത്ത് ഇന്ത്യൻ പ്രതിരോധം സിംഗപ്പൂരിന് ഒരു അവസരം പോലും നൽകിയില്ല.
A look back at the action as the Indian Women’s Team wrapped up their Pool B campaign with a commanding 7-0 win over Singapore at the Asian Games 2026! 🏑💪— Hockey India (@TheHockeyIndia) September 27, 2026
Five games. Five wins. Here are the moments from another strong outing in Japan! 📸🇮🇳#HockeyIndia #IndiaKaGame… pic.twitter.com/jdInRp1pCH
അവസാന ക്വാർട്ടറിൽ പെനാൽറ്റി കോർണറിൽ നിന്നും ദീപിക തൊടുത്ത മനോഹരമായ ഒരു ഡ്രാഗ് ഫ്ലിക്ക് ഗോൾപോസ്റ്റിൽ പതിച്ചതോടെ ഇന്ത്യയുടെ ഗോൾപട്ടിക (7-0) തികഞ്ഞു. മത്സരത്തിൽ സുനേലിത ടോപ്പോ ഇരട്ട ഗോൾ നേടിയപ്പോൾ, ആറ് വ്യത്യസ്ത ഇന്ത്യൻ താരങ്ങളാണ് ഗോൾവേട്ടയിൽ പങ്കാളികളായത്. ഗ്രൂപ്പ് ബി-യിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനക്കാരായ ദക്ഷിണ കൊറിയക്കെതിരെയുള്ള നിർണായകമായ സെമിഫൈനൽ പോരാട്ടത്തിനായാണ് ഇന്ത്യൻ ടീം ഇനി ഇറങ്ങുന്നത്.
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