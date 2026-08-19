ETV Bharat / sports

ഹോക്കി ലോകകപ്പ്: ആവേശപ്പോരിൽ പാകിസ്‌താനെ തകർത്തു; ഇന്ത്യ അടുത്ത ഘട്ടത്തിൽ

തോൽവിയോടെ പാകിസ്‌താൻ ടൂർണമെന്‍റില്‍ നിന്ന് പുറത്തായി.

India beat Pakistan 5 World Cup hockey
India's Sanjay, left, and Pakistan's Moin Shakeel fight for the ball during the World Cup Field Hockey pool D match between India and Pakistan in Amstelveen, Netherlands, Wednesday, Aug. 19, 2026. (Ap)
author img

By PTI

Published : August 19, 2026 at 9:07 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ആംസ്റ്റല്‍വീന്‍: ഹോക്കി ലോകകപ്പിലെ പൂൾ ഡിയിലെ ആവേശകരമായ അവസാന മത്സരത്തിൽ പരമ്പരാഗത വൈരികളായ പാകിസ്താനെ 5-3 ന് തോൽപ്പിച്ച് ഇന്ത്യ അടുത്ത ഘട്ടത്തിലേക്ക് മുന്നേറി. ആംസ്റ്റൽവീനിൽ നടന്ന മത്സരത്തിൽ തുടക്കം മുതൽ ആധിപത്യം പുലർത്തിയ ഇന്ത്യയ്‌ക്കായി നായകൻ ഹർമൻപ്രീത് സിംഗും അഭിഷേകും ഇരട്ട ഗോൾ നേടി തിളങ്ങി. വൈസ് ക്യാപ്റ്റൻ ഹാർദിക് സിംഗ് ഒരു ഗോളും സ്വന്തമാക്കി. പാകിസ്താനായി ഹന്നാൻ ഷാഹിദ് രണ്ടും സുഫ്യാൻ ഖാൻ ഒരു ഗോളും മടക്കിയെങ്കിലും വിജയം ഇന്ത്യയ്ക്കൊപ്പം നിന്നു.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

മത്സരത്തിന്‍റെ അഞ്ചാം മിനിറ്റിലും 21-ാം മിനിറ്റിലും ലഭിച്ച പെനാൽറ്റി കോർണറുകൾ ഗോളാക്കി മാറ്റിയാണ് ഹർമൻപ്രീത് സിംഗ് ഇന്ത്യയ്‌ക്ക് കരുത്തായത്. 11, 24 മിനിറ്റുകളിൽ മികച്ച ഫീൽഡ് ഗോളുകളിലൂടെ അഭിഷേകും 35-ാം മിനിറ്റിലെ പെനാൽറ്റി സ്ട്രോക്കിലൂടെ ഹാർദിക്കും ഇന്ത്യയുടെ ലീഡ് ഉയർത്തി. ഒരു ഘട്ടത്തിൽ 3-0 ന് മുന്നിലായിരുന്ന ഇന്ത്യയ്ക്കെതിരെ ഹന്നാൻ ഷാഹിദിലൂടെയും സുഫ്യാൻ ഖാനിലൂടെയും പാകിസ്താൻ തിരിച്ചടിക്കാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും ഇന്ത്യൻ പ്രതിരോധം ഉറച്ചുനിന്നു. അവസാന ക്വാർട്ടറിൽ ഒരു താരം കാർഡ് കണ്ട് പുറത്തായി പത്തുപേരുമായി കളിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടും ഇന്ത്യ മത്സരം കൈവിട്ടില്ല.

ഈ വിജയത്തോടെ കളിച്ച മൂന്ന് മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് ആറ് പോയിന്റോടെ ഇന്ത്യ പൂൾ ഡിയിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനക്കാരായി അടുത്ത റൗണ്ടിലേക്ക് യോഗ്യത നേടി. ഒൻപത് പോയിന്റോടെ ഇംഗ്ലണ്ടാണ് ഗ്രൂപ്പിൽ ഒന്നാമതെത്തിയത്. തോൽവിയോടെ പാകിസ്താൻ ടൂർണമെന്‍റില്‍ നിന്ന് പുറത്തായി.

ആദ്യ രണ്ട് മത്സരങ്ങളിലും കോച്ച് ക്രെയ്ഗ് ഫുൾട്ടൺ 4-3-3 ഫോർമേഷനിലാണ് ഇന്ത്യയെ ഇറക്കിയത്. എന്നാൽ ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരെയുള്ള മത്സരത്തിൽ ഈ പ്രതിരോധ തന്ത്രം പരാജയപ്പെട്ടിരുന്നു. മുൻപ് ക്യാപ്റ്റൻ ഹർമൻപ്രീത് സിംഗ് മിഡ്‌ഫീൽഡിൽ കളി നിയന്ത്രിച്ച 3-1-3-3 ശൈലി ഇന്ത്യക്ക് വലിയ വിജയം നൽകിയിട്ടുള്ളതാണ്. പാകിസ്‌താനെതിരെ കടുത്ത പ്രതിരോധത്തിലൂന്നിയ കളിയേക്കാൾ ഇന്ത്യ സ്വന്തം ശൈലിയിൽ ആക്രമിച്ചു കളിക്കണമെന്നാണ് മുൻ ഗോൾകീപ്പർ പിആർ ശ്രീജേഷ് നേരത്തെ അഭിപ്രായപ്പെട്ടിരുന്നു.

ഇതുവരെയുള്ള ഇരുടീമുകളുടെയും മത്സരങ്ങള്‍ പരിശോധിച്ചാൽ, 185 മത്സരങ്ങളിൽ നേർക്കുനേർ വന്നപ്പോൾ 84 എണ്ണത്തിൽ പാകിസ്‌താനും 73 എണ്ണത്തിൽ ഇന്ത്യയും വിജയിച്ചു. 28 മത്സരങ്ങൾ സമനിലയിൽ കലാശിച്ചു. എന്നാൽ ലോകകപ്പിന്‍റെ ചരിത്രത്തിലേക്ക് നോക്കിയാൽ ഇന്ത്യയ്ക്കാണ് മേധാവിത്വം (3-2). അടുത്തിടെ നടന്ന ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിൽ 10-2 നും പ്രോ ലീഗിൽ 7-1 നും പാകിസ്‌താനെ തകർത്തതിന്‍റെ ആത്മവിശ്വാസത്തിലാണ് ഇന്ത്യ ഇന്ന് ഇറങ്ങിയത്.

Also Read: ലാ ലിഗ പോരാട്ടത്തിന് അത്ലറ്റിക്കോ ഇന്ന് ഇറങ്ങും; മലാഗയ്‌ക്കെതിരെ അൽവാരസ് കളിക്കില്ല

TAGGED:

INDIA BEAT PAKISTAN 5
WORLD CUP
HOCKEY
INDIA BEAT PAKISTAN

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.