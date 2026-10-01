ലാസ്റ്റ് മിനിറ്റ് ത്രില്ലർ! പാക് പടയെ പൂട്ടി ഇന്ത്യ ഇന്ത്യ ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് ഹോക്കി ഫൈനലിൽ
അവസാന നിമിഷം കളി തിരിച്ചു; പാകിസ്താനെ വീഴ്ത്തി ഇന്ത്യൻ പുരുഷ ഹോക്കി ടീം ഫൈനലിൽ.
Published : October 1, 2026 at 3:15 PM IST
കകാമിഗഹാര (ജപ്പാൻ): ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് പുരുഷ ഹോക്കിയിൽ പാകിസ്താന്റെ ശക്തമായ തിരിച്ചടിയെ അതിജീവിച്ച് ഇന്ത്യ ഫൈനലിൽ. ആവേശകരമായ സെമിയില് ഒന്നിനെതിരെ നാല് ഗോളുകൾക്ക് മുന്നിട്ടുനിന്ന ശേഷം, പാകിസ്താന് മൂന്ന് ഗോളുകൾ മടക്കിയെങ്കിലും ഒടുവിൽ 4-3 എന്ന സ്കോറിനാണ് ഇന്ത്യ വിജയം പിടിച്ചെടുത്തത്. ജിഫു പ്രിഫെക്ചറൽ ഗ്രീൻ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടന്ന മത്സരത്തിലെ വിജയത്തോടെ നിലവിലെ ചാമ്പ്യന്മാരായ ഇന്ത്യ മെഡൽ ഉറപ്പാക്കി. ഇനി ഒരു വിജയം കൂടി നേടിയാൽ ഇന്ത്യക്ക് 2028-ലെ ലോസ് ആഞ്ചലസ് ഒളിമ്പിക്സിലേക്ക് നേരിട്ട് യോഗ്യത നേടാം.
ഈ വിജയത്തോടെ ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് ചരിത്രത്തിൽ 1998-ന് ശേഷം ആദ്യമായി ഇന്ത്യയുടെ പുരുഷ, വനിതാ ഹോക്കി ടീമുകൾ ഒരേ പതിപ്പിൽ ഫൈനലിൽ പ്രവേശിക്കുന്ന അപൂർവ നേട്ടവും രാജ്യം സ്വന്തമാക്കി. മത്സരത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ 3-0 എന്ന ശക്തമായ ലീഡുമായി ഇന്ത്യ വ്യക്തമായ ആധിപത്യം പുലർത്തിയിരുന്നു. എന്നാൽ കളിയിലേക്ക് ശക്തമായി തിരിച്ചുവന്ന പാകിസ്താന് അവസാന ക്വാർട്ടറിന്റെ തുടക്കത്തിൽ സ്കോർ 3-3 സമനിലയിലാക്കി. എന്നാൽ കളി അവസാനിക്കാൻ നിമിഷങ്ങൾ മാത്രം ബാക്കിനിൽക്കെ അഭിഷേക് നേടിയ നിർണായക ഗോൾ ഇന്ത്യയെ വിജയത്തിലേക്കും ഫൈനലിലേക്കും നയിക്കുകയായിരുന്നു.
മത്സരത്തിന്റെ അഞ്ചാം മിനിറ്റിൽ തന്നെ പെനാൽറ്റി കോർണറിലൂടെ ക്യാപ്റ്റൻ ഹർമൻപ്രീത് സിംഗ് ഇന്ത്യക്ക് ആദ്യ ഗോൾ സമ്മാനിച്ചു. 13-ാം മിനിറ്റിൽ മറ്റൊരു പെനാൽറ്റി കോർണർ ലക്ഷ്യത്തിലെത്തിച്ച് ഹർമൻപ്രീത് ഇന്ത്യയുടെ ലീഡ് രണ്ടാക്കി ഉയർത്തി. തുടർന്ന് 23-ാം മിനിറ്റിൽ സുഖ്ജിത് സിംഗിലൂടെ ഇന്ത്യ മൂന്നാം ഗോളും നേടി.
എന്നാൽ ആദ്യ പകുതി അവസാനിക്കാൻ തൊട്ടുമുമ്പ് 30-ാം മിനിറ്റിൽ അബു മഹ്മൂദിലൂടെ പാകിസ്താന് തങ്ങളുടെ ആദ്യ ഗോൾ മടക്കി (3-1). രണ്ടാം പകുതിയിൽ കളി മാറ്റിമറിച്ച പാകിസ്താന് 45-ാം മിനിറ്റിൽ ഹന്നാൻ ഷാഹിദിലൂടെ രണ്ടാം ഗോളും, അവസാന ക്വാർട്ടറിന്റെ മൂന്നാം മിനിറ്റിൽ റാണാ വഹീദിലൂടെ മൂന്നാം ഗോളും നേടി ഇന്ത്യയെ ഞെട്ടിച്ചുകൊണ്ട് 3-3 ന് സമനില പിടിച്ചു.
ഷൂട്ടൗട്ടിലേക്ക് നീങ്ങുമെന്ന് കരുതിയ മത്സരത്തിന്റെ അവസാന നിമിഷത്തിൽ അഭിഷേക് ഉതിർത്ത ഷോട്ട് പാകിസ്ത്ന് ഗോൾകീപ്പറെ മറികടന്ന് വലയിലെത്തിയതോടെ ഇന്ത്യ നാടകീയ വിജയം ആഘോഷിച്ചു. പാകിസ്താനെതിരെ ഇന്ത്യ തോൽവിയറിയാതെ പൂർത്തിയാക്കുന്ന തുടർച്ചയായ 21-ാം മത്സരമാണിത്.
ഫൈനലിൽ ദക്ഷിണ കൊറിയ - മലേഷ്യ സെമിഫൈനൽ വിജയികളെയാകും ഇന്ത്യ നേരിടുക. നേരത്തെ ഫൈനൽ ഉറപ്പിച്ച ഇന്ത്യൻ വനിതാ ടീം നിലവിലെ ചാമ്പ്യന്മാരായ ചൈനയെ നേരിടും. ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് ചരിത്രത്തിൽ ഇതുവരെ പുരുഷ-വനിതാ ടീമുകൾ ഒന്നിച്ച് സ്വർണം നേടിയിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ, 2026 ഗെയിംസിൽ ഇരട്ട സ്വർണമെന്ന ചരിത്ര നേട്ടമാണ് ഇന്ത്യ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.
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