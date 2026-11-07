മഴക്കളിയിൽ കിവീസ് വീണു, ഇന്ത്യക്ക് ആവേശ ജയം! തകർപ്പൻ ബൗളിംഗുമായി ബ്രാർ; പതറി വിരാട് കോലി
ന്യൂസിലൻഡിനെതിരെ ഇന്ത്യക്ക് 4 റൺസ് വിജയം; പരമ്പരയിൽ 2-0 ന് മുന്നിൽ.
Published : November 7, 2026 at 4:12 PM IST
വെല്ലിംഗ്ടൺ: ന്യൂസിലൻഡിനെതിരായ രണ്ടാം ഏകദിനത്തിൽ മഴ നിയമപ്രകാരം ഇന്ത്യയ്ക്ക് 4 റൺസിന്റെ ആവേശ വിജയം. 4 വിക്കറ്റുകൾ വീഴ്ത്തിയ ഗുർനൂർ ബ്രാറിന്റെ കരിയറിലെ മികച്ച ബൗളിംഗ് പ്രകടനമാണ് മത്സരത്തിൽ ഇന്ത്യയ്ക്ക് വിജയമൊരുക്കിയത്. ഇതോടെ 5 മത്സരങ്ങളടങ്ങിയ പരമ്പരയിൽ ഇന്ത്യ 2-0 ന് മുന്നിലെത്തി. മത്സരത്തിൽ ടോസ് നേടി ബൗളിംഗ് തിരഞ്ഞെടുത്ത ഇന്ത്യൻ ക്യാപ്റ്റൻ ശുഭ്മന് ഗില്ലിന്റെ തീരുമാനം ശരിവെക്കുന്നതായിരുന്നു ബൗളർമാരുടെ പ്രകടനം.
സാഹചര്യങ്ങൾ കൃത്യമായി വിനിയോഗിച്ച ഇന്ത്യൻ ബൗളർമാർ ന്യൂസിലൻഡിനെ 41 ഓവറിൽ വെറും 134 റൺസിന് പുറത്താക്കി. 10 ഓവറിൽ 30 റൺസ് മാത്രം വഴങ്ങി 4 വിക്കറ്റ് വീഴ്ത്തിയ ഗുർനൂർ ബ്രാറാണ് കിവികളുടെ തകർച്ചയ്ക്ക് ആക്കം കൂട്ടിയത്. ആഖിബ് നബി, അൻഷുൽ കംബോജ്, അക്സര് പട്ടേൽ എന്നിവർ രണ്ട് വിക്കറ്റ് വീതം വീഴ്ത്തി പിന്തുണ നൽകി. ന്യൂസിലൻഡിനായി ഡാരിൽ മിച്ചൽ (55), ക്യാപ്റ്റൻ മിച്ചൽ സാന്റ്നര് (31) എന്നിവർ മാത്രമാണ് അൽപ്പമെങ്കിലും ചെറുത്തുനിന്നത്.
Rain has the final say as #TeamIndia clinch a 4️⃣-run win via DLS to go 2-0 up in the series 💙 Scorecard ▶️ https://t.co/pxZRYf6dYV #NZvIND https://t.co/9QywzpNCKh— BCCI (@BCCI) November 7, 2026
തകർച്ചയ്ക്ക് ശേഷം ഇന്ത്യയെ കരകയറ്റി അയ്യരും രാഹുലും
135 റൺസ് വിജയലക്ഷ്യവുമായി ഇറങ്ങിയ ഇന്ത്യയുടെ തുടക്കം തകർച്ചയോടെയായിരുന്നു. ക്യാപ്റ്റൻ ശുഭ്മന് ഗിൽ (0) ഗോൾഡൻ ഡക്കായും, വിരാട് കോലി (7), രോഹിത് ശർമ്മ (23), അക്സര് പട്ടേൽ (7) എന്നിവർ വേഗത്തിലും പുറത്തായതോടെ ഇന്ത്യ 47 റൺസിന് 4 വിക്കറ്റ് എന്ന നിലയിൽ പ്രതിസന്ധിയിലായി.
തുടർന്ന് വൈസ് ക്യാപ്റ്റൻ ശ്രേയസ് അയ്യരും (30) കെ.എൽ രാഹുലും (26*) ചേർന്ന് 39 റൺസിന്റെ കൂട്ടുകെട്ടുണ്ടാക്കി ഇന്നിംഗ്സ് മുന്നോട്ട് നയിച്ചു. എന്നാൽ ജേക്കബ് ഡഫി, കൈൽ ജാമിസൺ എന്നിവർ യഥാക്രമം 3 വിക്കറ്റുകൾ വീതം വീഴ്ത്തി ഇന്ത്യയെ 113/7 എന്ന നിലയിലേക്ക് വീണ്ടും പ്രതിരോധത്തിലാക്കി.
തുണയായി മഴ
ഇന്ത്യ 24.4 ഓവറിൽ 113/7 എന്ന നിലയിൽ നിൽക്കെ കളി തടസ്സപ്പെടുത്തി വീണ്ടും മഴയെത്തി. തുടർന്ന് മത്സരം ഉപേക്ഷിച്ചപ്പോൾ ഡക്ക്വർത്ത് ലൂയിസ് നിയമപ്രകാരം നിർബന്ധിത സ്കോറിനേക്കാൾ 4 റൺസ് മുന്നിലായിരുന്ന ഇന്ത്യയെ വിജയികളായി പ്രഖ്യാപിക്കുകയായിരുന്നു.
Four wickets, a match-winning spell, and a well-deserved POTM 👏 Scorecard ▶️ https://t.co/pxZRYf6dYV #TeamIndia | #NZvIND https://t.co/jVFaKU6V2W— BCCI (@BCCI) November 7, 2026
ഇന്ത്യ പ്ലേയിങ് ഇലവൻ: രോഹിത് ശർമ, ശുഭ്മന് ഗിൽ (ക്യാപ്റ്റൻ), വിരാട് കോലി, ശ്രേയസ് അയ്യർ, അക്ഷർ പട്ടേൽ, കെ.എൽ. രാഹുൽ (വിക്കറ്റ് കീപ്പർ), നമൻ ധീർ, അൻഷൂൽ കാംബോജ്, അർഷ്ദീപ് സിങ്, ആക്വിബ് നബി, ഗുർനൂർ ബ്രാർ.
ന്യൂസീലൻഡ് പ്ലേയിങ് ഇലവൻ: വിൽ യങ്, ടിം സെയ്ഫർട്ട്, ഹെൻറി നിക്കോൾസ്, ഡാരിൽ മിച്ചൽ, ടോം ലാതം, ഗ്ലെൻ ഫിലിപ്സ്, മിച്ചൽ സാന്റ്നര്, നേഥൻ സ്മിത്ത്, കൈൽ ജെയ്മിസൻ, ജേക്കബ് ഡഫി, ബ്ലയർ ടിക്നര്.
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