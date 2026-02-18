അഹമ്മദാബാദിൽ ദുബെ വെടിക്കെട്ട്; ഡച്ച് പടയെ കറക്കി വീഴ്ത്തി ചക്രവർത്തി, വിജയക്കുതിപ്പിൽ ഇന്ത്യ
നെതർലൻഡ്സിന്റെ പോരാട്ടം വിഫലം, 17 റൺസ് വിജയവുമായി ഇന്ത്യ ഗ്രൂപ്പ് എ ചാമ്പ്യന്മാർ
Published : February 18, 2026 at 11:54 PM IST
അഹമ്മദാബാദ്: ടി20 ലോകകപ്പിൽ ഇന്ത്യ അപരാജിത കുതിപ്പ് തുടരുന്നു. ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ടത്തിലെ അവസാന പോരാട്ടത്തിൽ നെതർലൻഡ്സിനെ 17 റൺസിന് പരാജയപ്പെടുത്തി. ബാറ്റിംഗിൽ വെടിക്കെട്ട് അർധസെഞ്ചുറിയുമായി തിളങ്ങിയ ശിവം ദുബെയും (66), പന്തുകൊണ്ട് മാന്ത്രികത പുറത്തെടുത്ത വരുൺ ചക്രവർത്തിയുമാണ് (3-14) മത്സരം ഇന്ത്യയ്ക്ക് അനായസമാക്കിയത്.
ടോസ് നേടി ബാറ്റിംഗ് തിരഞ്ഞെടുത്ത ഇന്ത്യയുടെ തുടക്കം പതറിയിരുന്നു. ലോകകപ്പിലെ തന്റെ മൂന്നാം തുടർച്ചയായ 'ഡക്കിന്' (0) ഇരയായി അഭിഷേക് ശർമ്മ നിരാശപ്പെടുത്തി. ഇഷാൻ കിഷൻ (18) ഫോമിലേക്ക് ഉയരുമെന്ന് കരുതിയെങ്കിലും അപ്രതീക്ഷിതമായി പുറത്തായി. 69 റൺസിന് 3 വിക്കറ്റ് എന്ന നിലയിൽ പതറിയ ഇന്ത്യയെ തിലക് വർമ്മയും (31) സൂര്യകുമാർ യാദവും (34) ചേർന്നാണ് താങ്ങിനിർത്തിയത്.
പിന്നാലെ കളിയുടെ ഗതി മാറ്റിയത് ശിവം ദുബെയായിരുന്നു. വെറും 25 പന്തിൽ അർധസെഞ്ചുറി തികച്ച താരം, അവസാന ഓവറുകളിൽ പാണ്ഡ്യയുമായി (30*) ചേർന്ന് 78 റൺസിന്റെ അപരാജിത കൂട്ടുകെട്ടാണ് പടുത്തുയർത്തിയത്. അവസാന പന്തുകളിൽ റിങ്കു സിംഗും സിക്സറടിച്ച് തിളങ്ങിയതോടെ ഇന്ത്യ 193/6 എന്ന കൂറ്റൻ സ്കോറിലെത്തി.
Unstoppable. Unbeaten. Unmatched. 💪— Star Sports (@StarSportsIndia) February 18, 2026
Team India continue their flawless run at the ICC Men’s T20 World Cup.
Watch India take on the proteas 👉 ICC Men’s #T20WorldCup | #INDvSA | SUN, 22 FEB, 6:00 PM pic.twitter.com/sX0rSzfCWP
ഇന്ത്യ ഉയര്ത്തിയ 194 റൺസ് പിന്തുടർന്ന ഡച്ച് പടയ്ക്ക് മൈക്കൽ ലെവിറ്റും (24) മാക്സ് ഒഡൗഡും (20) ചേർന്ന് 35 റൺസിന്റെ മികച്ച തുടക്കം നൽകി. എന്നാൽ വരുൺ ചക്രവർത്തിയുടെ കടന്നുവരവോടെ കളി മാറി. ഒഡൗഡിനെ ക്ലീൻ ബൗൾഡ് ചെയ്ത വരുൺ പിന്നീട് കോളിൻ ആക്കർമാനെയും ആര്യൻ ദത്തിനെയും തുടർച്ചയായ പന്തുകളിൽ പുറത്താക്കി. 4 ഓവറിൽ വെറും 14 റൺസ് മാത്രം വഴങ്ങി 3 വിക്കറ്റെടുത്ത വരുൺ ഡച്ച് മധ്യനിരയുടെ നട്ടെല്ലൊടിച്ചു.
മധ്യനിരയിൽ ബാസ് ഡി ലീഡെ (33) പൊരുതി നോക്കിയെങ്കിലും ശിവം ദുബെ തന്നെ താരത്തെ പുറത്താക്കി. അവസാന ഓവറുകളിൽ നോഹ ക്രോസും (25*) സാം ലയൺ കാഷെയും (26) റണ്സ് ഉയര്ത്താന് ശ്രമിച്ചെങ്കിലും ഇന്ത്യയുടെ സ്കോർ മറികടക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. വരുണിനെ കൂടാതെ ഇന്ത്യക്ക് വേണ്ടി ഹാർദിക്കും ബുംറയും ഓരോ വിക്കറ്റുകൾ വീതം വീഴ്ത്തി.
സൂപ്പർ 8 പോരാട്ടത്തിന് സജ്ജം
ഗ്രൂപ്പ് എയിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനക്കാരായി ഇന്ത്യ സൂപ്പർ എട്ടിലേക്ക് യോഗ്യത നേടി. ഞായറാഴ്ച (ഫെബ്രുവരി 22) നടക്കുന്ന ആദ്യ മത്സരത്തിൽ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയാണ് ഇന്ത്യയുടെ എതിരാളികൾ.
- ഇന്ത്യ vs ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക - ഫെബ്രുവരി 22 - അഹമ്മദാബാദ്
- ഇന്ത്യ vs സിംബാബ്വേ - ഫെബ്രുവരി 26 - ചെന്നൈ
- ഇന്ത്യ vs വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസ് - മാർച്ച് 1 - കൊൽക്കത്ത
Also Read: കുതിപ്പ് തുടരാൻ ഇന്ത്യ; പാകിസ്ഥാന് ഇന്ന് ജീവൻമരണ പോരാട്ടം; നമീബിയക്കെതിരെ ജയം അനിവാര്യം