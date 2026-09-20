ETV Bharat / sports

ഇന്തോനേഷ്യയെ ഗോൾമഴയിൽ മുക്കി ഇന്ത്യ; പുരുഷ ഹോക്കിയിൽ 13-1 ന്‍റെ കൂറ്റൻ ജയം

ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് ഹോക്കിയിൽ ഇന്ത്യൻ തേരോട്ടം; ഇന്തോനേഷ്യയ്‌ക്കെതിരെ 13 ഗോളുകളുടെ മിന്നും വിജയം.

INDIA VS INDONESIA HOCKEY ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് പുരുഷ ഹോക്കി ഇന്ത്യ ഇന്തോനേഷ്യ ഹോക്കി ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് ഹോക്കി
Asian Games: Defending Champions India Thrash Indonesia 13-1 in Men's Hockey Opener (AP)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : September 20, 2026 at 5:09 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

നാഗോയ: ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് പുരുഷ ഹോക്കിയിൽ ഇന്ത്യയ്ക്ക് തകർപ്പൻ തുടക്കം. പൂൾ എയിലെ തങ്ങളുടെ ആദ്യ മത്സരത്തിൽ ഇന്തോനേഷ്യയെ ഒന്നിനെതിരെ 13 ഗോളുകൾക്കാണ് (13-1) ഇന്ത്യ തകർത്തത്. നാല് ഗോളുകൾ നേടിയ ദിൽപ്രീത് സിംഗിന്‍റെ മിന്നും പ്രകടനമാണ് ഇന്ത്യൻ വിജയത്തിന് തിളക്കമേറ്റിയത്. എട്ട് വ്യത്യസ്‌ത താരങ്ങളാണ് മത്സരത്തിൽ ഗോൾ കണ്ടെത്തിയത്. ടൂർണമെന്‍റിലെ തങ്ങളുടെ രണ്ടാം മത്സരത്തിൽ സെപ്റ്റംബർ 22-ന് ഇന്ത്യ ശ്രീലങ്കയെ നേരിടും.

ആദ്യ പകുതിയിലെ ഗോൾമഴ

മത്സരത്തിന്‍റെ ആദ്യ വിസിൽ മുതൽ ആക്രമിച്ചു കളിച്ച ഇന്ത്യ ആറാം മിനിറ്റിൽ തന്നെ ലീഡ് നേടി. ക്യാപ്റ്റൻ ഹർമൻപ്രീത് സിംഗിന്‍റെ ഡ്രാഗ് ഫ്ലിക്ക് ഇന്തോനേഷ്യൻ ഗോൾകീപ്പർ തടുത്തുവെങ്കിലും റീബൗണ്ടിൽ നിന്ന് ഷിലാനന്ദ് ലക്ര ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ ഗോൾ നേടുകയായിരുന്നു. 12-ാം മിനിറ്റിൽ അഭിഷേക് ഇന്ത്യയുടെ ലീഡ് രണ്ടായി ഉയർത്തി. ആദ്യ ക്വാർട്ടറിൽ ഇന്ത്യ 2-0 ന് മുന്നിലായിരുന്നു.

രണ്ടാം ക്വാർട്ടറിൽ ഇന്ത്യൻ പട ഇന്തോനേഷ്യൻ ബോക്‌സിലേക്ക് ഇരച്ചുകയറി. 18, 19 മിനിറ്റുകളിൽ തുടർച്ചയായി ഗോൾ നേടി ദിൽപ്രീത് സിംഗ് ഇന്ത്യയെ 4-0 ന് മുന്നിലെത്തിച്ചു. തൊട്ടുപിന്നാലെ 19-ാം മിനിറ്റിൽ രാജീന്ദർ സിംഗും 21-ാം മിനിറ്റിൽ മൻദീപ് സിംഗും ലക്ഷ്യം കണ്ടു. 28-ാം മിനിറ്റിൽ ലഭിച്ച പെനാൽറ്റി കോർണർ ഹർമൻപ്രീത് സിംഗ് ഗോളാക്കി മാറ്റിയതോടെ ആദ്യ പകുതി അവസാനിക്കുമ്പോൾ ഇന്ത്യ 7-0 എന്ന ശക്തമായ ലീഡ് സ്വന്തമാക്കിയിരുന്നു. അതിനിടെ ഹർമൻപ്രീത് എടുത്ത ഒരു പെനാൽറ്റി സ്ട്രോക്ക് ഇന്തോനേഷ്യൻ ഗോളി തടഞ്ഞിരുന്നു.

പ്രത്യാക്രമണവുമായി ഇന്ത്യ

മൂന്നാം ക്വാർട്ടറിന്‍റെ തുടക്കത്തിൽ (33-ാം മിനിറ്റ്) പെനാൽറ്റി കോർണറിലൂടെ ക്യാപ്റ്റൻ ഔലിയ അൽ അർധിലൂടെ ഇന്തോനേഷ്യ തങ്ങളുടെ ഏക ഗോൾ നേടി സ്കോർ 7-1 ആക്കി. എന്നാൽ ഇതിന് ഇന്ത്യ നൽകിയ മറുപടി അതിശക്തമായിരുന്നു. 35-ാം മിനിറ്റിൽ ഷിലാനന്ദ് ലക്ര തന്‍റെ രണ്ടാം ഗോളും, 37-ാം മിനിറ്റിൽ ദിൽപ്രീത് സിംഗ് ഹാട്രിക്കും പൂർത്തിയാക്കി. 38-ാം മിനിറ്റിൽ സുഖ്‌ജീത് സിംഗും ഗോൾ നേടിയതോടെ മൂന്നാം ക്വാർട്ടർ അവസാനിക്കുമ്പോൾ ഇന്ത്യ 10-1 ന് മുന്നിലെത്തി.

അവസാന ക്വാർട്ടറിലും ഇന്ത്യ ആക്രമണം നിർത്തിയില്ല. 47-ാം മിനിറ്റിൽ പെനാൽറ്റി കോർണറിലൂടെ ജുഗ്‌രാജ് സിംഗും, 48-ാം മിനിറ്റിൽ സുഖ്‌ജീത് സിംഗും ഗോൾ നേടി. 49-ാം മിനിറ്റിൽ ദിൽപ്രീത് സിംഗ് മത്സരത്തിലെ തന്‍റെ നാലാമത്തെ ഗോളും അക്കൗണ്ടിലാക്കിയതോടെ ഇന്ത്യ 13-1 എന്ന കൂറ്റൻ സ്കോർ ഉറപ്പിച്ചു. അവസാന മിനിറ്റുകളിൽ ഇന്തോനേഷ്യ പന്ത് കൈവശം വെക്കാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും ഇന്ത്യൻ പ്രതിരോധത്തെ മറികടക്കാൻ അവർക്കായില്ല.

Also Read: ബംഗ്ലാദേശിനെ കാറ്റിൽപ്പറത്തി ഇന്ത്യൻ പെൺപട; 114 റൺസിന്‍റെ കൂറ്റൻ ജയത്തോടെ ഫൈനലിൽ!

TAGGED:

INDIA VS INDONESIA HOCKEY
ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് പുരുഷ ഹോക്കി
ഇന്ത്യ ഇന്തോനേഷ്യ ഹോക്കി
ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് ഹോക്കി
ASIAN GAMES MENS HOCKEY 2026

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.