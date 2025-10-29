ETV Bharat / sports

ഇന്ത്യ vs ഓസ്‌ട്രേലിയ ടി20: എല്ലാ കണ്ണുകളും ഇന്ന് സഞ്ജുവിലേക്ക്, സ്ഥാനം നിര്‍ണായകം; മത്സരം കാണാന്‍ വഴി ഇതാ

സൂര്യകുമാർ യാദവ്‌ നയിക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ ടീമിൽ വിക്കറ്റ്‌ കീപ്പർ ബാറ്ററായി മലയാളി താരം സഞ്‌ജു സാംസണുമുണ്ട്.

India-Australia T20 series starts today
India-Australia T20 series starts today
By ETV Bharat Sports Team

Published : October 29, 2025

ന്ത്യ-ഓസ്ട്രേലിയ ടി20 പരമ്പര ഇന്ന് ആരംഭിക്കുകയാണ്. ഇന്ത്യൻ സമയം ഉച്ച തിരിഞ്ഞ് 1.45 മുതലാണ് മത്സരം. ഓസ്‌ട്രേലിയയിലെ കാൻബറ മാനുക ഓവലാണ് വേദി. അടുത്തവര്‍ഷം ഫെബ്രുവരി-മാര്‍ച്ച് മാസങ്ങളിലായി ഇന്ത്യയിലും ശ്രീലങ്കയിലുമായി നടക്കുന്ന ടി20 ലോകകപ്പിനുള്ള ടീമിനെ ഒരുക്കാനുള്ള നിര്‍ണായക പരമ്പര കൂടിയാണിത്. ഇന്നത്തെ മത്സരത്തില്‍ ക്യാപ്റ്റൻ സൂര്യകുമാർ യാദവും മുഖ്യ പരിശീലകൻ ഗൗതം ഗംഭീറും പ്ലെയിംഗ് ഇലവനെ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ ഏരെ സമ്മർദ്ദത്തിലാകും. ടീമിൽ മികച്ച ബാറ്റര്‍മാരും ബൗളർമാരുമുണ്ട്. ആർക്കാണ് അവസരം ലഭിക്കുക, ആരെ ഒഴിവാക്കുകയെന്ന് കണ്ടെറിയാം.

ഓപ്പണർമാരായി ഗില്ലും അഭിഷേകും ..!

സൂര്യകുമാർ യാദവ്‌ നയിക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ ടീമിൽ വിക്കറ്റ്‌ കീപ്പർ ബാറ്ററായി മലയാളി താരം സഞ്‌ജു സാംസണുമുണ്ട്. വൈസ് ക്യാപ്റ്റൻ ശുഭ്‌മന്‍ ഗില്ലിനൊപ്പം ഇടംകൈയ്യൻ വെടിക്കെട്ട് ബാറ്റര്‍ അഭിഷേക് ശർമ്മയാകും ഇന്നിങ്‌സ് തുറക്കുക. 28 ടി20 മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒരു സെഞ്ച്വറിയും മൂന്ന് അർധ സെഞ്ച്വറിയും ഉൾപ്പെടെ 705 റൺസ് ഗിൽ നേടിയിട്ടുണ്ട്. 24 ടി20 മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് രണ്ട് സെഞ്ച്വറിയും നാല് അർധ സെഞ്ച്വറിയും ഉൾപ്പെടെ 849 റൺസാണ് അഭിഷേകിന്‍റെ സമ്പാദ്യം.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

മധ്യനിരയില്‍ തിലക്, സൂര്യ, ദുബെ

തിലക് വർമ്മ മൂന്നാമതും സൂര്യ നാലാം സ്ഥാനത്തും, ശിവം ദുബെ അഞ്ചാം സ്ഥാനത്തുമാകും കളത്തിലിറങ്ങുക. ഇന്ത്യയ്ക്കായി 32 മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് തിലക് 962 റൺസ് നേടിയിട്ടുണ്ട്, അതിൽ 2 സെഞ്ച്വറികളും 4 അർധ സെഞ്ച്വറികളും ഉൾപ്പെടുന്നു. സൂര്യ 90 മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് 4 സെഞ്ച്വറികളും 21 അർദ്ധ സെഞ്ച്വറികളും ഉൾപ്പെടെ 2670 റൺസ് സ്വന്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. 41 ടി20 മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് 581 റൺസാണ് ദുബെയുടെ അക്കൗണ്ടിലുള്ളത്.

India-Australia T20 series
India-Australia T20 series

സഞ്ജുവും അക്‌സര്‍ പട്ടേലും

സഞ്ജു സാംസണ്‍ ആറാമതും അക്‌സര്‍ ഏഴാം സ്ഥാനത്തുമാകും ബാറ്റ് ചെയ്യുക. 49 ടി20 മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് മൂന്ന് സെഞ്ച്വറികളും മൂന്ന് അർദ്ധ സെഞ്ച്വറികളുമടക്കം 993 റൺസ് സഞ്ജു നേടിയിട്ടുണ്ട്. ഗില്ലിന് ഓപണര്‍ സ്ഥാനം തിരിച്ചുനല്‍കേണ്ടി വന്നതിനാല്‍ ഇന്നത്തെ മത്സരത്തില്‍ സഞ്ജുവിന് സമ്മര്‍ദ്ദം ഏറെയാണ്. 78 മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒരു അർധ സെഞ്ച്വറിയുമടക്കം 592 റൺസാണ് അക്‌സറിന്‍റെ സമ്പാദ്യം. കൂടാതെ ടി20യിൽ 77 വിക്കറ്റുകളും താരം വീഴ്‌ത്തിയിട്ടുണ്ട്.

നാല് പ്രധാന ബൗളർമാര്‍

സ്‌പിന്നർ കുൽദീപ് യാദവും മൂന്ന് പ്രധാന പേസർമാരായ ജസ്പ്രീത് ബുംറ, ഹർഷിത് റാണ, അർഷ്‌ദീപ് സിംഗ് എന്നിവരാണ് ബൗളിങ് യൂണിറ്റ് നോക്കുന്നത്. കുൽദീപ് യാദവ് 47 ടി20 മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് 86 വിക്കറ്റുകളും ബുംറ 75 മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് 96 വിക്കറ്റുകളും, അർഷ്‌ദീപ് 65 മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് 101 വിക്കറ്റുകളും, 3 മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് ഹർഷിത് 5 വിക്കറ്റുകളും നേടിയിട്ടുണ്ട്. അതേസമയം റിങ്കു സിംഗ്, വരുൺ ചക്രവർത്തി, ജിതേഷ് ശർമ്മ, നിതീഷ് കുമാർ റെഡ്ഡി, വാഷിംഗ്ടൺ സുന്ദർ എന്നിവർ പ്ലേയിംഗ്-11 ടീമിൽ നിന്ന് പുറത്തായേക്കാം.

ഇന്ത്യയില്‍ കാണാനുള്ള വഴികള്‍

സ്റ്റാര്‍ സ്‌പോര്‍ട്‌സ് നെറ്റ്‌വര്‍ക്കിലും ജിയോ ഹോട് സ്റ്റാറിലും ഇന്ത്യയില്‍ മത്സരം തത്സമയം കാണാനാകും.

ഓസ്‌ട്രേലിയയ്‌ക്കെതിരെ ഇന്ത്യയുടെ സാധ്യതാ 11:

അഭിഷേക് ശർമ്മ, ശുഭ്‌മാൻ ഗിൽ, തിലക് വർമ, സൂര്യകുമാർ യാദവ് (ക്യാപ്റ്റൻ), ശിവം ദുബെ, സഞ്ജു സാംസൺ (വിക്കറ്റ് കീപ്പർ), അക്‌സർ പട്ടേൽ, കുൽദീപ് യാദവ്, ജസ്പ്രീത് ബുംറ, അർഷ്ദീപ് സിങ്, ഹർഷിത് റാണ.

AUS VS IND 1ST T20I
സഞ്‌ജു സാംസണ്‍
SANJU SAMSON
INDIA VS AUSTRALIA T20 SERIES
AUS VS IND 1ST T20I AT CANBERRA

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

സ്വര്‍ണവില യൂടേണടിക്കും, ഡോളര്‍ കുതിക്കും, യുദ്ധവും നിര്‍ണായകം; യുഎസ്-ചൈന വ്യാപാര കരാര്‍ വന്നാലുള്ള ഗുണം എന്തൊക്കെ?

ഇലക്‌ടറൽ ബോണ്ട്, ആർട്ടിക്കിൾ 370, പെഗാസസ്; സുപ്രധാന വിധികളിലെ പ്രാതിനിധ്യം, ആരാണ് ജസ്റ്റിസ് സൂര്യകാന്ത്?

ഇനി കേരളത്തിലും ഇവന്‍റ് മാനേജ്മെന്‍റ് കോഴ്‌സ് പഠിക്കാം

കണക്ഷണൻ മാറ്റുന്നതിനിടെ ഗ്യാസ് സിലിണ്ടറില്‍ തീപടർന്നു, എന്തു ചെയ്യണം? കോഴിക്കോട് ദുരന്തം ഒഴിഞ്ഞത് തലനാരിഴയ്‌ക്ക്

