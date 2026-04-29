ഫിഫ ലോകകപ്പിന് ഇന്ത്യയിൽ ഗ്ലാമർ കുറയുമോ? സംപ്രേക്ഷണാവകാശം ഇനിയും വിറ്റുപോയില്ല

അർധരാത്രിയിലെ പോരാട്ടങ്ങൾ പ്രക്ഷേപകരെ പിന്നോട്ട് വലിക്കുന്നു; പരസ്യവരുമാനത്തിൽ ആശങ്ക.

FIFA World Cup
FIFA World Cup (getty)
By ETV Bharat Sports Team

Published : April 29, 2026 at 4:19 PM IST

ഹൈദരാബാദ്: ലോകം ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്ന 2026 ഫിഫ ലോകകപ്പിന് മാസങ്ങൾ മാത്രം ബാക്കിനിൽക്കെ ഇന്ത്യയുൾപ്പെടെയുള്ള പ്രമുഖ ഏഷ്യൻ രാജ്യങ്ങളിൽ ടൂർണമെന്‍റ് സംപ്രേക്ഷണം ചെയ്യാൻ ഔദ്യോഗിക ബ്രോഡ്‌കാസ്റ്റർമാരില്ലാത്തത് വലിയ പ്രതിസന്ധിയാകുന്നു.

ജൂൺ 11-ന് അമേരിക്ക, കാനഡ, മെക്‌സിക്കോ എന്നീ രാജ്യങ്ങളിലായി ആരംഭിക്കുന്ന ഫുട്ബോൾ മാമാങ്കത്തിന് ഇനി കഷ്ടിച്ച് രണ്ട് മാസങ്ങൾ മാത്രമാണ് ബാക്കിയുള്ളത്. ഇന്ത്യയെ കൂടാതെ ചൈന, മലേഷ്യ, തായ്‌ലൻഡ്, വിയറ്റ്‌നാം, ശ്രീലങ്ക തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളിലും നിലവിൽ ആരും സംപ്രേക്ഷണാവകാശം ഏറ്റെടുത്തിട്ടില്ല. 48 രാജ്യങ്ങൾ പങ്കെടുക്കുന്ന 104 ആവേശകരമായ പോരാട്ടങ്ങൾ ഇത്തവണത്തെ ലോകകപ്പിന്‍റെ പ്രത്യേകതയാണ്. ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ കായിക വിനോദം കാണാൻ കോടിക്കണക്കിന് ആളുകൾ കാത്തിരിക്കുമ്പോഴാണ് സംപ്രേക്ഷണ രംഗത്തെ ഈ അനിശ്ചിതത്വം നിലനിൽക്കുന്നത്.

വില കുറച്ചിട്ടും വാങ്ങാനാളില്ല

ഇന്ത്യയും ചൈനയും പോലുള്ള ജനസംഖ്യ കൂടിയ രാജ്യങ്ങളിൽ സംപ്രേക്ഷണം നിലച്ചാൽ അത് ഫിഫയ്ക്ക് വലിയ തിരിച്ചടിയാകും. 2025 ജൂലൈയിലാണ് അടുത്ത രണ്ട് പുരുഷ ലോകകപ്പുകൾക്കും 2027 വനിതാ ലോകകപ്പിനുമുള്ള മീഡിയ അവകാശങ്ങൾ വിൽക്കാനുള്ള നടപടികൾ ഫിഫ ആരംഭിച്ചത്. തുടക്കത്തിൽ 100 മില്യൺ ഡോളറാണ് ഇതിനായി ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നതെങ്കിലും വാങ്ങാനാളില്ലാത്തതിനെത്തുടർന്ന് ഇത് 35 മില്യൺ ഡോളറായി ഗണ്യമായി കുറച്ചു.

എങ്കിലും നിലവിൽ ആരും ഈ കരാറിൽ ഒപ്പിടാൻ തയ്യാറായിട്ടില്ല. 2022-ലെ ഖത്തർ ലോകകപ്പിനായി വയാകോം 18 ഏകദേശം 62 മില്യൺ ഡോളർ നൽകിയിരുന്നു. എന്നാൽ സ്റ്റാർ ഇന്ത്യയും വയാകോം 18 ഉം തമ്മിലുള്ള ലയനം വിപണിയിലെ മത്സരം കുറച്ചതാണ് പുതിയ ബിഡുകൾ വരാത്തതിന് ഒരു കാരണമായി ചൂണ്ടിക്കാണിക്കപ്പെടുന്നത്. സോണി സ്പോർട്‌സ് നെറ്റ്‌വര്‍ക്ക് പോലുള്ള പ്രമുഖർ മറ്റ് ഫുട്ബോൾ ലീഗുകളിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നതും ഇന്ത്യൻ രൂപയുടെ മൂല്യത്തകർച്ചയും ഇതിന് കാരണമായി കരുതപ്പെടുന്നു.

സമയക്രമത്തിലെ മാറ്റം തിരിച്ചടിയാകുന്നു

ഇന്ത്യയിൽ സംപ്രേക്ഷണാവകാശം വാങ്ങാൻ മടിക്കുന്നതിന്‍റെ പ്രധാന കാരണം മത്സരങ്ങൾ നടക്കുന്ന സമയമാണ്. ഭൂരിഭാഗം മത്സരങ്ങളും ഇന്ത്യൻ സമയം അർധരാത്രിക്ക് ശേഷമാണ് നടക്കുന്നത്. ഉദ്ഘാടന മത്സരവും ഫൈനലും ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രധാന പോരാട്ടങ്ങൾ പുലർച്ചെ 12:30 നാണ് ആരംഭിക്കുന്നത്. ആകെ നടക്കുന്ന 104 മത്സരങ്ങളിൽ വെറും 14 എണ്ണം മാത്രമാണ് ഇന്ത്യയിൽ അർധരാത്രിക്ക് മുൻപ് തുടങ്ങുന്നത്. 2022 ലോകകപ്പിൽ 44 മത്സരങ്ങളും അർധരാത്രിക്ക് മുൻപ് നടന്നിരുന്നു എന്നത് ഇവിടെ ശ്രദ്ധേയമാണ്. ഉറക്കമിളച്ചിരുന്ന് കളി കാണുന്നവരുടെ എണ്ണം കുറയുന്നത് പരസ്യ വരുമാനത്തെ ബാധിക്കുമെന്ന് ചാനലുകൾ ഭയപ്പെടുന്നു. ക്രിക്കറ്റിൽ ലഭിക്കുന്ന അത്രയും പരസ്യങ്ങൾ ഫുട്ബോളിൽ ലഭിക്കാത്തതും ഇതിനൊരു കാരണമാണ്.

ക്രിക്കറ്റിന്‍റെ ആധിപത്യം

ഇന്ത്യൻ കായിക വിപണിയിൽ ക്രിക്കറ്റിനുള്ള അമിത സ്വാധീനം മറ്റ് കായിക ഇനങ്ങളെ ബാധിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് വിദഗ്ധർ വിലയിരുത്തുന്നു. ഐപിഎൽ കഴിഞ്ഞ് രണ്ടാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ ലോകകപ്പ് തുടങ്ങുന്നത് ബ്രാൻഡുകളുടെ പരസ്യ ബജറ്റിനെ ബാധിക്കും. കൂടാതെ ലയണൽ മെസ്സി, ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോ എന്നിവരുടെ യുഗം അവസാനിക്കാറായതും ആവേശം കുറയാൻ കാരണമാകുന്നുണ്ടെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു.

ഇന്ത്യൻ ഫുട്ബോൾ ഫെഡറേഷൻ നേരിടുന്ന പ്രതിസന്ധികളും വ്യാപാര മേഖലയിൽ ഫുട്ബോളിനോടുള്ള താൽപ്പര്യം കുറയാൻ കാരണമായിട്ടുണ്ട്. എങ്കിലും ഫിഫ അവരുടെ ബ്രാൻഡിന്‍റെ മൂല്യം കുറയ്ക്കാൻ തയ്യാറല്ല. ആരും അവകാശം വാങ്ങിയില്ലെങ്കിൽ തങ്ങളുടെ സ്വന്തം പ്ലാറ്റ്‌ഫോമായ ഫിഫ പ്ലസിലൂടെ (FIFA+) നേരിട്ട് സംപ്രേക്ഷണം ചെയ്യാനാണ് ഫിഫയുടെ ആലോചന.

അവസാന നിമിഷം ജിയോസ്റ്റാർ എത്തുമോ

നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ ജിയോസ്റ്റാർ ഗ്രൂപ്പ് അവസാന നിമിഷം സംപ്രേക്ഷണാവകാശം വാങ്ങാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് ഇൻഡസ്ട്രി വൃത്തങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. കുറഞ്ഞ വിലയ്ക്ക് അവകാശം സ്വന്തമാക്കാൻ അവർ കാത്തിരിക്കുകയാണെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ. ഡിജിറ്റൽ സ്ട്രീമിംഗിൽ അവർക്കുള്ള മുൻതൂക്കം ഇതിന് ഗുണകരമായേക്കും. ഇതിനു പുറമെ ദൂരദർശനെ പങ്കാളിയാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള ശ്രമങ്ങളും നടന്നേക്കാം. ഏതായാലും ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ കായിക മാമാങ്കം ഇന്ത്യയിലെ ഫുട്ബോൾ ആരാധകർക്ക് നഷ്ടമാകില്ലെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് എല്ലാവരും.

