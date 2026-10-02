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കൊറിയൻ കോട്ട തകർത്ത് ഇന്ത്യ; ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് റിക്കർവ് ആർച്ചറിയിൽ ചരിത്ര സ്വർണ്ണം!

ആർച്ചറിയിൽ ഇന്ത്യൻ പെൺകരുത്ത്; ഒകാസാക്കിയിൽ സുവർണ്ണ വേട്ട!

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Asian Games Archery: India wins gold by upsetting 10-time champions South Korea (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : October 2, 2026 at 9:46 AM IST

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ഒകാസാക്കി: ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് ആർച്ചറിയിൽ ഇന്ത്യക്ക് ചരിത്ര സുവർണ്ണ നേട്ടം. ഒകാസാക്കി ചുഓ സോഗോ പാർക്കിൽ നടന്ന വാശിയേറിയ വനിതാ റിക്കർവ് ടീം ഫൈനലിൽ, കരുത്തരായ ദക്ഷിണ കൊറിയയെ ഞെട്ടിച്ച് ഇന്ത്യ സുവർണ്ണ മെഡൽ സ്വന്തമാക്കി.

അങ്കിത ഭഗത്, കുംകും മോഹൻ, കീർത്തി എന്നിവരടങ്ങിയ സഖ്യമാണ് പത്ത് തവണ ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് ചാമ്പ്യന്മാരായ കൊറിയയെ 5-3 എന്ന സ്കോറിന് അട്ടിമറിച്ചത്. ഗെയിംസിന്‍റെ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായാണ് ഇന്ത്യൻ വനിതാ റിക്കർവ് ടീം ഫൈനലിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതും സ്വർണ്ണം നേടുന്നതും. 1982-ലെ ഉദ്ഘാടന ഗെയിംസിന് ശേഷം കൊറിയൻ വനിതാ ടീം ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് ഫൈനലിൽ തോൽക്കുന്നത് ഇതാദ്യമായാണ്. ഇതിനുമുമ്പ് 2010, 2022 വർഷങ്ങളിൽ ഇന്ത്യ ഈ ഇനത്തിൽ വെങ്കലം നേടിയിരുന്നു. സെമിയില്‍ ശക്തരായ ചൈനയെ 5-1 ന് തകർത്താണ് ഇന്ത്യ ഫൈനലിലേക്ക് യോഗ്യത നേടിയത്.

ഇന്നത്തെ പ്രധാന ഫൈനലുകൾ

രാവിലെ നടക്കുന്ന മൂന്ന് ബോക്‌സിങ് ഫൈനലുകളാണ് ഇന്ത്യൻ ക്യാമ്പിലെ പ്രധാന ആകർഷണം. ഒളിമ്പിക് മെഡൽ ജേതാവ് ലവ്ലിന ബോർഗോഹെയ്ൻ, പർവീൺ, അങ്കുഷ് എന്നിവർ ഇന്ന് തങ്ങളുടെ ഭാരവിഭാഗങ്ങളിൽ സ്വർണ്ണ മെഡലിനായി റിംഗിലിറങ്ങും. ഉച്ചകഴിഞ്ഞുള്ള പ്രധാന ആകർഷണം വനിതാ ഹോക്കി ഫൈനലാണ്. കിരീടപ്പോരാട്ടത്തിൽ ശക്തരായ ചൈനയാണ് ഇന്ത്യയുടെ എതിരാളികൾ.

മെഡൽ പട്ടികയിൽ ഇന്ത്യ ഏഴാമത്

ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിലെ പുതിയ മെഡൽ പട്ടിക പ്രകാരം 11 സ്വർണ്ണവും 23 വെള്ളിയും 33 വെങ്കലവുമടക്കം 67 മെഡലുകളുമായി ഇന്ത്യ നിലവിൽ ഏഴാം സ്ഥാനത്താണ്. ഇന്നത്തെ ഫൈനലുകളിലെ വിജയത്തോടെ മെഡൽ നില ഇനിയും മെച്ചപ്പെടുത്താനാകുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് ഇന്ത്യൻ താരങ്ങള്‍

ഇതുവരെയുള്ള മത്സരഫലങ്ങൾ

  • ആർച്ചറി (അമ്പെയ്ത്ത്): ലോക ചാമ്പ്യന്മാരായ ദക്ഷിണ കൊറിയയെ അട്ടിമറിച്ച് ഇന്ത്യൻ വനിതാ റിക്കർവ് ആർച്ചറി ടീം തങ്ങളുടെ കന്നി ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് സ്വർണ്ണ മെഡൽ സ്വന്തമാക്കി.
  • റെസ്‌ലിംഗ് (ഗുസ്‌തി): രജത് റുഹാൽ (125 കിലോഗ്രാം), ദിപാൻഷി (50 കിലോഗ്രാം), പ്രിയ മാലിക് (76 കിലോഗ്രാം) എന്നിവർ തങ്ങളുടെ മത്സരങ്ങളിൽ പരാജയപ്പെട്ടു.
  • വെർച്വൽ തായ്‌ക്വോണ്ടോ: വെർച്വൽ തായ്‌ക്വോണ്ടോ വ്യക്തിഗത ക്വാർട്ടർ ഫൈനലിൽ ഇന്ത്യയുടെ കാശിഷ് മാലിക് പരാജയപ്പെട്ടു. കസാഖ്സ്ഥാന്‍റെ റീത്ത ബാകിഷെവയോട് 1-2 എന്ന സ്കോറിനാണ് കാശിഷ് പരാജയം സമ്മതിച്ചത്.

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