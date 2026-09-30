ആർച്ചറിയിൽ ഇരട്ട സ്വർണ്ണ തിളക്കത്തിൽ ഇന്ത്യ; വനിതാ ടീമിന് പിന്നാലെ മിക്സഡ് ടീമിലും ചരിത്ര നേട്ടം
ഒരു ദിവസം രണ്ട് ചരിത്ര സ്വർണം! ചൈനയെയും കൊറിയയെയും അമ്പെയ്തു വീഴ്ത്തി ഇന്ത്യൻ ആർച്ചറി പട.
Published : September 30, 2026 at 9:23 AM IST|
Updated : September 30, 2026 at 10:03 AM IST
നാഗോയ: ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിൽ മെഡൽ കൊയ്ത്തുമായി ഇന്ത്യൻ താരങ്ങള് മുന്നേറുകയാണ്. ചരിത്ര പ്രകടനത്തോടെ ഇന്ത്യ മെഡൽ പട്ടികയിൽ ആദ്യ പത്തിൽ ഇടംപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞു. കോമ്പൗണ്ട് വനിതാ ആർച്ചറിയിൽ ചൈനയെ പൂർണ്ണമായി നിഷ്പ്രഭരാക്കിയാണ് ഇന്ത്യൻ ടീം സ്വർണ്ണം നിലനിർത്തിയത്. ഫൈനലിൽ ലോക റെക്കോർഡിനൊപ്പമെത്തുന്ന തകർപ്പൻ പ്രകടനമാണ് ഇന്ത്യൻ വനിതകൾ കാഴ്ചവെച്ചത്. പിന്നാലെ കോമ്പൗണ്ട് മിക്സഡ് ടീം ഇനത്തിലും ഇന്ത്യ സ്വർണ്ണ മെഡൽ സ്വന്തമാക്കി.
വനിതകളുടെ സ്ക്വാഷ് ടീം ഇനത്തിൽ തൻവി ഖന്ന, അനാഹത് സിംഗ് എന്നിവരടങ്ങിയ സഖ്യം സെമിഫൈനലിലേക്ക് യോഗ്യത നേടിയതോടെ മറ്റൊരു മെഡൽ കൂടി ഉറപ്പായി. അത്ലറ്റിക്സ് മത്സരങ്ങൾ പൂർത്തിയായതോടെ ഇനി ഗുസ്തി, ബോക്സിങ്, ആർച്ചറി താരങ്ങളിലാണ് രാജ്യം പ്രതീക്ഷ വെക്കുന്നത്. അതേസമയം, ഇന്ത്യൻ വനിതാ ഹോക്കി ടീം ഇന്ന് കരുത്തരായ ദക്ഷിണ കൊറിയയെ നേരിടും. സൂപ്പർ ജൂഡോ താരം അസ്മിത ദേവും ഗോദയിലിറങ്ങുന്നുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം വനിതകളുടെ ട്രാപ്പ് ഷൂട്ടിംഗിൽ വ്യക്തിഗത സ്വർണം നേടിയ സൂപ്പർ താരം നീരു ധണ്ഡ ഇന്ന് മിക്സഡ് ടീം യോഗ്യതാ റൗണ്ടിലും ടീം ഇനത്തിലും മത്സരിക്കാനായി വീണ്ടും ഇറങ്ങുന്നുണ്ട്.
വനിതകളുടെ കോമ്പൗണ്ട് ആർച്ചറി ടീം ഇനത്തിൽ സ്വർണം
വനിതാ കോമ്പൗണ്ട് ആർച്ചറിയിൽ ഇന്ത്യയ്ക്ക് ചരിത്ര നേട്ടം. ചികിത തനിപർത്തി, പ്രീതിക പ്രദീപ്, ജ്യോതി സുരേഖ വെന്നം എന്നിവരടങ്ങിയ ഇന്ത്യൻ സഖ്യം ചൈനയെ 238-234 എന്ന സ്കോറിന് പരാജയപ്പെടുത്തി സ്വർണ മെഡൽ നിലനിർത്തി. ഒകാസാക്കി ചുഓ സോഗോ പാർക്ക് മൾട്ടിപർപ്പസ് സ്ക്വയറിൽ നടന്ന ആവേശകരമായ ഫൈനലിലാണ് ഇന്ത്യൻ വനിതകളുടെ സ്വർണക്കൊയ്ത്ത്.
ആർച്ചറിയിൽ ഇന്ത്യക്ക് വീണ്ടും സ്വര്ണം
കോമ്പൗണ്ട് മിക്സഡ് ടീം ആർച്ചറിയിൽ ദക്ഷിണ കൊറിയയെ നെഞ്ചിടിപ്പേറ്റുന്ന ഷൂട്ടൗട്ടിൽ കീഴടക്കി ഇന്ത്യക്ക് സ്വർണം. ആവേശപ്പോരാട്ടത്തിനൊടുവിൽ ഇന്ത്യൻ സഖ്യമായ സാഹിൽ ജാദവും ചികിത തനിപർത്തിയും ചേർന്നാണ് രാജ്യത്തിന് അഭിമാന നിമിഷം സമ്മാനിച്ചത്. ഈ ചരിത്ര വിജയത്തോടെ 2028 ലോസ് ആഞ്ചലസ് ഒളിമ്പിക്സിലേക്കുള്ള യോഗ്യതയും ഇന്ത്യൻ സഖ്യം സ്വന്തമാക്കി.
ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് ഫലങ്ങൾ, സെപ്റ്റംബർ 30
- ആർച്ചറി: വനിതകളുടെ കോമ്പൗണ്ട് ടീം സെമി ഫൈനലിൽ ഇന്ത്യ ദക്ഷിണ കൊറിയയെ 234-233 ന് പരാജയപ്പെടുത്തി. പിന്നീട് നടന്ന ആവേശകരമായ ഫൈനലിൽ, ചൈനയെ 238-234 എന്ന സ്കോറിന് തകർത്ത് ലോക റെക്കോർഡിനൊപ്പമെത്തിയ പ്രകടനത്തോടെ ഇന്ത്യൻ വനിതാ ടീം സ്വർണം സ്വന്തമാക്കി.
- ആർച്ചറി: കോമ്പൗണ്ട് മിക്സഡ് ടീം സെമി ഫൈനലിൽ ഇന്ത്യ തായ്ലൻഡിനെ പരാജയപ്പെടുത്തി സ്വർണ മെഡൽ പോരാട്ടത്തിന് യോഗ്യത നേടി.
- സ്ക്വാഷ്: തൻവി ഖന്ന, അനാഹത് സിംഗ് എന്നിവരുടെ പ്രകടനത്തിന്റെ കരുത്തിൽ ഇന്ത്യൻ വനിതാ ടീം സിംഗപ്പൂരിനെ 2-0 ന് വീഴ്ത്തി. ഇതോടെ സ്ക്വാഷിൽ ഇന്ത്യ ചുരുങ്ങിയത് ഒരു വെങ്കല മെഡലെങ്കിലും ഉറപ്പിച്ചു.
- സൈക്ലിംഗ്: വനിതകളുടെ കീരിൻ ഇനത്തിൽ സരിത കുമാരിയും കീർത്തി രംഗസ്വാമി ചിക്കയും ഹീറ്റ്സിൽ നിന്ന് റെപ്പചേജ് റൗണ്ടിലേക്ക് മുന്നേറി.
- സൈക്ലിംഗ്: പുരുഷന്മാരുടെ സ്പ്രിന്റ് ഇനത്തിൽ റൊണാൾഡോ സിംഗും (15-ാം സ്ഥാനം) ഡേവിഡ് ബെക്കാമും (14-ാം സ്ഥാനം) യോഗ്യതാ റൗണ്ട് കടന്ന് പ്രീ-ക്വാർട്ടറിൽ സ്ഥാനം ഉറപ്പിച്ചു.
- സെപക്താക്രോ (Sepaktakraw): വനിതകളുടെ ക്വാഡ്റന്റ് ഗ്രൂപ്പ് എയിൽ ഇന്ത്യയ്ക്ക് നിരാശാജനകമായ തുടക്കം. ആദ്യ മത്സരത്തിൽ വിയറ്റ്നാമിനോട് 0-2 ന് ഇന്ത്യ പരാജയപ്പെട്ടു.
- ഗുസ്തി: വനിതകളുടെ 68 കിലോഗ്രാം ഫ്രീസ്റ്റൈൽ പ്രീ-ക്വാർട്ടറിൽ ഇന്ത്യയുടെ നിഷ വടക്കൻ കൊറിയയുടെ സോൾ ഗം പാക്കിനോട് പരാജയപ്പെട്ടു.
- ഗുസ്തി: പുരുഷന്മാരുടെ 87 കിലോഗ്രാം ഗ്രീക്കോ-റോമൻ സെമി ഫൈനലിലേക്ക് സുശീൽ കുമാർ യോഗ്യത നേടി.
- ഷൂട്ടിംഗ്: പുരുഷന്മാരുടെ 25 മീറ്റർ റാപ്പിഡ് ഇൻഡിവിജ്വൽ യോഗ്യതാ മത്സരത്തിന്റെ ഒന്നാം ഘട്ടം അനീഷ് ഭൻവാല പൂർത്തിയാക്കി.
- ആർച്ചറി: ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് കോമ്പൗണ്ട് മിക്സഡ് ടീം ആർച്ചറിയില് ഇന്ത്യ സ്വർണ്ണ മെഡൽ സ്വന്തമാക്കി.
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