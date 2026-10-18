മഴ വില്ലനായി: ടി20 പരമ്പരയിൽ ഇന്ത്യയും വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസും സംയുക്ത ജേതാക്കൾ
ഇന്ത്യ ബാറ്റിങിനിറങ്ങിയപ്പോൾ 7.4 ഓവറില് 5 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തില് 118 റണ്സില് നില്ക്കെയാണ് മഴ വീണ്ടും ശക്തി പ്രാപിച്ചത്.
Published : October 18, 2026 at 7:20 AM IST
ബംഗളൂരു: ടി20 പരമ്പരയിൽ ഇന്ത്യയും വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസും സംയുക്ത ജേതാക്കൾ. അഞ്ചാമത്തെയും അവസാനത്തെയും മത്സരത്തിനിടെ മഴ വില്ലനായതോടെയാണ് ഇരു രാജ്യങ്ങളും വിജയികളായത്. മഴ വില്ലനായതോടെ മത്സരം ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടി വരികയായിരുന്നു.
മഴയെ തുടര്ന്ന് വൈകിയാണ് കളി ആരംഭിച്ചത്. ടോസ് നേടിയ വെസ്റ്റ് ഇന്ഡീസ് ബൗളിങ് തെരഞ്ഞെടുത്തു. ഒൻപത് ഓവറിലായിരുന്നു മത്സരം നടന്നത്. 2002നു ശേഷം ഇതാദ്യാമായാണ് വെസ്റ്റ് ഇന്ഡീസ് ഇന്ത്യന് മണ്ണില് ആദ്യ പരമ്പര സ്വന്തമാക്കുന്നത്.
ടോസ് നഷ്ടപ്പെട്ട ഇന്ത്യ ആദ്യം ബാറ്റിങിനിറങ്ങിയപ്പോൾ 7.4 ഓവറില് 5 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തില് 118 റണ്സില് നില്ക്കെ മഴ വീണ്ടും ശക്തി പ്രാപിച്ചു. ഇതോടെയാണ് മത്സരം ഉപേക്ഷിച്ച് കിരീടം പങ്കുവെക്കാൻ തീരുമാനമായത്. ഇന്ത്യക്കായി ഇറങ്ങിയ സഞ്ജു സാംസണ് 7 പന്തില് 2 ഫോറും ഒരു സിക്സും സഹിതം 16 റണ്സെടുത്തു പുറത്തായി. ഇഷാന് കിഷന് 2 സിക്സും 3 ഫോറും സഹിതം 10 പന്തില് 30 റണ്സും ഔട്ടായി. ക്യാപ്റ്റന് ശ്രേയസ് അയ്യര് 14 പന്തില് 22 റണ്സുമായി മടങ്ങി.
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നമാന് ധിര് 3 സിക്സും ഒരു ഫോറും സഹിതം വെറും 6 പന്തില് 24 റണ്സ് സ്വന്തമാക്കി നിൽക്കെ കളി ഫോമിലായപ്പോഴാണ് മഴ മൂലം കളി ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടി വന്നത്. അഭിഷേക് ശര്മ 6 റണ്സും തിലക് വര്മ 7 റണ്സിലും പുറത്തായി. വെസ്റ്റ് ഇന്ഡീസിനായി കീമോ പോള് അഭിഷേക് ശര്മയുടെയും ശ്രേയസ് അയ്യരുടെയും വിക്കറ്റെടുത്തു. സഞ്ജു സാംസണിനെയും ഇഷാന് കിഷനെയും ഷമര് സ്പ്രിങർ പുറത്താക്കി. ഷമര് ജോസഫാണ തിലക് വർമ്മയുടെ വിക്കറ്റ് സ്വന്തമാക്കിയത്.
നീണ്ട ഇടവെളക്ക് ശേഷം ചിന്നസ്വാമി സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ക്രിക്കറ്റ് തിരിച്ചെത്തി
രണ്ട് വർഷത്തെ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷമാണ് ചിന്നസ്വാമി സ്റ്റേഡിയത്തിലേക്ക് അന്താരാഷ്ട്ര ക്രിക്കറ്റ് തിരിച്ചെത്തിയത്. 2024-ൽ ന്യൂസിലാൻഡിനെതിരായ ടെസ്റ്റ് മത്സരമാണ് ഇവിടെ അവസാനമായി നടന്നത്. കഴിഞ്ഞ വർഷം നടന്ന വനിതാ ഏകദിന ലോകകപ്പും, ഈ വർഷം ആദ്യം നടന്ന പുരുഷ ടി20 ലോകകപ്പും ഈ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടത്താൻ സാധിച്ചിരുന്നില്ല. 2025-ൽ ആർസിബിയുടെ (RCB) വിജയ ആഘോഷങ്ങൾക്കിടെയുണ്ടായ തിക്കും തിരക്കും മൂലം സ്റ്റേഡിയത്തിന് കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചതാണ് ഇവിടെ അന്താരാഷ്ട്ര മത്സരങ്ങൾ നടക്കാതിരിക്കാൻ കാരണം.
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