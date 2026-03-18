ഹോക്കി ലോകകപ്പ് 2026: ഇന്ത്യയും പാകിസ്ഥാനും ഒരേ പൂളിൽ; ആവേശപ്പോരാട്ടത്തിന് വേദിയൊരുങ്ങുന്നു
Published : March 18, 2026 at 3:38 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: ഹോക്കി മൈതാനത്തെ ചിരവൈരികളായ ഇന്ത്യയും പാകിസ്ഥാനും 2026 ഓഗസ്റ്റിൽ നെതർലൻഡ്സിൽ നടക്കുന്ന ലോകകപ്പിൽ നേർക്കുനേർ വരുന്നു. ചൊവ്വാഴ്ച ആംസ്റ്റർഡാമിലെ വാഗനർ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടന്ന ചടങ്ങിലാണ് ഗ്രൂപ്പുകൾ പ്രഖ്യാപിച്ചത്. പുരുഷ വിഭാഗത്തിൽ ഇന്ത്യയും പാകിസ്ഥാനും പൂൾ ഡി-യിലാണ് ഇടംപിടിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇംഗ്ലണ്ട്, വെയ്ൽസ് എന്നിവരാണ് ഈ ഗ്രൂപ്പിലെ മറ്റ് ടീമുകൾ. ടൂർണമെന്റിന്റെ വിശദമായ ഷെഡ്യൂൾ ഉടൻ പുറത്തുവിടും.
വനിതാ ടീമിനും കടുത്ത പോരാട്ടം
ഇന്ത്യൻ വനിതാ ടീമിനും ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ടത്തിൽ കടുപ്പമേറിയ പോരാട്ടങ്ങളാണുള്ളത്. പൂൾ ഡി-യിൽ ചൈന, ഇംഗ്ലണ്ട്, ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക എന്നിവർക്കൊപ്പമാണ് ഇന്ത്യ സ്ഥാനം പിടിച്ചിരിക്കുന്നത്. വനിതാ ലോകകപ്പിന്റേയും പൂർണ്ണമായ സമയവിവരപ്പട്ടിക ഉടൻ പ്രഖ്യാപിക്കും.
𝗣𝗼𝗼𝗹𝘀 𝗳𝗼𝗿 𝘁𝗵𝗲 #𝗛𝗪𝗖𝟮𝟬𝟮𝟲 𝗠𝗲𝗻'𝘀 𝗪𝗼𝗿𝗹𝗱 𝗖𝘂𝗽 𝗮𝗻𝗻𝗼𝘂𝗻𝗰𝗲𝗱! 🔥— International Hockey Federation (@FIH_Hockey) March 17, 2026
Some exciting fixtures are lined up at the FIH Hockey World Cup 2026 Belgium and Netherlands.
ഇന്ത്യയുടെ ആധിപത്യം
2016 മുതൽ പുരുഷ ഹോക്കിയിൽ പാകിസ്ഥാനെതിരായ മത്സരങ്ങളിൽ ഇന്ത്യ തോൽവി അറിഞ്ഞിട്ടില്ല. 2024-ലെ ഏഷ്യൻ ചാമ്പ്യൻസ് ട്രോഫിയിലാണ് ഇരുടീമുകളും അവസാനമായി ഏറ്റുമുട്ടിയത്. ബിഹാറിലെ രാജ്ഗിറിൽ നടക്കേണ്ടിയിരുന്ന 2025-ലെ ഏഷ്യ കപ്പിൽ ഇരുടീമുകളും ഏറ്റുമുട്ടേണ്ടതായിരുന്നുവെങ്കിലും, സുരക്ഷാ കാരണങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി പാകിസ്ഥാന് ടൂർണമെന്റില് നിന്ന് പിന്മാറുകയായിരുന്നു.
2026-ൽ മൂന്ന് ഇന്ത്യ-പാക് പോരാട്ടങ്ങൾ
നിലവിലെ കണക്കനുസരിച്ച് 2026ൽ മൂന്ന് തവണ ഇന്ത്യയും പാകിസ്ഥാനും ഏറ്റുമുട്ടും. ലോകകപ്പ് പോരാട്ടത്തിന് മുന്നോടിയായി എഫ്.ഐ.എച്ച് (FIH) പ്രോ ലീഗിൽ രണ്ടുതവണ ഇരുടീമുകളും നേർക്കുനേർ വരും. ജൂൺ 23-നും ജൂൺ 26-നും ലണ്ടനിലാണ് ഈ മത്സരങ്ങൾ നടക്കുക. ലോകകപ്പിലെ ഇവരുടെ മത്സരത്തീയതി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടില്ല.
ഹെഡ്-ടു-ഹെഡ് റെക്കോർഡ്
പാകിസ്ഥാനെതിരെ ഇന്ത്യക്ക് വ്യക്തമായ മുൻതൂക്കമുണ്ട്. 2013 മുതലുള്ള കണക്കുകൾ പരിശോധിച്ചാൽ കളിച്ച 26 മത്സരങ്ങളിൽ 17 എണ്ണത്തിലും ഇന്ത്യയാണ് വിജയിച്ചത്.
ലോകകപ്പ് പൂൾ ഘടന:
വനിതകൾ:
- പൂൾ A: നെതർലൻഡ്സ്, ഓസ്ട്രേലിയ, ചിലി, ജപ്പാൻ (നെതർലൻഡ്സിൽ നടക്കും)
- പൂൾ B: അർജന്റീന, ജർമ്മനി, യുഎസ്എ, സ്കോട്ട്ലൻഡ് (ബെൽജിയത്തിൽ നടക്കും)
- പൂൾ C: ബെൽജിയം, സ്പെയിൻ, ന്യൂസിലൻഡ്, അയർലൻഡ് (ബെൽജിയത്തിൽ നടക്കും)
- പൂൾ D: ചൈന, ഇംഗ്ലണ്ട്, ഇന്ത്യ, ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക (നെതർലൻഡ്സിൽ നടക്കും)
പുരുഷന്മാർ:
- പൂൾ A: നെതർലൻഡ്സ്, അർജന്റീന, ന്യൂസിലൻഡ്, ജപ്പാൻ (നെതർലൻഡ്സിൽ നടക്കും)
- പൂൾ B: ബെൽജിയം, ജർമ്മനി, ഫ്രാൻസ്, മലേഷ്യ (ബെൽജിയത്തിൽ നടക്കും)
- പൂൾ C: ഓസ്ട്രേലിയ, സ്പെയിൻ, അയർലൻഡ്, ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക (ബെൽജിയത്തിൽ നടക്കും)
- പൂൾ D: ഇംഗ്ലണ്ട്, ഇന്ത്യ, പാകിസ്താൻ, വെയ്ൽസ് (നെതർലൻഡ്സിൽ നടക്കും)