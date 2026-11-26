സിറാജ് തിരിച്ചെത്തുമോ? രണ്ടാം ടെസ്റ്റിൽ ഇന്ത്യയുടെ പ്ലേയിംഗ് ഇലവനിൽ മാറ്റങ്ങൾക്ക് സാധ്യത
രണ്ടാം ടെസ്റ്റ് നാളെ: ലോക ടെസ്റ്റ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് പ്രതീക്ഷകൾ സജീവമാക്കാൻ ഇന്ത്യ; നിർണ്ണായക പോരാട്ടം.
Published : November 26, 2026 at 5:34 PM IST
ക്രൈസ്റ്റ്ചർച്ച്: ആദ്യ ടെസ്റ്റിലെ നിരാശ മറന്ന് പരമ്പര സ്വന്തമാക്കാൻ ഇന്ത്യ നാളെ ന്യൂസിലൻഡിനെതിരെ രണ്ടാം ക്രിക്കറ്റ് ടെസ്റ്റിനിറങ്ങുന്നു. ക്രൈസ്റ്റ്ചർച്ചിലെ ഹാഗ്ലി ഓവലിൽ ഇന്ത്യൻ സമയം പുലർച്ചെ 3.30നാണ് മത്സരം ആരംഭിക്കുന്നത്. വെല്ലിംഗ്ടണിൽ നടന്ന ആദ്യ ടെസ്റ്റ് സമനിലയിൽ കലാശിച്ചതോടെ പരമ്പര വിജയികളെ തീരുമാനിക്കുന്ന നിർണ്ണായക മത്സരമായി ഇത് മാറി. ലോക ടെസ്റ്റ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് ഫൈനൽ സാധ്യതകൾ നിലനിർത്താൻ ശുഭ്മന് ഗില്ലിനും സംഘത്തിനും ഈ മത്സരത്തിലെ വിജയം അനിവാര്യമാണ്.
ബേസിൻ റിസർവിൽ നടന്ന ആദ്യ ടെസ്റ്റിൽ ഇരുടീമുകളുടെയും കരുത്ത് പ്രകടമായിരുന്നു. ഒന്നാം ഇന്നിംഗ്സിൽ 70/5 എന്ന നിലയിൽ തകർന്ന ന്യൂസിലൻഡിനെ ഹെൻറി നിക്കോൾസ് (175*), ഗ്ലെൻ ഫിലിപ്സ് (118) എന്നിവരുടെ 216 റൺസ് കൂട്ടുകെട്ടാണ് 368 എന്ന മികച്ച സ്കോറിലെത്തിച്ചത്.
𝘾𝙃𝙍𝙄𝙎𝙏𝘾𝙃𝙐𝙍𝘾𝙃 𝘽𝙍𝘼𝘾𝙀𝙎 𝙁𝙊𝙍 𝙊𝙉𝙀 𝙁𝙄𝙉𝘼𝙇 𝙎𝙃𝙊𝙒𝘿𝙊𝙒𝙉! 🔥 With the first match ending in a draw, India have a golden opportunity to clinch the series with a win in Christchurch! 🏆 Watch the HERO VIDA India Tour of New Zealand, 2nd Test, 27th Nov, 3:30 AM onwards, LIVE on Sony Sports Network TV channels & Sony LIV. #SonySportsNetwork #SonyLIV #NZvIND— Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) November 25, 2026
മറുപടി ബാറ്റിംഗിനിറങ്ങിയ ഇന്ത്യ 720/9 എന്ന കൂറ്റൻ സ്കോർ നേടി ഡിക്ലയർ ചെയ്തു. ന്യൂസിലൻഡ് മണ്ണിലെ ഇന്ത്യയുടെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന ടെസ്റ്റ് സ്കോറാണിത്. കെ.എൽ. രാഹുൽ (136), ഋഷഭ് പന്ത് (128) എന്നിവർ സെഞ്ചുറികൾ നേടിയപ്പോൾ ഗിൽ (98), യശസ്വി ജയ്സ്വാൾ (85), ദേവ്ദത്ത് പടിക്കൽ (80), ധ്രുവ് ജുറൽ (78) എന്നിവർ അർധസെഞ്ചുറികളുമായി തിളങ്ങി. എന്നാൽ രണ്ടാം ഇന്നിംഗ്സിൽ 120 ഓവറുകൾ പ്രതിരോധിച്ചു നിന്ന ന്യൂസിലൻഡ് (239/5) ഡാരിൽ മിച്ചലിന്റേയും ഗ്ലെൻ ഫിലിപ്സിന്റേയും മികവിൽ മത്സരം സമനിലയിലാക്കി.
പിച്ച് റിപ്പോർട്ടും ടീം സാധ്യതകളും
ഹാഗ്ലി ഓവലിലെ പിച്ചിൽ തുടക്കത്തിൽ പേസ് ബൗളർമാർക്ക് മികച്ച പിന്തുണ ലഭിക്കുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ. പച്ചപ്പുള്ള പിച്ചും അനുകൂലമായ കാലാവസ്ഥയും ആദ്യ സെഷനുകൾ നിർണ്ണായകമാക്കും.
ഇന്ത്യ: ആദ്യ ടെസ്റ്റിൽ അഞ്ച് വിക്കറ്റ് വീഴ്ത്തിയ ജസ്പ്രീത് ബുംറയ്ക്ക് മറ്റു ബൗളർമാരിൽ നിന്ന് മികച്ച പിന്തുണ ലഭിക്കേണ്ടതുണ്ട്. മുഹമ്മദ് സിറാജ് പ്ലേയിംഗ് ഇലവനിലേക്ക് തിരിച്ചെത്താൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അൻഷുൽ കാംബോജ്, പ്രസിദ്ധ് കൃഷ്ണ, ആകാശ് ദീപ്, യുവതാരം ഗുർനൂർ ബ്രാർ എന്നിവരും ടീം മാനേജ്മെന്റിന്റെ പരിഗണനയിലുണ്ട്.
ന്യൂസിലൻഡ്: മാറ്റ് ഹെൻറി, കൈൽ ജാമിസൺ എന്നിവരിലാണ് കിവീസിന്റെ ബൗളിംഗ് പ്രതീക്ഷകൾ. പരിക്കേറ്റ ബ്ലെയർ ടിക്നർക്ക് പകരം മാറ്റ് ഫിഷറെ ടീമിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. മധ്യനിരയിൽ നിക്കോൾസ്, ഫിലിപ്സ്, മിച്ചൽ, രചിൻ രവീന്ദ്ര എന്നിവർക്കൊപ്പം ക്യാപ്റ്റൻ ടോം ലാതമിന്റെ ഫോമും നിർണ്ണായകമാകും.
ലോക ടെസ്റ്റ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് സമവാക്യങ്ങൾ
നിലവിൽ ലോക ടെസ്റ്റ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് പോയിന്റ് പട്ടികയിൽ 50 ശതമാനവുമായി ഇന്ത്യ നാലാം സ്ഥാനത്തും, 66.67 ശതമാനം പോയിന്റുമായി ന്യൂസിലൻഡ് മൂന്നാം സ്ഥാനത്തുമാണ്. ഓസ്ട്രേലിയയ്ക്കെതിരായ വരാനിരിക്കുന്ന അഞ്ച് മത്സരങ്ങളുടെ പരമ്പര ഉൾപ്പെടെ ശേഷിക്കുന്ന ആറ് ടെസ്റ്റുകളിലും വിജയിച്ചാൽ മാത്രമേ ഇന്ത്യയ്ക്ക് ഫൈനൽ പ്രതീക്ഷകൾ നിലനിർത്താനാകൂ.
THE CHRISTCHURCH PITCH FOR INDIA Vs NEW ZEALAND 2ND TEST MATCH. 🥶 https://t.co/iMgzsVErCZ— Tanuj (@ImTanujSingh) November 26, 2026
മത്സര വിവരങ്ങൾ
- സമയം: വെള്ളിയാഴ്ച, നവംബർ 27, പുലർച്ചെ 3:30
- വേദി: ഹാഗ്ലി ഓവൽ, ക്രൈസ്റ്റ്ചർച്ച്
- തത്സമയ സംപ്രേഷണം: സോണി സ്പോർട്സ് നെറ്റ്വർക്ക് ചാനലുകളിലും സോണി ലിവ് ആപ്പിലും വെബ്സൈറ്റിലും മത്സരം തത്സമയം കാണാം.
സ്ക്വാഡുകൾ
- ഇന്ത്യ: ശുഭ്മന് ഗിൽ (ക്യാപ്റ്റൻ), യശസ്വി ജയ്സ്വാൾ, കെ.എൽ. രാഹുൽ (വൈസ് ക്യാപ്റ്റൻ), ദേവ്ദത്ത് പടിക്കൽ, ഋഷഭ് പന്ത്, ധ്രുവ് ജുറൽ, രവീന്ദ്ര ജഡേജ, അൻഷുൽ കാംബോജ്, ജസ്പ്രീത് ബുംറ, പ്രസിദ്ധ് കൃഷ്ണ, ആകാശ് ദീപ്, സായ് സുദർശൻ, നിതീഷ് കുമാർ റെഡ്ഡി, വാഷിംഗ്ടൺ സുന്ദർ, മുഹമ്മദ് സിറാജ്, ഗുർനൂർ ബ്രാർ.
- ന്യൂസിലൻഡ്: ടോം ലാതം (ക്യാപ്റ്റൻ), ടോം ബ്ലണ്ടൽ, ഡെവൺ കോൺവേ, ജേക്കബ് ഡഫി, ഡീൻ ഫോക്സ്ക്രോഫ്റ്റ്, മാറ്റ് ഹെൻറി, കൈൽ ജാമിസൺ, ഡാരിൽ മിച്ചൽ, ഹെൻറി നിക്കോൾസ്, ഗ്ലെൻ ഫിലിപ്സ്, രചിൻ രവീന്ദ്ര, നഥാൻ സ്മിത്ത്, മാറ്റ് ഫിഷർ (പരിക്കേറ്റ ബ്ലെയർ ടിക്നർക്ക് പകരം), വിൽ യംഗ്.