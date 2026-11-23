അഞ്ച് വിക്കറ്റ് വീഴ്ത്താൻ പന്തെറിഞ്ഞത് 9 പേർ; എന്നിട്ടും കുലുങ്ങാതെ മിച്ചലും ഫിലിപ്സും, കിവീസിന് ‘പൊന്നുംവിലയുള്ള’ സമനില!
വെല്ലിംഗ്ടൺ ടെസ്റ്റിൽ ഇന്ത്യയുടെ വിജയപ്രതീക്ഷകൾ തല്ലിക്കെടുത്തി ന്യൂസിലൻഡ്; മിച്ചലിന്റേയും ഫിലിപ്സിന്റേയും ചെറുത്തുനിൽപ്പിൽ ആവേശകരമായ സമനില.
Published : November 23, 2026 at 1:17 PM IST
വെല്ലിംഗ്ടൺ: ഇന്ത്യക്കെതിരായ ഒന്നാം ക്രിക്കറ്റ് ടെസ്റ്റിൽ തോൽവി മുന്നിൽക്കണ്ട ന്യൂസിലൻഡിന് ആവേശകരമായ സമനില. മത്സരത്തിന്റെ അവസാന ദിനത്തിൽ ഇന്ത്യൻ ബൗളർമാരെ സമർത്ഥമായി പ്രതിരോധിച്ചു നിന്ന ഡാരിൽ മിച്ചലും ഗ്ലെൻ ഫിലിപ്സുമാണ് കിവീസിന് രക്ഷകരായത്. ഒന്നാം ഇന്നിങ്സിൽ 720 റൺസിന്റെ കൂറ്റൻ സ്കോർ പടുത്തുയർത്തിയ ഇന്ത്യക്ക്, രണ്ടാം ഇന്നിങ്സിൽ ന്യൂസിലൻഡിനെ ഓൾഔട്ടാക്കാൻ സാധിക്കാതെ പോയത് വലിയ തിരിച്ചടിയായി. 119/2 എന്ന നിലയിൽ അഞ്ചാം ദിനം ബാറ്റിംഗ് പുനരാരംഭിച്ച ന്യൂസിലൻഡിന് ആദ്യ സെഷനിൽ തന്നെ ഡെവൺ കോൺവേ (65), രചിൻ രവീന്ദ്ര (37) എന്നിവരെ നഷ്ടമായിരുന്നു. വാഷിംഗ്ടൺ സുന്ദർ, പ്രസിദ്ധ് കൃഷ്ണ എന്നിവരാണ് ഇവരെ പുറത്താക്കിയത്. രണ്ടാം സെഷനിൽ ടോം ബ്ലണ്ടലിനെ (15) അൻഷുൽ കംബോജ് മടക്കിയതോടെ കിവീസ് 5 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ പതറി.
എന്നാൽ പിന്നീട് ക്രീസിലൊന്നിച്ച ഡാരിൽ മിച്ചലും (186 പന്തിൽ 49*) ഗ്ലെൻ ഫിലിപ്സും (126 പന്തിൽ 26*) അസാമാന്യ ക്ഷമയോടെ ബാറ്റ് വീശി ഇന്ത്യയുടെ വിജയവഴി അടച്ചു. ചായയ്ക്ക് പിരിയുമ്പോൾ 206/5 എന്ന നിലയിലായിരുന്ന ന്യൂസിലൻഡ്, അവസാന സെഷനിലും വിക്കറ്റ് നഷ്ടപ്പെടുത്താതെ പിടിച്ചുനിന്നു. വിക്കറ്റ് വീഴ്ത്താനായി യശസ്വി ജയ്സ്വാൾ, ധ്രുവ് ജുറേൽ, ദേവ്ദത്ത് പടിക്കൽ എന്നിവരെ വരെ ക്യാപ്റ്റൻ ശുഭ്മന് ഗിൽ പന്തേൽപ്പിച്ചെങ്കിലും ഫലമുണ്ടായില്ല. 120 ഓവറിൽ 239/5 എന്ന നിലയിൽ നിൽക്കെ, മത്സരം അവസാനിക്കാൻ ഒരു മണിക്കൂറിൽ താഴെ മാത്രം ബാക്കിയുള്ളപ്പോൾ ഇരു ക്യാപ്റ്റൻമാരും സമനിലക്ക് സമ്മതിക്കുകയായിരുന്നു.
A resolute batting display from New Zealand denies India victory in Wellington 👊 #WTC27 📲 https://t.co/R4zvuSfbyN https://t.co/8ksmYEfbzu— ICC (@ICC) November 23, 2026
നേരത്തെയുള്ള ഇന്നിങ്സുകൾ
നേരത്തെ ആദ്യ ഇന്നിങ്സിൽ കെ.എൽ രാഹുൽ (136), റിഷഭ് പന്ത് (128) എന്നിവരുടെ തകർപ്പൻ സെഞ്ച്വറികളുടെ മികവിലാണ് ഇന്ത്യ 720/9 എന്ന കൂറ്റൻ സ്കോറിൽ ഡിക്ലയർ ചെയ്തത്. ക്യാപ്റ്റൻ ഗിൽ (98) രണ്ട് റൺസ് അകലെ സെഞ്ച്വറി നഷ്ടപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ, യശസ്വി ജയ്സ്വാൾ (85), ദേവ്ദത്ത് പടിക്കൽ (80), ധ്രുവ് ജുറേൽ (78) എന്നിവരും അർധസെഞ്ച്വറികളുമായി തിളങ്ങി.
352 റൺസിന്റെ ഒന്നാം ഇന്നിങ്സ് കടവുമായി ബാറ്റിംഗിനിറങ്ങിയ ന്യൂസിലൻഡ് ആദ്യ ഇന്നിങ്സിൽ 368 റൺസിന് പുറത്തായിരുന്നു. 70/5 എന്ന നിലയിൽ തകർന്ന കിവീസിനെ ഹെൻറി നിക്കോൾസ് (175*), ഗ്ലെൻ ഫിലിപ്സ് (118) എന്നിവരുടെ 216 റൺസ് കൂട്ടുകെട്ടാണ് രക്ഷിച്ചത്. ഇന്ത്യക്കായി ജസ്പ്രീത് ബുംറ നാലും ആകാശ് ദീപ് മൂന്നും അൻഷുൽ കംബോജ് രണ്ടും പ്രസിദ്ധ് കൃഷ്ണ ഒരു വിക്കറ്റും വീഴ്ത്തി.
റെക്കോർഡുകളും അടുത്ത മത്സരവും
ചരിത്ര നേട്ടം: 2015-ന് ശേഷം ബേസിൻ റിസർവിൽ നടക്കുന്ന 15 ടെസ്റ്റുകളിൽ സമനിലയിൽ അവസാനിക്കുന്ന രണ്ടാമത്തെ മാത്രം മത്സരമാണിത്. (2018-ൽ ശ്രീലങ്കയ്ക്കെതിരെയായിരുന്നു ഇതിന് മുമ്പ് സമനില ഉണ്ടായത്).
തുടർച്ചയായ സമനില: ഓഗസ്റ്റിൽ ശ്രീലങ്കയ്ക്കെതിരെ നടന്ന ടെസ്റ്റിന് ശേഷം ഇന്ത്യയുടെ തുടർച്ചയായ രണ്ടാം ടെസ്റ്റ് സമനിലയാണിത്. 2014-15 കാലയളവിന് ശേഷമാണ് ഇന്ത്യ തുടർച്ചയായി രണ്ട് ടെസ്റ്റുകൾ സമനിലയാക്കുന്നത്.
പോയിന്റ് നില: സമനിലയോടെ ലോക ടെസ്റ്റ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ ഇരു ടീമുകൾക്കും നാല് പോയിന്റ് വീതം ലഭിച്ചു.
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