ഇന്ത്യ vs ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക നാലാം ടി20 മത്സരം ഇന്ന്; ഗില്ലും സൂര്യകുമാറും ശ്രദ്ധാകേന്ദ്രം, സഞ്ജു ബെഞ്ചില്‍ തന്നെ..!

മത്സരം വൈകുന്നേരം 7 മണിക്ക് അടൽ ബിഹാരി വാജ്‌പേയി ഏകാന സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടക്കും.

IND VS SA T20 SERIES 2025
IND VS SA T20 SERIES 2025 (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : December 17, 2025 at 4:29 PM IST

ലഖ്‌നൗ: ഇന്ത്യയും ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയും തമ്മിലുള്ള നാലാമത്തെ ടി20 മത്സരം ഇന്ന് ലക്‌നൗവില്‍ നടക്കും. മൂന്ന് മത്സരങ്ങള്‍ കഴിഞ്ഞപ്പോള്‍ ആദ്യത്തെയും മൂന്നാമത്തെയും മത്സരം ജയിച്ച ഇന്ത്യ അഞ്ച് മത്സര പരമ്പരയില്‍ 2-1ന് മുന്നിലാണ്. മത്സരം വൈകുന്നേരം 7 മണിക്ക് അടൽ ബിഹാരി വാജ്‌പേയി ഏകാന സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടക്കും. നാലാം മത്സരത്തിന് ഇറങ്ങുമ്പോള്‍ ശുഭ്‌മന്‍ ഗില്ലും സൂര്യകുമാര്‍ യാദവുമാണ് ശ്രദ്ധാകേന്ദ്രം. ടി20 ലോകകപ്പിന് തൊട്ടുമുമ്പ് ഇരുവരുടേയും മോശം ഫോമാണ് ആരാധകര്‍ക്കിടയിലെ പ്രധാന ചര്‍ച്ചാ വിഷയം.

'ഇരുവരും ഫോമിലല്ല, പക്ഷേ അവർ ഫോമിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തുമെന്നും മികച്ച ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കുമെന്നും ഓൾറൗണ്ടർ ശിവം ദുബെ പറഞ്ഞു. ലഖ്‌നൗവിൽ ധർമ്മശാലയേക്കാൾ അല്‍പം തണുപ്പ് കുറവാണ്. മഞ്ഞിന്‍റെ പ്രഭാവം കുറയ്ക്കാൻ ആദ്യം ടോസ് നേടി ബൗൾ ചെയ്യാനാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. മത്സരം വൈകീട്ട് ആരംഭിക്കും, അപ്പോഴേക്കും മഞ്ഞു വളരെ കനത്തതായിരിക്കും.

അതിനാൽ, നനഞ്ഞ പന്ത് ഉപയോഗിച്ചാണ് ബൗളിംഗും ഫീൽഡിംഗും പരിശീലിക്കുന്നതെന്ന് ദുബെ പറഞ്ഞു. അതേസമയം, മത്സരത്തിൽ തന്‍റെ ടീം ഇന്ത്യയെ പരാജയപ്പെടുത്തി പരമ്പര സമനിലയിലാക്കുമെന്ന് ദക്ഷിണാഫ്രിക്കൻ ബൗളർ ആൻറിച്ച് നോർട്ട്ജെ അവകാശപ്പെട്ടു. മലയാളി താരം സഞ്ജു സാംസണ് നാലാം മത്സരത്തിലെങ്കിലും അവസരം കിട്ടുമോ എന്നാണ് ആരാധകരുടെ ആകാംക്ഷ. നേരത്തെ നന്നായി കളിച്ചിട്ടും ഗില്ലിനായി പുറത്തിരിക്കേണ്ടിവന്ന സഞ്ജുവിന് ഗിൽ തുടരെ മോശം പ്രകടനങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടും ടീമിൽ അർഹിക്കുന്ന സ്ഥാനം ലഭിക്കുന്നില്ല.

കഴിഞ്ഞ മത്സരത്തില്‍ നിന്ന് പരിക്കുമൂലം വിട്ടു നിന്ന അക്‌സര്‍ പട്ടേല്‍ ഇന്ന് തിരിച്ചെത്തിയേക്കും. കുല്‍ദീപ് യാദവാകും പുറത്തുപോകുക. കൂടാതെ പേസര്‍ ജസ്പ്രീത് ബുംറയും തിരിച്ചെത്തുമെന്നാണ് കരുതുന്നത്. ബുംറ തിരിച്ചെത്തിയാൽ ഹര്‍ഷിത് റാണയാകും ബെഞ്ചിലിരിക്കേണ്ടി വരിക.

ടീം ഇവരിൽ നിന്ന്

ഇന്ത്യ: സൂര്യകുമാർ യാദവ് (ക്യാപ്റ്റൻ), ശുഭ്മൻ ഗിൽ, അഭിഷേക് ശർമ, തിലക് വർമ, സഞ്ജു സാംസൺ, ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യ, ശിവം ദുബെ, ജസ്പ്രീത് ബുംറ, അർഷ്ദീപ് സിങ്, വരുൺ ചക്രവർത്തി, ഹർഷിത് റാണ, ജിതേഷ് ശർമ, വാഷിങ്ടൺ സുന്ദർ, കുൽദീപ് യാദവ്, ഷഹ്ബാസ് അഹ്മദ്.

ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക: എയ്ഡൻ മാർക്രം (ക്യാപ്റ്റൻ), ക്വിന്റൺ ഡി കോക്ക്, ഡോണോവൻ ഫെരേരിയ, റീസ ഹെൻഡ്രിക്‌സ്, മാർകോ യാൻസൻ, ജോർജ് ലിൻഡെ, കേശവ് മഹാരാജ്, ഡേവിഡ് മില്ലർ, ലുങ്കി എൻഗിഡി, ആൻട്രിച് നോർയെ, ട്രിസ്റ്റൻ സ്റ്റബ്സ്, ഒട്ടിനിൽ ബാർട്ട്മാൻ, കോർബിൻ ബോഷ്, ഡെവാൾഡ് ബ്രെവിസ്.

IND VS SA 4TH T20 IN LUCKNOW
SHIVAM DUBE PRESS CONFERENCE
IND VS SA 4TH T20
IND VS SA IN LUCKNOW
IND VS SA T20 SERIES 2025

