സുഹൈൽ ഭട്ടിന്റെ പെനാൽറ്റി ഗോള് രക്ഷയായി; സാഫ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പില് ഇന്ത്യ സെമിയിൽ
മാലിദ്വീപിനെ പൂട്ടി ഇന്ത്യ; സാഫ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് സെമിയിൽ പ്രവേശിച്ചു.
Published : November 12, 2026 at 9:27 AM IST
ധാക്ക: സാഫ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് ബിയിലെ അവസാന മത്സരത്തിൽ മാലിദ്വീപിനെ ഏകപക്ഷീയമായ ഒരു ഗോളിന് (1-0) പരാജയപ്പെടുത്തി ഇന്ത്യ സെമി ഫൈനലിൽ പ്രവേശിച്ചു. ധാക്കയിലെ നാഷണൽ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടന്ന മത്സരത്തിൽ 38-ാം മിനിറ്റിൽ സുഹൈൽ അഹമ്മദ് ഭട്ട് നേടിയ പെനാൽറ്റി ഗോളും അവസാന മിനിറ്റുകളിൽ ഗോൾകീപ്പർ പ്രിയാൻഷ് ദുബെ നടത്തിയ തകർപ്പൻ സേവുകളുമാണ് നിലവിലെ ചാമ്പ്യന്മാരായ ഇന്ത്യയ്ക്ക് ജയമൊരുക്കിയത്.
ഇതോടെ ആറ് പോയിന്റുമായി ഗ്രൂപ്പ് ചാമ്പ്യന്മാരായാണ് ഇന്ത്യ സെമിയിലേക്ക് മുന്നേറിയത്. മൂന്ന് പോയിന്റുള്ള പാകിസ്ഥാൻ രണ്ടാം സ്ഥാനക്കാരായി. ഒരു പോയിന്റ് പോലും നേടാനാകാതെ മാലിദ്വീപ് ടൂർണമെന്റില് നിന്ന് പുറത്തായി. നവംബർ 14-ന് നടക്കുന്ന സെമി ഫൈനലിൽ ബംഗ്ലാദേശ്, ഭൂട്ടാൻ, ശ്രീലങ്ക എന്നീ ടീമുകളിലൊന്നാകും ഇന്ത്യയുടെ എതിരാളികൾ.
INDIA MARCH INTO THE SEMI-FINALS 🇮🇳 The Blue Tigers secure their spot in the SAFF Championship 2026 semi-finals after a 1–0 victory over Maldives, finishing as Group B winners with a perfect record 🐯🏆 #allindiafootball #indianfootball #saaffootballchampionship2026 [India, Indian Football, Blue Tigers, SAFF Championship 2026, SAFF Championship, India vs Maldives, Maldives Football, Indian National Football Team, Indian Football Team, Football News, Football Updates, South Asian Football, Asian Football, International Football, Football Fans, Indian Sports, AIFF]— All India Football (@AllIndiaFtbl) November 11, 2026
പാകിസ്ഥാനെ 3-2ന് തോൽപ്പിച്ച ടീമിൽ ഏഴ് മാറ്റങ്ങളുമായാണ് മുഖ്യപരിശീലകൻ നൗഷാദ് മൂസ ഇന്ത്യയെ കളത്തിലിറക്കിയത്. അഭിഷേക് സൂര്യവംശി, മുഹമ്മദ് ഉവൈസ്, സുഹൈൽ അഹമ്മദ് ഭട്ട്, റിക്കി ഷാബോംഗ് എന്നിവർ മാത്രമാണ് ആദ്യ ഇലവനിൽ സ്ഥാനം നിലനിർത്തിയത്. അർഷ് അൻവർ ഷെയ്ഖിന് പകരം പ്രിയാൻഷ് ദുബെ ഗോൾവല കാത്തപ്പോൾ, ബിജോയ് വർഗീസ് ന്യൂസിലൻഡിലേക്ക് മടങ്ങിയതിനാൽ ചിംഗ്ലെൻസന സിംഗ് കൊൻഷാം ടീമിനെ നയിച്ചു.
മത്സരത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ സുഹൈൽ ഭട്ട് മാലിദ്വീപ് ഗോൾകീപ്പർ ഹുസൈൻ ഷെരീഫിനെ പരീക്ഷിച്ചെങ്കിലും ഗോൾ പിറന്നില്ല. ഒടുവിൽ 38-ാം മിനിറ്റിൽ ലഭിച്ച പെനാൽറ്റിയിലൂടെ ഇന്ത്യ മുന്നിലെത്തി. മാലിദ്വീപ് താരം ഹുസൈൻ സിഫാവു യൂസഫിൽ നിന്ന് പന്ത് റാഞ്ചിയ അബ്ദുൾ റബീഹിനെ ബോക്സിനുള്ളിൽ വീഴ്ത്തിയതിനായിരുന്നു റഫറി പെനാൽറ്റി വിധിച്ചത്. കിക്കെടുത്ത സുഹൈൽ ഭട്ട്, ഗോൾകീപ്പർക്ക് ഒരു അവസരവും നൽകാതെ പന്ത് ഇടതുമൂലയിലേക്ക് പായിച്ചു. പാകിസ്ഥാനെതിരായ ഇരട്ട ഗോളുകൾക്ക് പിന്നാലെ ടൂർണമെന്റില് ഭട്ടിന്റെ മൂന്നാം ഗോളാണിത്.
രണ്ടാം പകുതിയുടെ തുടക്കത്തിൽ അബ്ദുൾ റബീഹിനും നിക്സണും പകരം ഇർഫാൻ യാദ്വാദും മംഗ്ലെന്താങ് കിപ്ഗെനും കളത്തിലിറങ്ങി. 65-ാം മിനിറ്റിൽ സുഹൈൽ ഭട്ടിന് പകരം വിഷ്ണു പി.വിയും ഇറങ്ങി.
കളിയുടെ അവസാന ഘട്ടത്തിൽ മാലിദ്വീപ് സമനിലയ്ക്കായി ആഞ്ഞടിച്ചെങ്കിലും ഗോൾകീപ്പർ പ്രിയാൻഷ് ദുബെ ഇന്ത്യയുടെ രക്ഷകനായി. 79-ാം മിനിറ്റിൽ അലി ഹംദാന്റെ ഫ്രീകിക്കും അഞ്ച് മിനിറ്റിന് ശേഷം മുസ്ദാൻ ഹസ്സന്റെ ഷോട്ടും ദുബെ തട്ടിയകറ്റി. ഇഞ്ചുറി ടൈമിൽ ഈഥൻ ഇബ്രാഹിം സാക്കിയുടെ ക്ലോസ് റേഞ്ച് ഷോട്ട് മുന്നോട്ട് കയറിവന്ന് മുഖം കൊണ്ട് തടുത്തിട്ട ദുബെയുടെ പ്രകടനം ഇന്ത്യയുടെ വിജയം ഉറപ്പിച്ചു.
പാകിസ്ഥാനെതിരെ മൂന്ന് ഗോളിന് മുന്നിൽ നിന്ന ശേഷം ഇഞ്ചുറി ടൈമിൽ രണ്ട് ഗോളുകൾ വഴങ്ങിയതിൽ പരിശീലകൻ നൗഷാദ് മൂസ ആശങ്ക പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ മാലിദ്വീപിനെതിരെ പ്രതിരോധവും ഗോൾകീപ്പറും ഒത്തിണക്കത്തോടെ കളിച്ചതോടെ ഗോൾ വഴങ്ങാതെ തന്നെ (ക്ലീൻ ഷീറ്റ്) വിജയം സ്വന്തമാക്കാൻ ഇന്ത്യയ്ക്ക് സാധിച്ചു.
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