26 റൺസിന് ഓൾഔട്ട്! നേപ്പാളിനെ ചുരുട്ടിക്കൂട്ടി; റൈസിങ് സ്റ്റാർസ് ഏഷ്യാകപ്പിൽ ഇന്ത്യയ്ക്ക് മിന്നും ജയം
ഏഷ്യാ കപ്പ് റൈസിംഗ് സ്റ്റാർസ്: തിലക് വർമ്മയും കുശാഗ്രയും പ്രിൻസ് യാദവും തിളങ്ങി; നേപ്പാളിനെ 306 റൺസിന് തകർത്ത് ഇന്ത്യയ്ക്ക് വൻ ജയം.
Published : November 21, 2026 at 9:54 AM IST
ദോഹ: ഏഷ്യാ കപ്പ് റൈസിംഗ് സ്റ്റാർസ് ക്രിക്കറ്റ് ടൂർണമെന്റിലെ ആദ്യ മത്സരത്തിൽ നേപ്പാളിനെതിരെ ഇന്ത്യ എ-യ്ക്ക് 306 റൺസിന്റെ കൂറ്റൻ ജയം. ദോഹയിലെ വെസ്റ്റ് എൻഡ് പാർക്ക് ക്രിക്കറ്റ് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടന്ന ഗ്രൂപ്പ് ബി മത്സരത്തിൽ, ക്യാപ്റ്റൻ തിലക് വർമ്മയുടെയും കുമാർ കുശാഗ്രയുടെയും തകർപ്പൻ സെഞ്ച്വറികളുടെയും പ്രിൻസ് യാദവിന്റെ അഞ്ച് വിക്കറ്റ് പ്രകടനത്തിന്റേയും കരുത്തിലാണ് ഇന്ത്യയുടെ ആധികാരിക വിജയം.
ടോസ് നഷ്ടപ്പെട്ട് ആദ്യം ബാറ്റിംഗിനിറങ്ങിയ ഇന്ത്യ നിശ്ചിത 50 ഓവറിൽ ഒൻപത് വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 332 റൺസെടുത്തു. മറുപടി ബാറ്റിംഗിനിറങ്ങിയ നേപ്പാൾ വെറും 11.3 ഓവറിൽ 26 റൺസിന് ഓൾഔട്ടായി.
തകർച്ചയിൽ നിന്ന് കരകയറ്റി തിലക് - കുശാഗ്ര കൂട്ടുകെട്ട്
സീനിയർ ദേശീയ ടീമിൽ കളിച്ച പരിചയസമ്പത്തുള്ള താരങ്ങളുമായി ഇറങ്ങിയ ഇന്ത്യയ്ക്ക് തുടക്കം പിഴച്ചിരുന്നു. 11-ാം ഓവറിൽ എത്തുമ്പോഴേക്കും വൈഭവ് സൂര്യവംശി (26), അഭിഷേക് ശർമ്മ (9), ആയുഷ് ബദോനി എന്നിവരെ നഷ്ടമായി ഇന്ത്യ 42/3 എന്ന നിലയിൽ പതറി. എന്നാൽ നാലാം വിക്കറ്റിൽ ഒത്തുചേർന്ന ക്യാപ്റ്റൻ തിലക് വർമ്മയും വിക്കറ്റ് കീപ്പർ കുമാർ കുശാഗ്രയും ചേർന്ന് 206 റൺസിന്റെ തകർപ്പൻ കൂട്ടുകെട്ടുണ്ടാക്കി ഇന്ത്യയെ കരകയറ്റി.
Innings Break! Superb centuries from Captain Tilak Varma and Kumar Kushagra propel India A to 3️⃣3️⃣2️⃣ 🎯 Over to the bowlers now ⏳ Scorecard ▶️ https://t.co/r7KnQLPzIm #TeamIndia | #INDAvNEP | #RisingStarsAsiaCup https://t.co/eYhdGF6xyf— BCCI (@BCCI) November 20, 2026
കുശാഗ്ര 102 പന്തിൽ 10 ഫോറുകളും 5 സിക്സറുകളും സഹിതം 117 റൺസെടുത്തപ്പോൾ, തിലക് വർമ്മ 113 പന്തിൽ 107 റൺസ് നേടി. അവസാന ഓവറുകളിൽ 14 പന്തിൽ നാല് സിക്സറുകളടക്കം പുറത്താകാതെ 36 റൺസെടുത്ത ഓൾറൗണ്ടർ സൂര്യാൻഷ് ഷെഡ്ജെയുടെ വെടിക്കെട്ട് ബാറ്റിംഗാണ് ഇന്ത്യൻ സ്കോർ 330 കടത്തിയത്.
333 റൺസിന്റെ കൂറ്റൻ വിജയലക്ഷ്യം പിന്തുടർന്ന നേപ്പാളിന് ഇന്ത്യൻ പേസ് ബൗളിംഗിന് മുന്നിൽ പിടിച്ചുനിൽക്കാനായില്ല. ആദ്യ ഓവറിലെ മൂന്നാം പന്തിൽ അർജുൻ കുമാലിനെ (0) എൽബിഡബ്ല്യുവിൽ കുടുക്കി ഹർഷിത് റാണ വിക്കറ്റ് വേട്ടയ്ക്ക് തുടക്കമിട്ടു. തൊട്ടടുത്ത ഓവറിൽ പ്രിൻസ് യാദവ് രണ്ട് വിക്കറ്റുകൾ വീഴ്ത്തിയതോടെ നേപ്പാൾ പ്രതിരോധത്തിലായി.
അഞ്ച് ഓവറിൽ രണ്ട് മെയ്ഡനടക്കം വെറും ആറ് റൺസ് മാത്രം വഴങ്ങി അഞ്ച് വിക്കറ്റ് വീഴ്ത്തിയ പ്രിൻസ് യാദവാണ് നേപ്പാളിന്റെ നട്ടെല്ലൊടിച്ചത്. ഹർഷിത് റാണ ആറ് ഓവറിൽ 16 റൺസ് വഴങ്ങി നാല് വിക്കറ്റെടുത്തു. തന്റെ ആദ്യ ഓവറിലെ മൂന്നാം പന്തിൽ നന്ദൻ യാദവിനെ പുറത്താക്കി ഷഹബാസ് അഹമ്മദ് ഇന്ത്യയുടെ വിജയം പൂർത്തിയാക്കി. നേപ്പാൾ നിരയിൽ അഞ്ച് ബാറ്റർമാർ പൂജ്യത്തിന് പുറത്തായപ്പോൾ, ആറ് റൺസാണ് അവരുടെ ഉയർന്ന വ്യക്തിഗത സ്കോർ. പാകിസ്ഥാൻ എ, യുഎഇ എന്നിവരാണ് ഗ്രൂപ്പ് ബി-യിലെ മറ്റ് ടീമുകൾ. എട്ട് ടീമുകളെ രണ്ട് ഗ്രൂപ്പുകളായി തിരിച്ചാണ് ടൂർണമെന്റ് നടക്കുന്നത്.
Also Read: 'നമ്മുടെ ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങൾക്കല്ല പ്രാധാന്യം'; വെല്ലിംഗ്ടൺ ടെസ്റ്റിൽ നിന്ന് സിറാജിനെ ഒഴിവാക്കിയതില് കപിൽ ദേവ്