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കൈഫിന്‍റെ പ്ലെയിംഗ് ഇലവനിൽ സർഫറാസ്! ജുറേലിനെ ഒഴിവാക്കി ടെസ്റ്റ് ടീം പ്രവചനം

ഒന്നാം ടെസ്റ്റിനുള്ള പ്ലെയിംഗ് ഇലവൻ പ്രഖ്യാപിച്ച് മുഹമ്മദ് കൈഫ്; ധ്രുവ് ജുറേലിന് പകരം സർഫറാസ് ഖാന് പിന്തുണ.

Sarfaraz Khan
Sarfaraz Khan (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : August 11, 2026 at 5:26 PM IST

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ഹൈദരാബാദ്: ശ്രീലങ്കയ്‌ക്കെതിരായ ഒന്നാം ക്രിക്കറ്റ് ടെസ്റ്റിനുള്ള തന്‍റെ ഇന്ത്യൻ പ്ലെയിംഗ് ഇലവനെ പ്രവചിച്ച് മുൻ താരം മുഹമ്മദ് കൈഫ്. യുവതാരം സായ് സുദർശൻ ടീമിൽ നിന്ന് പിന്മാറിയതിനെത്തുടർന്ന് രണ്ട് വർഷത്തിന് ശേഷം ടെസ്റ്റ് ടീമിലേക്ക് അപ്രതീക്ഷിത തിരിച്ചുവരവ് നടത്തിയ സർഫറാസ് ഖാനെ കൈഫ് തന്‍റെ ഇലവനിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ പ്രാക്ടീസ് മത്സരത്തിൽ സെഞ്ച്വറി നേടി മികച്ച ഫോം തെളിയിച്ച ദേവ്ദത്ത് പടിക്കൽ മൂന്നാം നമ്പറിലേക്ക് ശക്തമായ അവകാശവാദം ഉന്നയിക്കുന്നതിനാൽ സർഫറാസിന് അന്തിമ ഇലവനിൽ ഇടം ലഭിക്കുമോ എന്നത് ഇപ്പോഴും ചോദ്യചിഹ്നമാണ്.

ധ്രുവ് ജുറേലിനേക്കാൾ മികച്ചത് സർഫറാസ്

വിക്കറ്റ് കീപ്പർ ബാറ്റർ ധ്രുവ് ജുറേലിനേക്കാൾ എന്തുകൊണ്ടും സർഫറാസ് ഖാനെയാണ് അന്തിമ ഇലവനിൽ ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടതെന്ന് കൈഫ് തന്‍റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലൂടെ വ്യക്തമാക്കി. ഗാലെയിലെ സ്‌പിന്നിനെ തുണയ്ക്കുന്ന പിച്ചിൽ സർഫറാസിന്‍റെ സാന്നിധ്യം ടീമിന് ഗുണം ചെയ്യുമെന്നാണ് കൈഫിന്‍റെ വിലയിരുത്തൽ.

"ടീമിൽ നേരത്തെ കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കളിക്കാരെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന ശൈലിയാണ് മാനേജ്മെന്‍റ് തുടരുന്നതെങ്കിൽ ജുറേലിന് നറുക്ക് വീണേക്കാം. ജുറേൽ അടുത്തിടെയായി സ്ഥിരതയാർന്ന പ്രകടനം നടത്തിയിട്ടില്ലെങ്കിലും ടീമിന്‍റെ ഭാഗമായിരുന്നതിനാൽ അവർ വീണ്ടും ജുറേലിന് അവസരം നൽകിയേക്കാം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സർഫറാസ് ഇനിയും കാത്തിരിക്കേണ്ടി വരും. എന്നാൽ എന്നോട് ചോദിച്ചാൽ 5 അല്ലെങ്കിൽ 6 നമ്പറുകളിൽ സ്പിൻ ബോളിംഗിനെ മികച്ച രീതിയിൽ നേരിടാൻ കഴിയുന്ന സർഫറാസ് ഖാൻ എന്‍റെ മികച്ച ഇലവനിൽ ഉണ്ടാകും. സ്‌പിന്നിനെതിരെ അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ റെക്കോർഡ് മികച്ചതാണ്," കൈഫ് പറഞ്ഞു.

ഫോമില്ലായ്‌മ ജുറേലിന് തിരിച്ചടി

സർഫറാസിനെ പിന്തുണയ്ക്കാൻ ജുറേലിന്‍റെ സമീപകാല ഫോമില്ലായ്‌മയും കൈഫ് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. വാം-അപ്പ് മത്സരത്തിലെ രണ്ട് ഇന്നിംഗ്‌സുകളിൽ നിന്നായി വെറും 18 റൺസ് മാത്രമാണ് ജുറേലിന് നേടാനായത്. ഇതുവരെ കളിച്ച 10 ടെസ്റ്റുകളിൽ നിന്ന് ഒരു സെഞ്ച്വറിയും അർധസെഞ്ച്വറിയുമടക്കം 34.14 ശരാശരിയിൽ 478 റൺസാണ് ജുറേലിന്‍റെ സമ്പാദ്യം. മറുഭാഗത്ത് ഇതുവരെ കളിച്ച 6 ടെസ്റ്റുകളിൽ നിന്ന് ഒരു സെഞ്ച്വറിയും മൂന്ന് അർധസെഞ്ച്വറിയുമടക്കം 37.10 ശരാശരിയിൽ 371 റൺസ് സർഫറാസ് നേടിയിട്ടുണ്ട്.

പ്ലെയിംഗ് ഇലവൻ:

കെ.എൽ. രാഹുൽ, യശസ്വി ജയ്‌സ്വാൾ, ദേവ്ദത്ത് പടിക്കൽ, ശുഭ്‌മന്‍ ഗിൽ, ഋഷഭ് പന്ത്, സർഫറാസ് ഖാൻ, രവീന്ദ്ര ജഡേജ, മാനവ് സുതർ/സാരൻഷ് ജെയിൻ, കുൽദീപ് യാദവ്, മുഹമ്മദ് സിറാജ്, പ്രസിദ്ധ് കൃഷ്‌ണ.

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TAGGED:

IND VS SL
INDIA TEST PLAYING XI
SARFARAZ KHAN TEST COMEBACK
INDIA VS SRI LANKA TEST
MOHAMMAD KAIF PLAYING XI

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