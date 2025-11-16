ആദ്യ ടെസ്റ്റില് പ്രോട്ടീസിന് മുന്നിൽ അടിപതറി ഇന്ത്യ; ഈ നൂറ്റാണ്ടിലെ ഏറ്റവും നാണംകെട്ട തോൽവി
15 വർഷത്തിന് ശേഷമാണ് ഇന്ത്യൻ മണ്ണിൽ ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക ടെസ്റ്റ് ജയം നേടുന്നത്. നാല് വിക്കറ്റ് വീഴ്ത്തിയ സൈമണ് ഹാര്മർ, രണ്ട് വിക്കറ്റ് വീതം വീഴ്ത്തിയ മാര്ക്കോ യാന്സൻ കേശവ് മഹാരാജും ചേര്ന്നതോടെ ഇന്ത്യയുടെ അടിപതറി.
Published : November 16, 2025 at 3:30 PM IST
കൊൽക്കത്ത: ഈഡന് ഗാര്ഡന്സില് ഒന്നാം ടെസ്റ്റില് ദക്ഷിണാഫ്രിക്കക്കെതിരെ ഇന്ത്യയ്ക്ക് 30 റണ്സിൻ്റെ നാണംകെട്ട തോല്വി. 124 റൺസ് വിജയലക്ഷ്യവുമായി രണ്ടാം ഇന്നിങ്സിൽ ബാറ്റിങ്ങിനിറങ്ങിയ ഇന്ത്യയുടെ ഇന്നിങ്സ് വെറും 93 റൺസില് അവസാനിച്ചു.
ക്യാപ്റ്റൻ ശുഭ്മാൻ ഗിൽ പരുക്കേറ്റ് ആശുപത്രിയിലാതിനാൽ പത്തു ബാറ്റർമാർ മാത്രമാണ് ഇന്ത്യയ്ക്കുണ്ടായിരുന്നത്. 92 പന്തില് നിന്ന് 31 റണ്സെടുത്ത വാഷിങ്ടണ് സുന്ദർ മാത്രമാണ് ഈഡനിലെ പിച്ചില് അല്പമെങ്കിലും പിടിച്ചുനിന്നത്. നാല് വിക്കറ്റ് വീഴ്ത്തിയ സൈമണ് ഹാര്മർ, രണ്ട് വിക്കറ്റ് വീതം വീഴ്ത്തിയ മാര്ക്കോ യാന്സൻ കേശവ് മഹാരാജും ചേര്ന്നതോടെ ഇന്ത്യയ്ക്ക് അടിപതറുകയായിരുന്നു.
🚨 MATCH RESULT 🚨— Proteas Men (@ProteasMenCSA) November 16, 2025
An incredible performance from #TheProteas Men at Eden Gardens! 🏟🔥
A phenomenal turnaround as South Africa claims victory by 30 runs to go 1-0 up in the Test series! 🇿🇦 pic.twitter.com/3jDrTZpCVd
124 റണ്സ് വിജയലക്ഷ്യത്തിലേക്കിറങ്ങിയ ഇന്ത്യയ്ക്ക് തുടക്കം തന്നെ പാളിപ്പോയെന്ന് വേണം കരുതാൻ. നാലാം പന്ത് മുതൽ വിക്കറ്റുകള് നഷ്ടമായിത്തുടങ്ങി. യശസ്വി ജയ്സ്വാളിനും കെ.എല് രാഹുലിനും സ്കോര്ബോര്ഡില് റണ്സ് എഴുതാനുള്ള അവസരം പോലും പ്രോട്ടീസിൻ്റെ ബൗളര്മാര് നല്കിയ. മാര്ക്കോ യാന്സന് ഇരുവരുടെയും വിക്കറ്റുകള് വീഴ്ത്തി ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്ക്ക് ആത്മവിശ്വാസം പകർന്നു.
എന്നാല് മൂന്നാം വിക്കറ്റില് വാഷിങ്ടണ് സുന്ദര് - ധ്രുവ് ജുറെല് കൂട്ടുകെട്ട് 32 റണ്സ് ചേര്ത്തതോടെ ടീമിന് ചെറിയ പ്രതീക്ഷ നൽകിയിരുന്നു. വീണ്ടും ജുറെലിൻ്റെ വിക്കറ്റ് വീഴ്ത്തി സൈമണ് ഹാര്മർ എത്തിയതോടെ പ്രതീക്ഷ വീണ്ടും മങ്ങിത്തുടങ്ങി. പിന്നീടങ്ങോട്ട് ഈഡന് ഗാര്ഡന്സ് സാക്ഷ്യം വഹിച്ചത് ടീം ഇന്ത്യയുടെ പതനമായിരുന്നു. 34 പന്തില് 13 റണ്സായിരുന്നു ജുറെലിൻ്റെ ആകെ സമ്പാദ്യം.
South Africa win the 1st Test by 30 runs.#TeamIndia will look to bounce back in the 2nd Test.— BCCI (@BCCI) November 16, 2025
Scorecard ▶️https://t.co/okTBo3qxVH #INDvSA | @IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/21LHhUG5Rz
ജഡേജ - സുന്ദര് കൂട്ടുകെട്ട് ക്രീസിൽ പിടിച്ച് നിൽക്കാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും ഈ കൂട്ടുകെട്ടും ഹാര്മര് പൊളിച്ചു. 26 പന്തില് നിന്ന് 18 റണ്സുമായി ജഡേജ പുറത്തായി. പിന്നാലെ നിലയുറപ്പിച്ചിരുന്ന വാഷിങ്ടണ് സുന്ദറിനെ ഏയ്ഡന് മാര്ക്രം മടക്കിയതോടെ ഇന്ത്യ ആറിന് 72 റണ്സെന്ന നിലയിലായി. പിന്നാലെ കുല്ദീപ് യാദവും (1) മടങ്ങിയതോടെ ക്രീസിലുണ്ടായിരുന്ന അക്ഷര് പട്ടേല് അതിവേഗം സ്കോര് ഉയര്ത്താന് ശ്രമിച്ചു. എന്നാൽ ആ ശ്രമവും പാഴായതോടെ ഈ നൂറ്റാണ്ടിലെ ഇന്ത്യയുടെ ഏറ്റവും നാണംകെട്ട തോൽവികളിലൊന്നായി മത്സരം മാറി.
A match-winning spell! 💥— Proteas Men (@ProteasMenCSA) November 16, 2025
Simon Harmer delivered an incredible return at Eden Gardens, earning him Player of the Match honours. 🤩🏅
A brilliant display from a world-class spinner! 👏 pic.twitter.com/VgDeabGLDV
15 വർഷത്തിന് ശേഷമാണ് ഇന്ത്യൻ മണ്ണിൽ ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക ടെസ്റ്റ് ജയം നേടുന്നത്. ബവുമയുടെ രണ്ടാം ഇന്നിങ്സിലെ അർധ ശതകവും ഹാർമറിൻ്റെ മാജിക് ബോളിങ്ങുമാണ് ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയെ അക്ഷരാർഥത്തിൽ ചരിത്ര ജയത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചു. ചെറിയ വിജയ ലക്ഷ്യമാണ് ഇന്ത്യക്ക് മുൻപിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് എങ്കിലും കൃത്യമായ ഇടവേളകളിൽ ഇന്ത്യൻ ബാറ്റർമാരെ ഡ്രസിങ് റൂമിലേക്ക് മടക്കാൻ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്ക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്.
നേരത്തെ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയുടെ രണ്ടാം ഇന്നിങ്സ് 153 റണ്സില് അവസാനിച്ചിരുന്നു. അര്ധ സെഞ്ചുറിയുമായി പ്രതിരോധം തീര്ത്ത ദക്ഷിണാഫ്രിക്കന് ക്യാപ്റ്റന് ടെംബ ബവുമയുടെ ഇന്നിങ്സാണ് പ്രോട്ടീസ് സ്കോര് 150 കടത്തിയത്. ഈ വിജയത്തോടെ പമ്പരയിലെ 1-0ത്തിന് പ്രോട്ടീസ് മുന്നിലെത്തി.
