ഇന്ത്യ-പാക് ത്രില്ലര് പോരാട്ടത്തില് മഴ വില്ലനായാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും?
ത്രില്ലര് പോരാട്ടത്തിന് മഴ വില്ലാനാകുമോ എന്നാണ് ഉയരുന്ന ആശങ്ക. ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ ന്യൂനമർദ്ദം രൂപപ്പെടാൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ ശ്രീലങ്കൻ കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം മഴ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി
Published : February 15, 2026 at 2:45 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: 2026-ലെ ടി20 ലോകകപ്പിൻ്റെ ആവേശം വാനോളമുയർത്തി ഇന്ത്യയും പാകിസ്ഥാനും കൊളംബോയിലെ ആർ. പ്രേമദാസ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ഏറ്റുമുട്ടാൻ ഒരുങ്ങുന്നു. ഇന്ന് രാത്രി 7 മണിക്കാണ് മത്സരം. ടൂർണമെൻ്റിൽ ഇതുവരെ തോൽവി അറിയാത്ത ഇരു ടീമുകളും തങ്ങളുടെ വിജയക്കുതിപ്പ് തുടരാനാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. എന്നാൽ, ത്രില്ലര് പോരാട്ടത്തിന് മഴ വില്ലാനാകുമോ എന്നാണ് ഉയരുന്ന ആശങ്ക. ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ ന്യൂനമർദ്ദം രൂപപ്പെടാൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ ശ്രീലങ്കൻ കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം മഴ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ മഴ മൂലം മത്സരം മുടങ്ങിയാൽ എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്ന് നോക്കാം.
മഴ വില്ലനായാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും?
മഴ കാരണം മത്സരം പൂർത്തിയാക്കാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ, ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ടത്തിൽ റിസർവ് ഡേ ഇല്ലാത്തതിനാൽ ഇരു ടീമുകളും ഓരോ പോയിൻ്റ് വീതം പങ്കിടും. നോക്കൗട്ട് മത്സരങ്ങൾക്ക് മാത്രമാണ് റിസർവ് ഡേ ഉള്ളത്. നിലവിൽ ഇന്ത്യയും പാകിസ്ഥാനും രണ്ട് മത്സരങ്ങൾ വീതം വിജയിച്ചിട്ടുണ്ട്. യുഎസ്എ, നെതർലൻഡ്സ്, നമീബിയ എന്നിവരാണ് ഗ്രൂപ്പിലെ മറ്റ് ടീമുകൾ. മികച്ച റാങ്കിംഗും കരുത്തുറ്റ ടീമുമുള്ള ഇന്ത്യയും പാകിസ്ഥാനും സൂപ്പർ 8 ഘട്ടത്തിലേക്ക് കടക്കാനാണ് സാധ്യത. മുൻകൂട്ടി നിശ്ചയിച്ച പ്രീ-സീഡിംഗ് പ്രകാരം ഇവർ വ്യത്യസ്ത ഗ്രൂപ്പുകളിലാകും മത്സരിക്കുക.
കാലാവസ്ഥാ റിപ്പോർട്ട്
Accuweather.com പ്രകാരം, മത്സരം തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് മഴ പെയ്യാൻ 50 ശതമാനം സാധ്യതയുണ്ട്. എന്നാൽ കളി നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഇത് 8 ശതമാനമായി കുറയും. അതിനാൽ മത്സരം നടക്കാൻ സാധ്യത കൂടുതലാണെങ്കിലും, മത്സരത്തിന് മുമ്പ് പഴയ പെയ്താല് നനഞ്ഞ ഔട്ട്ഫീൽഡ് കാരണം കളി തുടങ്ങാൻ വൈകിയേക്കാം.
ടി20 ലോകകപ്പിലെ ഇന്ത്യ-പാക് ചരിത്രം
ടി20 ലോകകപ്പ് ചരിത്രത്തിൽ ഇന്ത്യയ്ക്കാണ് വ്യക്തമായ മേൽക്കൈ. ഇതുവരെ നടന്ന എട്ട് മത്സരങ്ങളിൽ ഏഴിലും ഇന്ത്യ വിജയിച്ചപ്പോൾ പാകിസ്ഥാന് ഒരു തവണ മാത്രമേ വിജയിക്കാനായുള്ളൂ. ഈ ആധിപത്യം തുടരാനാണ് ടീം ഇന്ത്യ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.
അവസാന മത്സരഫലം
2025-ലെ ഏഷ്യാ കപ്പിൽ ഫൈനൽ ഉൾപ്പെടെ മൂന്ന് തവണ ഇന്ത്യയും പാകിസ്ഥാനും ഏറ്റുമുട്ടിയിരുന്നു. മൂന്നിലും ഇന്ത്യയാണ് ജയിച്ചത്. ഫൈനലിൽ തിലക് വർമ്മയുടെ തകർപ്പൻ പ്രകടനത്തിൻ്റെയും (പുറത്താവാതെ 69 റൺസ്) കുൽദീപ് യാദവിൻ്റെ നാല് വിക്കറ്റ് നേട്ടത്തിൻ്റെയും കരുത്തിൽ അഞ്ച് വിക്കറ്റിന് ഇന്ത്യ പാകിസ്ഥാനെ തോൽപ്പിച്ചു. 147 റൺസ് എന്ന ലക്ഷ്യം ഇന്ത്യ അനായാസം മറികടന്നിരുന്നു.
ടീമുകൾ:
ഇന്ത്യ: ഇഷാൻ കിഷൻ, സഞ്ജു സാംസൺ, തിലക് വർമ്മ, സൂര്യകുമാർ യാദവ് (ക്യാപ്റ്റൻ), ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യ, ശിവം ദുബെ, റിങ്കു സിംഗ്, അക്സർ പട്ടേൽ, വരുൺ ചക്രവർത്തി, അർഷ്ദീപ് സിംഗ്, ജസ്പ്രീത് ബുംറ, അഭിഷേക് ശർമ്മ, കുൽദീപ് യാദവ്, മുഹമ്മദ് സിറാജ്, വാഷിംഗ്ടൺ സുന്ദർ.
പാകിസ്ഥാൻ: സൈം അയൂബ്, സാഹിബ്സാദ ഫർഹാൻ, സൽമാൻ ആഘ (ക്യാപ്റ്റൻ), ബാബർ അസം, മുഹമ്മദ് നവാസ്, ഷദാബ് ഖാൻ, ഫഹീം അഷ്റഫ്, ഉസ്മാൻ ഖാൻ, ഷഹീൻ അഫ്രീദി, അബ്രാർ അഹമ്മദ്, ഉസ്മാൻ താരിഖ്, ഫഖർ സമാൻ, നസീം ഷാ, സൽമാൻ മിർസ, ഖ്വാജ നഫായ്.
