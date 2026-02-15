പാകിസ്ഥാന് കൈകൊടുക്കാൻ ഇന്ത്യ തയ്യാറാകുമോ? മറുപടിയുമായി ഇന്ത്യൻ ക്യാപ്റ്റൻ സൂര്യകുമാർ യാദവ്

ETV Bharat / sports

ടി20 ലോകകപ്പ് പോരാട്ടത്തിന് മുന്നോടിയായി പാക് നായകൻ സൽമാൻ അലി ആഗയ്ക്ക് മറുപടിയുമായി ഇന്ത്യൻ ക്യാപ്റ്റൻ സൂര്യകുമാർ യാദവ്. കാത്തിരുന്ന് കാണൂ എന്ന് സൂര്യകുമാർ യാദവിൻ്റെ മറുപടി

IND VS PAK T20 WORLD CUP 2026 INDIA VS PAKISTAN INDIA VS PAKISTAN SHAKEHAND INDIA PAKISTAN ASIA CUP CONTROVERSY
Representational Image (AFP)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : February 15, 2026 at 5:36 PM IST

2 Min Read
കൊളംബോ: ഇന്ത്യയും പാകിസ്‌താനും തമ്മിലുള്ള രാഷ്‌ട്രീയ പിരിമുറുക്കങ്ങൾ നിലനിൽക്കുമ്പോൾ 2026 ടി20 ലോകകപ്പിലെ നിർണായക മത്സരത്തിൽ, പാകിസ്ഥാൻ താരങ്ങൾക്ക് ഇന്ത്യ കൈകൊടുക്കുമോ എന്ന ചോദ്യം ശക്തമാകുന്നു. 2026 ലെ ഐസിസി ടി20 ലോകകപ്പിൽ കൊളംബോയിൽ നടക്കുന്ന പോരാട്ടത്തിൽ പാകിസ്ഥാൻ്റെ സൽമാൻ ആഘയുമായി ഇന്ത്യൻ ക്യാപ്റ്റൻ സൂര്യകുമാർ യാദവ് ഹസ്‌തദാനം നടത്താൻ സാധ്യതയില്ലെന്നാണ് വിവരം.

ലാഹോറിൽ നടന്ന മുൻ ചർച്ചകളിൽ ഹസ്‌തദാനം ഏറെ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. എന്നിരുന്നാലും മത്സരത്തിൻ്റെ തലേന്ന് ഈ വിഷയം വീണ്ടും ഉയർന്നുവന്നു. ഇരു ടീമുകളുടെ ക്യാപ്റ്റൻമാരുടെ പത്രസമ്മേളനങ്ങളിലും ഹസ്‌തദാനം ആവർത്തിച്ച് ഉന്നയിക്കപ്പെട്ടു.

നേരത്തെ നടത്തിയ പത്രസമ്മേളനത്തിൽ ഹസ്‌തദാനം നൽകുമോ എന്ന ചോദ്യത്തിനെ ക്യാപ്റ്റൻ സൂര്യകുമാർ യാദവ് സ്ഥിരീകരിക്കുകയോ നിഷേധിക്കുകയോ ചെയ്‌തില്ല. അത് കാത്തിരുന്ന് കാണുക എന്നാണ് അദ്ദേഹം മറുപടി നൽകിയത്. '24 മണിക്കൂര്‍ കാത്തിരിക്കൂ, നന്നായി ഭക്ഷണം കഴിക്കൂ.. നന്നായി ഉറങ്ങൂ.. നമുക്ക് നാളെ കാണാം' എന്നാണ് വാര്‍ത്ത സമ്മേളനത്തില്‍ സൂര്യകുമാര്‍ യാദവ് പറഞ്ഞത്. തുടർന്ന് സംഭാഷണം നടക്കാൻ പോകുന്ന ഏറ്റുമുട്ടലുകളെപ്പറ്റിയായിരുന്നു.

അതേസമയം അസുഖബാധിതനായ ഓപ്പണർ അഭിഷേക് ശർമ നാളെ ഇന്ത്യക്കായി കളിക്കണമെന്നാണ് തന്‍റെ ആഗ്രഹമെന്ന് പറഞ്ഞ പാക് നായകന്‍ സല്‍മാന്‍ ആഗക്കും സൂര്യകുമാർ മറുപടി നൽകിയത്. നാളെ അഭിഷേക് കളിക്കണമെന്ന് സൽമാന് അത്ര നിർബന്ധമാണെങ്കിൽ, അവനെ ഞങ്ങൾ കളിപ്പിക്കും എന്നായിരുന്നു സൂര്യകുമാർ നൽകിയ പരിഹാസ മറുപടി. അതേസമയം ഇതേ ചോദ്യം പാകിസ്ഥാൻ ക്യാപ്റ്റൻ്റെ നേരെയും ഉയർന്നു. മത്സരം ശരിയായ സ്‌പോര്‍ട്‌സ്‌മാൻ സ്‌പിരിറ്റിൽ കളിക്കാനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നതെണ് സല്‍മാന്‍ അലി ആഗ പറഞ്ഞത്.

പഹൽഗാം കൊലപാതകങ്ങൾക്കും ഓപ്പറേഷൻ സിന്ദൂറിനും ശേഷം കായിക മേഖലയ്ക്ക് അപ്പുറത്തേക്ക് പിരിമുറുക്കങ്ങൾ പടർന്ന, ഏഷ്യാ കപ്പ് മുതലുള്ള ഹസ്‌തദാനം ചർച്ചയായിരുന്നു. ആ ടൂർണമെൻ്റിൽ സൂര്യ തൻ്റെ പാകിസ്‌താൻ എതിരാളിയുമായി ഹസ്‌തദാനം നടത്താൻ വിസമ്മതിച്ചു. അന്ന് കളിക്കാർ തമ്മിൽ കാലങ്ങളായി തുടർന്നുപോന്ന ഹസ്‌തദാനം നടന്നില്ല. അവസാന ഘട്ടങ്ങൾ വരെ കളി അനിശ്ചിതത്വത്തിലായിരുന്നു.

മത്സരം ബഹിഷ്‌കരിക്കുന്ന ആഹ്വാനങ്ങൾ വരെ ഉയർന്നിരുന്നു. ഒരു ഘട്ടത്തിൽ അത് മന്ദഗതിയിലായതായി തോന്നി. മത്സരം ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്‌തതുപോലെ നടക്കുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ അന്താരാഷ്ട്ര ക്രിക്കറ്റ് കൗൺസിൽ പാകിസ്ഥാൻ ക്രിക്കറ്റ് ബോർഡുമായി ഇടപെടുകയും ചർച്ചകൾ നടത്തുകയും ചെയ്‌തു. പിന്നീട് മണിക്കൂറുകൾ നീണ്ട ചർച്ചകൾക്ക് ശേഷമാണ് മത്സരത്തിന് പച്ചക്കൊടി കാട്ടിയത് എന്ന് സൂര്യകുമാർ യാദവ് പറഞ്ഞു.

