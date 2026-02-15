ETV Bharat / sports

അക്കൗണ്ട് തുറക്കാതെ അഭിഷേക് വീണു, തകര്‍ത്തടിച്ച ഇഷാന്‍ കിഷന്‍ അര്‍ദ്ധ സെഞ്ച്വറി നേടി പുറത്തായി

രണ്ടാം ഓവര്‍ എറിഞ്ഞ ഷഹീന്‍ ഷാ അഫ്രീദിയുടെ ആദ്യ പന്ത് തന്നെ സിക്‌സിന് പറത്തിയ ഇഷാൻ കിഷന്‍ രണ്ടാം പന്തില്‍ ഭാഗ്യത്തിന്‍റെ അകമ്പടിയോടെ ബൗണ്ടറി നേടിയതോടെ ഇന്ത്യൻ സ്കോര്‍ ബോര്‍ഡിന് അനക്കം വച്ചു.

Ishan Kishan scored a half century for India (IANS)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : February 15, 2026 at 8:56 PM IST

കൊളംബോ: ടി20 ലോകകപ്പിലെ ആവേശപ്പോരാട്ടത്തില്‍ പാകിസ്ഥാനെതിരെ ടോസ് നഷ്‌ടമായി ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇന്ത്യക്ക് ഒടുവില്‍ വിവരം കിട്ടുമ്പോള്‍ ഇരുപത് ഓവറില്‍ ഏഴ് വിക്കറ്റ് നഷ്‌ടത്തില്‍ 175 റണ്‍സ്. ശ്രീലങ്കയിലെ കൊളംബോ പ്രേമദാസ സ്റ്റേഡിയത്തിലാണ് ഏറ്റുമുട്ടല്‍.

15 ഓവറുകൾ പിന്നിട്ടപ്പോൾ നാലു വിക്കറ്റ് നഷ്‌ടത്തിൽ 128 റണ്‍സെന്ന നിലയിലായിരുന്നു. സൂര്യകുമാർ യാദവ് (19 പന്തിൽ 23), ശിവം ദുബെ (അഞ്ച് പന്തിൽ മൂന്ന്) എന്നിവരാണു ക്രീസിൽ. റണ്ണൊന്നുമെടുക്കാതെ ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യയാണ് ഒടുവിൽ പുറത്തായത്. 40 പന്തിൽ 77 റൺസടിച്ച ഇഷാൻ കിഷന്‍ അർധസെഞ്ചറിയുമായി മടങ്ങി. പവർപ്ലേ അവസാനിക്കുമ്പോൾ ഒരു വിക്കറ്റ് നഷ്‌ടത്തിൽ 52 റൺസെന്ന നിലയിലായിരുന്നു ഇന്ത്യ.

ഇന്ത്യയ്ക്ക് ആദ്യ ഓവറിലെ തിരിച്ചടി നേരിട്ടു. പാക് ക്യാപ്റ്റൻ സല്‍മാന്‍ അലി ആഗ എറിഞ്ഞ ആദ്യ ഓവറിലെ അവസാന പന്തില്‍ വെടിക്കെട്ട് ഓപ്പണര്‍ അഭിഷേക് ശര്‍മ റണ്ണെടുക്കാതെ പുറത്തായി. നാലു പന്ത് നേരിട്ട അഭിഷേകിന് അക്കൗണ്ട് തുറക്കാനായില്ല.

സല്‍മാന്‍ അലി ആഗയുടെ പന്ത് ഉയര്‍ത്തി അടിച്ച അഭിഷേക് മിഡ് ഓണില്‍ ഷാഹിന്‍ ഷാ അഫ്രീദിയുടെ കൈകളില്‍ ഒതുങ്ങി. പവര്‍ പ്ലേ പൂര്‍ത്തിയായപ്പോള്‍ ഇന്ത്യ ആറോവറില്‍ ഒരു വിക്കറ്റ് നഷ്‌ടത്തിൽ 52 റണ്‍സെന്ന നിലയിലായിരുന്നു ഇന്ത്യ.

പത്ത് ഓവറുകള്‍ പിന്നിട്ടപ്പോള്‍ രണ്ട് വിക്കറ്റ് നഷ്‌ടത്തില്‍ 92 റണ്‍സെന്ന നിലയില്‍ തിലക് വര്‍മ്മ (ഒന്‍പത് പന്തില്‍11), സൂര്യകുമാര്‍ യാദവ് (മൂന്ന് പന്തില്‍ രണ്ട്) എന്നിവരായിരുന്നു ക്രീസില്‍.

അഭിഷേക് ശർമ റണ്ണൊന്നുമെടുക്കാതെ പുറത്തായി. പാക്ക് ക്യാപ്റ്റൻ സൽമാൻ ആഗയുടെ ആദ്യ ഓവറിലെ പന്തിൽ ഷഹീൻ അഫ്രീദി ക്യാച്ചെടുത്ത് അഭിഷേകിനെ പുറത്താക്കുകയായിരുന്നു. പിന്നാലെ ഇഷാൻ കിഷൻ തകർത്തടിച്ചു തുടങ്ങിയതോടെ ഇന്ത്യ പവർപ്ലേയിൽ മികച്ച സ്കോർ നേടുകയായിരുന്നു.

രണ്ടാം ഓവര്‍ എറിഞ്ഞ ഷഹീന്‍ ഷാ അഫ്രീദിയുടെ ആദ്യ പന്ത് തന്നെ സിക്‌സിന് പറത്തിയ ഇഷാൻ കിഷന്‍ രണ്ടാം പന്തില്‍ ഭാഗ്യത്തിന്‍റെ അകമ്പടിയോടെ ബൗണ്ടറി നേടിയതോടെ ഇന്ത്യൻ സ്കോര്‍ ബോര്‍ഡിന് അനക്കംവെച്ചു. അവസാന പന്തില്‍ തിലക് വര്‍മയും ബൗണ്ടറി നേടിയതോടെ രണ്ടാം ഓവറില്‍ ഇന്ത്യ 15 റണ്‍സടിച്ചു. സല്‍മാന്‍ അലി ആഗ എറിഞ്ഞ മൂന്നാം ഓവറിലെ അദ്യ പന്ത് തന്നെ കിഷന്‍ ബൗണ്ടറി കടത്തി. ഓവറില്‍ 9 റണ്‍സടിച്ച ഇന്ത്യ 25 റണ്‍സിലെത്തി. സയ്യിം അയൂബ് എറിഞ്ഞ നാലാം ഓവറില്‍ 5 റണ്‍സെ ഇന്ത്യക്ക് നേടാനായുള്ളു. ഇഷാന്‍ കിഷന്‍ റണ്ണൗട്ടില്‍ നിന്ന് തലനാരിഴക്ക് രക്ഷപ്പെട്ടു. അഞ്ചാം ഓവര്‍ എറിയാനെത്തിയ അബ്രാര്‍ അഹമ്മദിനെ സിക്‌സ് അടിച്ചാണ് ഇഷാന്‍ കിഷന്‍ വരവേറ്റത്. ഓവറില്‍ ഒരു ബൗണ്ടറി കൂടി നേടിയ കിഷന്‍ ഓവറില്‍ 11 റണ്‍സ് കൂടി നേടി ഇന്ത്യയെ 41 റണ്‍സിലെത്തിച്ചു. പവര്‍ പ്ലേയിലെ അവസാന ഓവറില്‍ സയ്യിം അയൂബിനെതിരെ 11 റണ്‍സ് കൂടി നേടി ഇന്ത്യ 50 കടന്നു.

പവർപ്ലേയിലെ ആറോവറിൽ അഞ്ചും എറിഞ്ഞത് സ്‌പിന്നർമാരായിരുന്നു. കൊളംബോയിലെ സ്‌പിൻ പിച്ചിന്‍റെ ആനുകൂല്യം തുടക്കത്തിൽ തന്നെ മുതലാക്കാനായിരുന്നു പാക്ക് ടീമിന്‍റെ ശ്രമം. എന്നാൽ അധികം പരുക്കില്ലാതെ ഇന്ത്യ പിടിച്ചുനിന്നു. 27 പന്തുകളിൽ നിന്നാണ് ഇഷാൻ 50 തികച്ചത്. സ്കോർ 88ൽ നിൽക്കെ സയിം അയൂബിന്‍റെ പന്തിൽ ഇഷാൻ ബോൾ‍ഡായി മടങ്ങി.

ഇന്ത്യ പ്ലേയിങ് ഇലവൻ– അഭിഷേക് ശർമ, ഇഷാൻ കിഷൻ (വിക്കറ്റ് കീപ്പർ), തിലക് വർമ, സൂര്യകുമാർ യാദവ് (ക്യാപ്റ്റൻ), ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യ, ശിവം ദുബെ, റിങ്കു സിങ്, അക്ഷർ പട്ടേൽ, കുൽദീപ് യാദവ്, വരുൺ ചക്രവർത്തി, ജസ്പ്രീത് ബുമ്ര.

പാക്കിസ്ഥാൻ പ്ലേയിങ് ഇലവൻ– സഹിബ്സദ ഫർഹാൻ (വിക്കറ്റ് കീപ്പർ), സയിം അയൂബ്, സൽമാൻ ആഗ (ക്യാപ്റ്റൻ), ബാബർ അസം, ശതാബ് ഖാൻ, ഉസ്‌മാൻ ഖാൻ, മുഹമ്മദ് നവാസ്, ഫഹീം അഷറഫ്, ഷഹീൻ ഷാ അഫ്രീദി, ഉസ്‌മാൻ താരിഖ്, അബ്രാർ അഹമ്മദ്.

നേരത്തെ ഇന്ത്യക്കെതിരെ ടോസ് നേടിയ പാകിസ്ഥാൻ ഫീല്‍ഡിംഗ് തെരഞ്ഞെടുക്കുകയായിരുന്നു. നമീബിയക്കെതിരെ കഴിഞ്ഞ മത്സരം കളിച്ച ടീമില്‍ രണ്ട് മാറ്റങ്ങളുമായാണ് ഇന്ത്യ ഇന്നിറങ്ങിയത്. അസുഖം മൂലം കഴിഞ്ഞ മത്സരത്തില്‍ കളിക്കാതിരുന്ന അഭിഷേക് ശര്‍മ ഓപ്പണറായി പ്ലേയിംഗ് ഇലവനില്‍ തിരിച്ചെത്തിയപ്പോള്‍ മലയാളി താരം സഞ്ജു സാംസണ്‍ പുറത്തായി.പേസര്‍ അര്‍ഷ്ദീപ് സിംഗിന് പകരം സ്പിന്നര്‍ കുല്‍ദീപ് യാദവും ഇന്ത്യയുടെ പ്ലേയിംഗ് ഇലവനിലെത്തി.

അമേരിക്കക്കെതിരെ കഴിഞ്ഞ മത്സരം കളിച്ച ടീമില്‍ പാകിസ്ഥാൻ മാറ്റങ്ങളൊന്നും വരുത്തിയില്ല. ടോസ് സമയത്ത് പാകിസ്ഥാന്‍ നായകന്‍ സല്‍മാന്‍ ആഗയുമായി ഇന്ത്യൻ ക്യാപ്റ്റൻ സൂര്യകുമാര്‍ യാദവ് ഹസ്തദാനം ചെയ്തില്ല. ഏഷ്യാ കപ്പിലും ഇന്ത്യ-പാക് നായകന്‍മാരും കളിക്കാരും തമ്മില്‍ പരസ്പരം ഹസ്തദാനം ചെയ്തിരുന്നില്ല.

