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സ്‌മൃതിക്കും ദീപ്‌തിക്കും ഹർമൻപ്രീതിന്‍റെ വാനോളം പ്രശംസ; പരാജയം സമ്മതിച്ച് ഫാത്തിമ സന

വിജയത്തിളക്കത്തിൽ സഹതാരങ്ങളെ പ്രശംസിച്ച് ഹർമൻപ്രീത്, ഫീൽഡിംഗ് പിഴവുകൾ തുറന്നുപറഞ്ഞ് പാക് ക്യാപ്റ്റൻ ഫാത്തിമ.

INDIA VS PAKISTAN WOMENS T20
INDIA VS PAKISTAN WOMENS T20 (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : June 15, 2026 at 11:14 AM IST

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എഡ്‌ജ്ബാസ്റ്റണ്‍: വനിതാ ടി20 ലോകകപ്പിലെ തങ്ങളുടെ ആദ്യ മത്സരത്തിൽ പാകിസ്‌താനെ 64 റൺസിന് തകർത്ത് ഇന്ത്യ വിജയക്കുതിപ്പ് തുടങ്ങി. ഞായറാഴ്‌ച എഡ്‌ജ്ബാസ്റ്റണിൽ നടന്ന ആവേശപ്പോരാട്ടത്തിൽ നേടിയ ഈ തകർപ്പൻ വിജയത്തിന് പിന്നാലെ സ്‌മൃതി മന്ദാന, ദീപ്‌തി ശർമ, റിച്ച ഘോഷ് എന്നിവരുടെ മികച്ച പ്രകടനങ്ങളെ ഇന്ത്യൻ ക്യാപ്റ്റൻ ഹർമൻപ്രീത് കൗർ അഭിനന്ദിച്ചു.

മത്സരത്തിൽ ടോസ് നേടി ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്‌ത ഇന്ത്യ നിശ്ചിത 20 ഓവറിൽ 6 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 170 റൺസെന്ന ശക്തമായ സ്കോർ പടുത്തുയർത്തി. 68 റൺസ് അടിച്ചുകൂട്ടിയ ഓപ്പണർ മന്ദാനയാണ് ഇന്ത്യയുടെ ടോപ്പ് സ്കോറർ. മറുപടി ബാറ്റിംഗിനിറങ്ങിയ പാകിസ്‌താനെ 5 വിക്കറ്റ് വീഴ്ത്തിയ ദീപ്‌തി ശർമയും (5-10) 3 വിക്കറ്റ് നേടിയ എൻ. ശ്രീ ചരണിയും (3-21) ചേർന്ന് 17 ഓവറിൽ വെറും 106 റൺസിന് ചുരുട്ടിക്കൂട്ടി. ഈ വമ്പൻ വിജയത്തോടെ രണ്ട് പോയിന്‍റും +3.20 എന്ന മികച്ച നെറ്റ് റൺറേറ്റും ഇന്ത്യ സ്വന്തമാക്കി.

"ടീമിന് ആവശ്യമുള്ളപ്പോഴെല്ലാം അവർ എപ്പോഴും മുന്നിൽ നിന്ന് നയിക്കാറുണ്ട്. രണ്ടുപേരുടെയും ഇന്നത്തെ പ്രകടനത്തിൽ ഞാൻ വളരെ സന്തോഷവതിയാണ്," മത്സരശേഷം ഹർമൻപ്രീത് പറഞ്ഞു. പിച്ചിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ച അവർ, തുടക്കത്തിൽ ഇന്ത്യ അനാവശ്യമായി സമ്മർദ്ദം സൃഷ്ടിച്ചുവെങ്കിലും പിന്നീട് താനും സ്‌മൃതിയും ചേർന്ന് കളി നിയന്ത്രണത്തിലാക്കുകയായിരുന്നുനെമ്മ് വ്യക്തമാക്കി.

വെറും 17 പന്തിൽ 34 റൺസ് അടിച്ചുകൂട്ടിയ റിച്ച ഘോഷിന്‍റെ പ്രകടനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യത്തിന്, "എന്‍റെ കൈയിലാണെങ്കിൽ അവളെ ആദ്യ പന്തിൽ തന്നെ ബാറ്റിംഗിന് അയക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. എന്നാൽ ലോവർ ഓർഡറിൽ അവൾക്ക് കൃത്യമായ ഒരു പങ്കുണ്ട്, അത് അവൾ ഭംഗിയായി നിർവഹിക്കുന്നുവെന്ന് ഹർമൻപ്രീത് പ്രതികരിച്ചു. ഫീൽഡിംഗിലെ ചില പിഴവുകൾ സ്വാഭാവികമാണെന്നും എന്നാൽ ടീമിന്‍റെ ആകെ പ്രകടനത്തിൽ സംതൃപ്തിയുണ്ടെന്നും ആരാധകരുടെ പിന്തുണയ്ക്ക് നന്ദി അറിയിക്കുന്നതായും അവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

ശക്തമായി തിരിച്ചുവരുമെന്ന് പാക് ക്യാപ്റ്റൻ ഫാത്തിമ സന

ഇന്ത്യയോടേറ്റ 64 റൺസിന്‍റെ കനത്ത തോൽവി കടുത്ത നിരാശയുണ്ടാക്കുന്നതാണെന്ന് പാകിസ്‌താന്‍ ക്യാപ്റ്റൻ ഫാത്തിമ സന സമ്മതിച്ചു. ഈ പരാജയത്തിൽ നിന്ന് പാഠങ്ങൾ ഉൾക്കൊണ്ട് ടൂർണമെന്‍റിലെ ബാക്കി മത്സരങ്ങളിൽ ടീം ശക്തമായി തിരിച്ചുവരുമെന്ന് അവർ ഉറപ്പുനൽകി.

അവസാന രണ്ട് ഓവറുകളിൽ 38 റൺസ് വഴങ്ങിയതുൾപ്പെടെയുള്ള ഡെത്ത് ഓവർ ബൗളിംഗിലെ പിഴവുകളും ഫീൽഡിംഗ് പിഴവുകളുമാണ് ടീമിന് തിരിച്ചടിയായതെന്ന് ഫാത്തിമ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു. പ്രത്യേകിച്ച്, 68 റൺസ് നേടിയ ഇന്ത്യൻ താരം മന്ദാനയുടെ രണ്ട് ക്യാച്ചുകൾ കൈവിട്ടത് മത്സരത്തിൽ വലിയ വില നൽകേണ്ടി വന്നതായി പാക് ക്യാപ്റ്റൻ സമ്മതിച്ചു. മുതിർന്ന കളിക്കാർ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ ഫീൽഡിംഗിലും ബൗളിംഗിലും അടുത്ത മത്സരങ്ങളിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ പുലർത്തേണ്ടതുണ്ടെന്ന് അവർ വ്യക്തമാക്കി.

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TAGGED:

INDIA VS PAKISTAN WOMENS T20
HARMANPREET KAUR
FATIMA SANA
SMRITI MANDHANA
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