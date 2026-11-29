രണ്ടാം ടെസ്റ്റിൽ പിടിമുറുക്കി ന്യൂസിലൻഡ്; മൂന്നാം ദിനം 243 റൺസിൻ്റെ നിർണായക ലീഡ്
തുടക്കത്തിലേ നായകന് ടോം ലാഥത്തിൻ്റെ വിക്കറ്റ് നഷ്ടമായെങ്കിലും ഹെന്റി നിക്കോള്സ്, രചിന് രവീന്ദ്ര എന്നിവരെ കൂട്ടുപിടിച്ച് കോണ്വേ കിവീസ് ഇന്നിങ്സ് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോവുകയായിരുന്നു.
Published : November 29, 2026 at 11:25 AM IST
ക്രൈസ്റ്റ്ചര്ച്ച്: ഇന്ത്യയ്ക്കെതിരായ രണ്ടാം ടെസ്റ്റില് മൂന്നാം ദിനം 243 റണ്സ് ലീഡ് നേടി ന്യൂസിലൻഡിൻ്റെ ആധിപത്യം. ഒന്നാമിന്നിങ്സില് ഇന്ത്യയെ 246 റണ്സില് പുറത്താക്കിയ കിവീസ് മൂന്നാം ദിനം കളിനിര്ത്തുമ്പോള് മൂന്ന് വിക്കറ്റിന് 133 റണ്സ് എന്ന നിലയിലാണ്. ന്യൂസിലന്ഡിനായി ഓപ്പണിങില് അര്ധസെഞ്ച്വറി നേടി ഡെവോണ് കോണ്വേ (51) തിളങ്ങി.
തുടക്കത്തിലേ നായകന് ടോം ലാഥത്തിൻ്റെ വിക്കറ്റ് നഷടമായെങ്കിലും ഹെന്റി നിക്കോള്സ്(22), രചിന് രവീന്ദ്ര എന്നിവരെ കൂട്ടുപിടിച്ച് കോണ്വേ കിവീസ് ഇന്നിങ്സ് മുന്നോട്ടുകൊണ്ടുപോവുകയായിരുന്നു. 97 പന്തുകളില് നിന്നും ആറ് ഫോറുകളുടെ അകമ്പടിയോടെയാണ് കോണ്വേ അര്ധസെഞ്ച്വറി പൂര്ത്തിയാക്കിയത്. കോണ്വേയും നിക്കോള്സും പുറത്തായതിന് പിന്നാലെ ഡാരില് മിച്ചലിനെ കൂട്ടുപിടിച്ച് രചിന് രവീന്ദ്ര രക്ഷാപ്രവര്ത്തനം നടത്തി.
രചിന് രവീന്ദ്ര 46 റണ്സോടെയും ഡാരില് മിച്ചല് അഞ്ച് റണ്സോടെയും മൂന്നാം ദിനം പുറത്താവാതെ നിന്നു. രണ്ട് ദിവസങ്ങള് കൂടി ശേഷിക്കെ മത്സരം ന്യൂസിലൻഡിൻ്റെ കൈകളിലാണ് ഇപ്പോള്. നാളെ ലീഡ് കൂടുതല് നേടി ഇന്ത്യയില് നിന്നും കളി പിടിക്കാനാവും അവര് ശ്രമിക്കുക. ഇന്ത്യയ്ക്കായി രണ്ട് വിക്കറ്റുകള് നേടി ജസ്പ്രീത് ബുംറയും ഒരു വിക്കറ്റോടെ വാഷിങ്ടണ് സുന്ദറും തിളങ്ങി.
ആറിന് 116 റണ്സെന്ന നിലയില് മൂന്നാം ദിനം ബാറ്റിങ് തുടര്ന്ന ഇന്ത്യക്ക് തുടക്കത്തിലേ തന്നെ അന്ഷുല് കംബോജിൻ്റെ വിക്കറ്റ് നഷ്ടമായിരുന്നു. എന്നാല് എട്ടാം വിക്കറ്റില് ആകാശ്ദീപിനെ (29) കൂട്ടുപിടിച്ച് ധ്രുവ് ജുറല് രക്ഷാപ്രവര്ത്തനം നടത്തി. ഈ കൂട്ടുകെട്ട് നിര്ണായകമായ 46 റണ്സ് ടീം ടോട്ടലിലേക്ക് ചേര്ത്തു. ഇതോടെയാണ് കളിയില് ഇന്ത്യ ഫോളോ ഓണ് ഭീഷണി ഒഴിവാക്കിയത്.
New Zealand continued to extend their advantage against India on Day 3 in Christchurch 💪 #WTC27 | 📝: https://t.co/9dCU1VoRJ9 https://t.co/jXT9WYmbLs— ICC (@ICC) November 29, 2026
പിന്നാലെ ആകാശ്ദീപിനെ പുറത്താക്കി നേഥന് സ്മിത്താണ് ഈ കൂട്ടുകെട്ട് പൊളിച്ചത്. പിന്നീട് ഗുര്നൂര് ബ്രാറിനൊപ്പം ചേര്ന്നും ജുറല് ഇന്ത്യന് സ്കോര് ഉയര്ത്തി. ബ്രാറിനെ ബൗള്ഡാക്കിയ കൈല് ജാമിസണ് പിന്നാലെ ധ്രുവ് ജുറലിനെയും പുറത്താക്കി. ഇതോടെ ഇന്ത്യ 246 റണ്സ് എന്ന സ്കോറില് ഓള്ഔട്ടാവുകയായിരുന്നു.
170 പന്തുകളില് നിന്നും 14 ഫോറുകള് ഉള്പ്പെടെ 88 റണ്സെടുത്ത ധ്രുവ് ജുറല് തന്നെയാണ് ഇന്ത്യന് നിരയില് ടോപ് സ്കോറര് ആയത്. ഇന്ത്യന് ടോപ് ഓര്ഡറിനും ജുറല് ഒഴികെയുളള മിഡില് ഓര്ഡര് ബാറ്റര്മാര്ക്കും ഒന്നാമിന്നിങ്ങ്സില് കാര്യമായി തിളങ്ങാന് കഴിഞ്ഞില്ല. തുടക്കത്തിലേ തന്നെ ഓപ്പണര് യശസ്വി ജയ്സ്വാളിൻ്റെ വിക്കറ്റ് ഇന്ത്യക്ക് നഷ്ടമായിരുന്നു. മാറ്റ് ഹെന്റിയാണ് ജയ്സ്വാളിനെ പുറത്താക്കിയത്.
പിന്നാലെ കെഎല് രാഹുല്(25), റിഷഭ് പന്ത് (23), എന്നിവരെ ജേക്കബ് ഡഫിയും പവലിയനിലേക്ക് മടക്കി. ദേവ്ദത്ത് പടിക്കല് (21), ശുഭ്മന് ഗില് (17) എന്നിവരെ കൈല് ജാമിസണും പുറത്താക്കിയതോടെ ഇന്ത്യയ്ക്ക് വലിയ തിരിച്ചടിയാണ് രണ്ടാം ഇന്നിങ്സില് ഉണ്ടായത്. രണ്ടാം ദിനത്തിൻ്റെ അവസാനം വാഷിങ്ടണ് സുന്ദറിൻ്റെ വിക്കറ്റും നഷ്ടമായതോടെ ഇന്ത്യ മത്സരത്തില് വലിയ സമ്മര്ദത്തിലായിരുന്നു.
അതേസമയം കിവീസ് നിരയില് നാല് വിക്കറ്റുകള് നേടി കൈല് ജാമിസണ് തിളങ്ങി. മാറ്റ് ഹെന്റി, നേഥന് സ്മിത്ത്, ജേക്കബ് ഡഫി എന്നിവര് രണ്ട് വീതം വിക്കറ്റുകളും നേടി. പിച്ചില് നിന്നും ലഭിച്ച പേസും ബൗണ്സും മുതലാക്കിയ കിവീസ് പേസര്മാര് തന്നെയാണ് സന്ദര്ശകരുടെ പത്ത് വിക്കറ്റുകളും വീഴ്ത്തിയത്.
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