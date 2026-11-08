'മികച്ച കളിക്കാരന്, അതിലും വലിയ മനസ്'; തനിക്ക് ലഭിച്ച പുരസ്കാരം ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റാഫിന് നല്കി കെ എല് രാഹുല്
തനിക്ക് സമ്മാനമായി ലഭിച്ച സ്മാര്ട്ട്ഫോണ് ന്യൂസിലന്ഡുകാരിയായ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റാഫിലെ ഒരാള്ക്ക് രാഹുല് നല്കിയത് ശ്രദ്ധേയമായിരിക്കുകയാണ്.
Published : November 8, 2026 at 1:36 PM IST
ന്യൂസിലന്ഡിനെതിരായ രണ്ടാം ഏകദിനത്തില് ഡിഎല്എസ് നിയമപ്രകാരം ഇന്ത്യ നാല് റണ്സിൻ്റെ വിജയം നേടിയതില് കെ എല് രാഹുലിൻ്റെ ഇന്നിങ്സ് നിര്ണായകമായിരുന്നു. മഴ കാരണം കളി തടസപ്പെട്ടപ്പോള് ഡിഎല്എസ് പ്രകാരം നിശ്ചയിച്ച സ്കോറിനേക്കാള് നാല് റണ്സ് മുന്നിലായിരുന്ന ഇന്ത്യയെ വിജയികളായി പ്രഖ്യാപിക്കുകയായിരുന്നു. ബാറ്റര്മാര്ക്ക് വലിയ വെല്ലുവിളിയുയര്ത്തിയ വെല്ലിങ്ടണിലെ പിച്ചില് 38 പന്തില് 26 റണ്സോടെ രാഹുല് പുറത്താവാതെ നിന്നു.
രണ്ടാം ഏകദിനത്തില് ഗെയിം ചേഞ്ചര് പുരസ്കാരം നേടിയത് കെ എല് തന്നെയായിരുന്നു. എന്നാല് പുരസ്കാരം ലഭിച്ച ശേഷം രാഹുല് ചെയ്തൊരു ഹൃദയസ്പര്ശിയായ പ്രവൃത്തിയാണ് ഇപ്പോള് സോഷ്യല് മീഡിയയില് ശ്രദ്ധേയമാവുന്നത്. തനിക്ക് സമ്മാനമായി ലഭിച്ച സ്മാര്ട്ട്ഫോണ് ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റാഫിലെ ന്യൂസിലന്ഡുകാരിയായ ഒരാള്ക്ക് അദ്ദേഹം നല്കി.
ബിസിസിഐയാണ് കെ എല് രാഹുലിൻ്റെ ഈ വീഡിയോ എക്സില് പങ്കുവച്ചിരിക്കുന്നത്. 'മികച്ച താരം, അതിലും വലിയ മനസ്' എന്നാണ് കെഎലിൻ്റെ ഈ പ്രവൃത്തിയെ അഭിനന്ദിച്ച് ബിസിസിഐ വീഡിയോക്കൊപ്പം കാപ്ഷനായി കുറിച്ചത്.
"അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിച്ച ഫോണ് എനിക്ക് തന്നു. ഞാന് ഇപ്പോഴും അതിൻ്റെ ഞെട്ടലിലാണ്. എങ്കിലും അദ്ദേഹം അത് എനിക്ക് നല്കിയത് വളരെ വലിയൊരു കാര്യമാണ്. ഞാന് ഇത് ഒട്ടും പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നില്ല, അത് ഉറപ്പാണ്", രാഹുലില് നിന്നും സമ്മാനം ലഭിച്ച ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റാഫ് അംഗം ബിസിസിഐ പങ്കുവച്ച വീഡിയോയില് പറയുന്നു.
Big player. Bigger heart 💙 🎥 An act of kindness and pure 𝙆𝙇𝙖𝙨𝙨 🙌 #TeamIndia | #NZvIND | @klrahul https://t.co/BgT005WZlp— BCCI (@BCCI) November 8, 2026
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പരമ്പരയില് മുന്നിലെത്തി ഇന്ത്യ
അതേസമയം രണ്ടാം ഏകദിനത്തിലെ വിജയത്തോടെ അഞ്ച് മത്സരങ്ങളടങ്ങിയ പരമ്പരയില് ഇന്ത്യ 2-0ത്തിന് മുന്നിലെത്തിയിരിക്കുകയാണ്. വെല്ലിങ്ടണില് ടോസ് നേടി ബോളിങ് തിരഞ്ഞെടുത്ത ഇന്ത്യക്കായി നാല് വിക്കറ്റെടുത്ത ഗുര്നൂര് ബ്രാര് മിന്നും പ്രകടനമാണ് കാഴ്ചവച്ചത്. ആദ്യ ബാറ്റിങ്ങില് കിവീസിനെ 41 ഓവറില് 134 റണ്സിന് ഓള്ഔട്ടാക്കാന് ഇന്ത്യയ്ക്കായി. 55 റണ്സെടുത്ത ഡാരില് മിച്ചലും, 31 റണ്സെടുത്ത നായകന് മിച്ചല് സാൻ്റ്നറും മാത്രമാണ് ന്യൂസിലന്ഡ് നിരയില് അല്പമെങ്കിലും പിടിച്ചുനിന്നത്.
ചേസിങില് തുടക്കത്തില് തന്നെ രണ്ട് വിക്കറ്റുകള് നഷ്ടപ്പെട്ടത് ഇന്ത്യക്ക് തിരിച്ചടിയായിരുന്നു. എന്നാല് ശുഭ്മന് ഗില്ലും(0), വിരാട് കോലിയും(7) പുറത്തായതിന് പിന്നാലെ രോഹിത് ശര്മ്മയും (23), ശ്രേയസ് അയ്യരും (30) ചേര്ന്ന് രക്ഷാപ്രവര്ത്തനം നടത്തി. എന്നാല് പിന്നെയും വിക്കറ്റുകള് വീണതോടെ അവസാനം കെഎല് രാഹുല് (26) ഒരറ്റത്ത് പിടിച്ചുനിന്നു. ഈ സമയത്താണ് മഴ വന്നതും ഡിഎല്എസ് നിയമപ്രകാരം ഇന്ത്യ നാല് റണ്സിന് വിജയിച്ചുകയറിയതും.
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