പന്തിനും സെഞ്ച്വറി; നാലാം ദിനം ഇന്ത്യയ്ക്ക് വ്യക്തമായ മേൽക്കൈ, ഇന്നിങ്സ് ജയത്തിന് വേണ്ടത് ഇനി എട്ട് വിക്കറ്റ്
നാലാം ദിനം കളിനിര്ത്തുമ്പോള് ന്യൂസിലന്ഡ് രണ്ടാമിനിങ്ങ്സില് 119ന് രണ്ട് എന്ന നിലയിലാണ്. ഇപ്പോഴും 233 റണ്സിന് പിന്നിലാണ് അവര്.
Published : November 22, 2026 at 12:34 PM IST
വെല്ലിങ്ടണ്: ന്യൂസിലൻഡിനെതിരായ ഒന്നാം ക്രിക്കറ്റ് ടെസ്റ്റില് ആദ്യ ഇന്നിങ്സില് 352 റണ്സിൻ്റെ നിര്ണായക ലീഡ് നേടി ഇന്ത്യയ്ക്ക് വ്യക്തമായ മേല്ക്കൈ. കിവീസിൻ്റെ ഒന്നാം ഇന്നിങ്സ് സ്കോറായ 368നെതിരെ ഇന്ത്യ ഒമ്പതിന് 720 റണ്സ് എന്ന സ്കോറില് ഇന്നിങ്സ് ഡിക്ലയര് ചെയ്യുകയായിരുന്നു. കെഎല് രാഹുലിന് പുറമെ റിഷഭ് പന്തും ഇന്ത്യക്കായി സെഞ്ച്വറി നേടി.
നാലാം ദിനം കളിനിര്ത്തുമ്പോള് ന്യൂസിലന്ഡ് രണ്ടാമിന്നിങ്സില് 119ന് രണ്ട് വിക്കറ്റ് എന്ന നിലയിലാണ്. ഇപ്പോഴും 233 റണ്സിന് പിന്നിലാണ് ആതിഥേയര്. റണ്ണൊന്നുമെടുക്കാതെ ടോം ലാഥം, ആദ്യ ഇന്നിങ്സിലെ ടോപ് സ്കോറര് ഹെന്റി നിക്കോളാസ് (31) എന്നിവരുടെ വിക്കറ്റുകളാണ് അവര്ക്ക് നഷ്ടമായത്. ജസ്പ്രീത് ബുംറ, പ്രസിദ്ധ് കൃഷ്ണ എന്നിവരാണ് യഥാക്രമം ഇവരുടെ വിക്കറ്റുകള് വീഴ്ത്തിയത്.
നാലാം ദിനം 486ന് 4 എന്ന നിലയില് കളി തുടര്ന്ന ഇന്ത്യയ്ക്കായി പിന്നാലെ റിഷഭ് പന്ത് സെഞ്ചുറി പൂര്ത്തിയാക്കി. 153 പന്തുകളില് പത്ത് ഫോറും ആറ് സിക്സും ഉള്പ്പെടെ 128 റണ്സെടുത്താണ് പന്ത് പുറത്തായത്. മൂന്നാം ദിനം നൈറ്റ് വാച്ച്മാന് ആയി ഇറങ്ങിയ അന്ഷുല് കംബോജ് 38 റണ്സെടുത്ത് ടീം ടോട്ടലിലേക്ക് കാര്യമായ സംഭാവന നല്കി.
ധ്രൂവ് ജുറലും അര്ധസെഞ്ച്വറി നേടി നാലാം ദിനം ഇന്ത്യയ്ക്കായി തിളങ്ങി. 79 പന്തില് 78 റണ്സെടുത്താണ് ജുറല് പുറത്തായത്. ജുറല് ഒമ്പതാമനായി പുറത്തായതോടെയാണ് ഇന്ത്യൻ ക്യാപ്റ്റന് ശുഭ്മന് ഗില് ഇന്നിങ്സ് ഡിക്ലയര് ചെയ്തത്. അതേസമയം വാഷിങ്ടണ് സുന്ദറും (24) ഇന്ത്യയ്ക്കായി സ്കോര് ചെയ്തു. ജസ്പ്രീത് ബുംറ ഏഴ് റണ്സോടെ പുറത്താവാതെ നിന്നു. ഗ്ലെൻ ഫിലിപ്പ്സ് ന്യൂസിലൻഡിനായി മൂന്ന് വിക്കറ്റുകള് വീഴ്ത്തി.
ആദ്യ ഇന്നിങ്സില് ഇന്ത്യയ്ക്കായി ടോപ് ഓര്ഡറും മിഡില് ഓര്ഡറുമെല്ലാം മിന്നും പ്രകടനമാണ് കാഴ്ചവച്ചത്. യശസ്വി ജയ്സ്വാളും കെഎല് രാഹുലും നല്കിയ തുടക്കം പിന്നീട് വന്ന ബാറ്റര്മാരും മുതലാക്കുകയായിരുന്നു. കിവീസിനെതിരായ സെഞ്ച്വറിയോടെ എല്ലാം സേനാ രാജ്യങ്ങള്ക്കുമെതിരെ സെഞ്ച്വറി നേടിയ ആദ്യ ഇന്ത്യന് ഓപ്പണിങ് ബാറ്ററായി രാഹുല് മാറി. 290 പന്തുകളില് നിന്നും ഒമ്പത് ഫോറും രണ്ട് സിക്സും ഉള്പ്പെടെ 136 റണ്സാണ് കെഎല് നേടിയത്.
യശസ്വി ജയ്സ്വാള് 85 റണ്സോടെയും തിളങ്ങി. വണ്ഡൗണായി ഇറങ്ങിയ ദേവ്ദത്ത് പടിക്കല് 80 റണ്സ് നേടി രാഹുലിന് ശക്തമായ പിന്തുണയാണ് നല്കിയത്. കയ്യെത്തും ദൂരത്ത് വച്ചാണ് നായകന് ശുഭ്മന് ഗില്ലിന് അര്ഹിച്ച സെഞ്ച്വറി നഷ്ടമായത്. 146 പന്തുകളില് 98 റണ്സെടുത്തുനില്ക്കെ ജേക്കബ് ഡഫിയുടെ പന്തില് ഗില് ബൗള്ഡാവുകയായിരുന്നു.
എന്നാല് റിഷഭ് പന്ത് തൻ്റെ ടെസ്റ്റ് കരിയറിലെ ഒമ്പതാം സെഞ്ച്വറി നേടിയ ശേഷമാണ് ക്രീസ് വിട്ടത്. ഇന്നത്തെ സെഞ്ച്വറിയോടെ എല്ലാം സേനാ രാജ്യങ്ങള്ക്കെതിരെയും സെഞ്ച്വറി നേടുന്ന ആദ്യ ഇന്ത്യന് വിക്കറ്റ് കീപ്പര് ബാറ്ററായും പന്ത് മാറി. കൂടാതെ ന്യൂസിലൻഡില് ടെസ്റ്റ് മത്സരത്തില് ഒരു ടീം നേടുന്ന എറ്റവുമുയര്ന്ന സ്കോര് എന്ന റെക്കോഡ് ഇന്ത്യയും സ്വന്തമാക്കി. 2019ല് ബംഗ്ലാദേശിനെതിരെ ന്യൂസിലന്ഡ് നേടിയ 715 റണ്സാണ് ഇന്ത്യ വെല്ലിങ്ടണ് ടെസ്റ്റില് മറികടന്നത്.
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