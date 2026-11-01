കിവീസിനെതിരായ അഞ്ചാം ടി20: ആദ്യ ബാറ്റിങ്ങില് ഇന്ത്യക്ക് തുടക്കത്തിലേ തിരിച്ചടി, അഭിഷേകും സഞ്ജുവും പുറത്ത്
രണ്ട് മാറ്റങ്ങളുമായാണ് ഇന്ത്യ ഇന്ന് ഇറങ്ങിയത്. മായങ്ക് യാദവിനും അക്സര് പട്ടേലിനും പകരം ഭുവനേശ്വര് കുമാറും വരുണ് ചക്രവര്ത്തിയും ടീമില് ഉള്പ്പെട്ടു.
Published : November 1, 2026 at 12:56 PM IST
ഇന്ത്യയ്ക്കെതിരായ അവസാന ടി20യില് ടോസ് നേടിയ ന്യൂസിലന്ഡ് ബോളിങ് തിരഞ്ഞെടുത്തു. ഹാമില്ട്ടണിലെ സെഡണ് പാര്ക്കില് നടക്കുന്ന മത്സരത്തില് കഴിഞ്ഞ കളിയിലെ വിജയമാവര്ത്തിക്കാനാണ് കിവീസ് ഇറങ്ങിയത്. അതേസമയം പരമ്പര 4-1ന് നേടി അവസാനിപ്പിക്കാന് ഇന്ത്യയും ശ്രമിക്കും. രണ്ട് മാറ്റങ്ങളുമായാണ് ഇന്ത്യ ഇന്ന് ഇറങ്ങിയത്.
മായങ്ക് യാദവിനും അക്സര് പട്ടേലിനും പകരം ഭുവനേശ്വര് കുമാറും വരുണ് ചക്രവര്ത്തിയും ടീമില് ഇടംനേടി. ന്യൂസിലന്ഡ് ടീമീല് ബ്ലെയര് തിക്നറും സ്ഥാനം പിടിച്ചു. ആദ്യ ബാറ്റിങ്ങില് തുടക്കത്തിലേ ഇന്ത്യക്ക് അഭിഷേക് ശര്മ്മയുടെയും സഞ്ജു സാംസണിൻ്റെയും വിക്കറ്റുകള് നഷ്ടമായി. ഒരു റണ്സെടുത്ത അഭിഷേക് ശര്മ്മയെ ഡാരില് മിച്ചലിൻ്റെ കൈകളിലെത്തിച്ച് ആദം മില്നെയാണ് പുറത്താക്കിയത്.
നാല് റണ്സെടുത്ത സഞ്ജുവിനെ ബ്രേസ്വെല്ലിൻ്റെ കൈകളിലെത്തിച്ച് ആദം മില്നെ തന്നെ പുറത്താക്കി. നിലവില് ഇഷാന് കിഷനും നായകന് ശ്രേയസ് അയ്യരുമാണ് ക്രീസില്.
🚨 Toss Update 🚨 New Zealand have won the toss and elected to field first in the 5️⃣th and final T20I. Updates ▶️ https://t.co/B5TqF9MWu4 #TeamIndia | #NZvIND https://t.co/0W27ZQpjsV— BCCI (@BCCI) November 1, 2026
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