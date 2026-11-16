കിവീസ് മണ്ണിൽ തിളങ്ങി ആഖിബ് നബി; പരമ്പരയില് 'ഇംപാക്ട് പ്ലെയർ' മെഡൽ നേട്ടം
ന്യൂസിലൻഡിനെതിരായ ഏകദിന പരമ്പര വിജയത്തിൽ തിളങ്ങി ആഖിബ് നബി; 'ഇംപാക്ട് പ്ലെയർ ഓഫ് ദി സീരീസ്' മെഡൽ സ്വന്തമാക്കി
Published : November 16, 2026 at 7:19 PM IST
ഹെെദരാബാദ്: ന്യൂസിലൻഡിനെതിരായ ഏകദിന പരമ്പരയിൽ ഇന്ത്യ 3-1ന് ചരിത്രവിജയം നേടിയതിന് പിന്നാലെ ഫാസ്റ്റ് ബൗളർ ആഖിബ് നബിയെ പരമ്പരയിലെ 'ഇംപാക്ട് പ്ലെയർ' ആയി തിരഞ്ഞെടുത്തു. ബേ ഓവലിൽ നടന്ന മത്സരശേഷം ഇന്ത്യൻ ടീം ഡ്രസ്സിംഗ് റൂമിൽ വെച്ച് ടീം ഫിസിയോതെറാപ്പിസ്റ്റ് തുളസി റാം യുവരാജ് ആണ് നബിക്ക് മെഡൽ സമ്മാനിച്ചത്.
തിങ്കളാഴ്ച ബി.സി.സി.ഐ പങ്കുവെച്ച വീഡിയോയിലൂടെയാണ് ഈ വാർത്ത പുറത്തുവിട്ടത്. "എല്ലാവർക്കും അഭിനന്ദനങ്ങൾ. വളരെ ആവേശകരമായ മത്സരവും അവിശ്വസനീയമായ ഒരു പരമ്പരയുമാണ് നമ്മൾ കണ്ടത്. ടീമിലെ എല്ലാവരും മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവെച്ചതിനാൽ ഈ അവാർഡിനായി ഒരാളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുക എന്നത് ഏറെ പ്രയാസകരമായിരുന്നു," മെഡൽ സമ്മാനിച്ചുകൊണ്ട് തുളസി റാം യുവരാജ് പറഞ്ഞു.
"ഞാൻ ഈ മെഡൽ നൽകാൻ പോകുന്ന വ്യക്തിയെ എനിക്ക് കുറച്ചുകാലമായി അറിയാം. അദ്ദേഹം കഠിനാധ്വാനിയും അർപ്പണബോധമുള്ളയാളുമാണ്. തയ്യാറെടുപ്പുകളിൽ വളരെ കൃത്യത പാലിക്കുന്ന അദ്ദേഹം വളരെ കുറച്ച് മാത്രമേ സംസാരിക്കാറുള്ളൂ; പകരം ഗ്രൗണ്ടിൽ തന്റെ പന്തുകളിലൂടെയാണ് അദ്ദേഹം മറുപടി നൽകുന്നത്. അത് മറ്റാരുമല്ല, ആഖിബ് ആണ്," തുളസി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
🗣️ 𝙃𝙚 𝙨𝙥𝙚𝙖𝙠𝙨 𝙫𝙚𝙧𝙮 𝙡𝙚𝙨𝙨. 𝙃𝙚 𝙢𝙖𝙠𝙚𝙨 𝙨𝙪𝙧𝙚 𝙝𝙞𝙨 𝙗𝙤𝙬𝙡𝙞𝙣𝙜 𝙨𝙥𝙚𝙖𝙠𝙨 𝙤𝙣 𝙩𝙝𝙚 𝙛𝙞𝙚𝙡𝙙. 🎥 Scenes of appreciation and joy in the #TeamIndia dressing room for the Impact Player of the Series 🏅 👏 #NZvIND https://t.co/yRUQxBZDWq— BCCI (@BCCI) November 16, 2026
പരമ്പരയിലുടനീളം 31 ഓവറുകൾ പന്തെറിഞ്ഞ നബി 32 ശരാശരിയിലും 5.16 ഇക്കോണമി റേറ്റിലും അഞ്ച് വിക്കറ്റുകൾ വീഴ്ത്തിയിരുന്നു. വെല്ലിംഗ്ടണിലെ ഹെൻറി സ്റ്റേഡിയത്തിൽ 31 റൺസ് വഴങ്ങി രണ്ട് വിക്കറ്റ് വീഴ്ത്തിയതാണ് പരമ്പരയിലെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മികച്ച പ്രകടനം. "ഈ അംഗീകാരത്തിന് വലിയ നന്ദി. പരമ്പര വിജയിക്കാൻ സാധിച്ചതിലും അതിൽ എന്റേതായ സംഭാവന നൽകാൻ കഴിഞ്ഞതിലും എനിക്ക് അതിയായ സന്തോഷമുണ്ട്," മെഡൽ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് ആഖിബ് നബി പ്രതികരിച്ചു.
നവംബർ 19-ന് വെല്ലിംഗ്ടണിലെ ബേസിൻ റിസർവിൽ ആരംഭിക്കുന്ന രണ്ട് മത്സരങ്ങളടങ്ങിയ ടെസ്റ്റ് പരമ്പരയ്ക്കുള്ള ഇന്ത്യൻ ടീമിന്റെ തയ്യാറെടുപ്പുകൾക്ക് സഹായിക്കുന്നതിനായി സഹപേസർ അർഷ്ദീപ് സിംഗിനൊപ്പം നബിയും ന്യൂസിലൻഡിൽ തുടരും. പരമ്പരയിലെ രണ്ടാം ടെസ്റ്റ് നവംബർ 27-ന് ക്രൈസ്റ്റ്ചർച്ചിലെ ഹാഗ്ലി ഓവലിലാണ് നടക്കുന്നത്.
അടുത്ത വർഷം ഓവലിൽ നടക്കുന്ന ലോക ടെസ്റ്റ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് ഫൈനൽ ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് ഇന്ത്യയും ന്യൂസിലൻഡും ഇറങ്ങുന്നത്. നിലവിലെ ചാമ്പ്യന്മാരായ ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് തുടരുമ്പോൾ, 2021-ലെ പ്രഥമ ചാമ്പ്യന്മാരായ ന്യൂസിലൻഡ് പോയിന്റ് പട്ടികയിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനത്താണ്. ഇന്ത്യ നിലവിൽ നാലാം സ്ഥാനത്താണുള്ളത്.
Also Read: ധാക്കയിൽ നാളെ ഇന്ത്യ-പാക് ഫുട്ബോൾ കലാശപ്പോര്; തുടർച്ചയായ മൂന്നാം സാഫ് കിരീടം തേടി ബ്ലൂ ടൈഗേഴ്സ്