ന്യൂസിലൻഡിനെതിരായ അഞ്ചാം ടി20 മത്സരം നാളെ കാര്യവട്ടത്ത്; എല്ലാ കണ്ണുകളും സഞ്ജുവില്‍

സ്വന്തം മണ്ണിലുള്ള സഞ്ജുവിന്‍റെ പ്രകടനം കാണാൻ ആവേശത്തിലാണ് ആരാധകർ.

SANJU SAMSON
SANJU SAMSON (KCA)
By ETV Bharat Sports Team

Published : January 30, 2026 at 3:22 PM IST

2 Min Read
തിരുവനന്തപുരം: ഇന്ത്യ - ന്യൂസിലന്‍ഡ് അഞ്ചാം ടി20 മത്സരം നാളെ തിരുവനന്തപുരം കാര്യവട്ടം ഗ്രീന്‍ഫീല്‍ഡ് സ്റ്റേഡിയത്തില്‍വെച്ച് നടക്കും. സ്വന്തം മണ്ണിലുള്ള സഞ്ജുവിന്‍റെ പ്രകടനം കാണാൻ ആവേശത്തിലാണ് ആരാധകർ. ആദ്യ മൂന്ന് മത്സരങ്ങളിലും നിരാശപ്പെടുത്തിയ സഞ്ജുവിന് തിരുവനന്തപുരത്തെ മത്സരം ഏറെ നിര്‍ണായകമാണ്.

ശുഭ്‌മന്‍ ഗില്ലിനെ ടീമിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കിയ ശേഷം ഓപ്പണിംഗ് റോളിലേക്ക് മടങ്ങിയെത്തിയ സാംസൺ, കിവീസിനെതിരായ നാല് മത്സരങ്ങളില്‍ നിന്ന് 40 റൺസ് മാത്രമേ നേടിയിട്ടുള്ളൂ. എന്നാല്‍ നാളെ സഞ്ജു കാര്യവട്ടത്ത് തകര്‍ത്തടിക്കുമെന്ന് തന്നെയാണ് ആരാധകരുടെ പ്രതീക്ഷ. അതേസമയം, ഇന്ത്യയുടെ പ്ലെയിംഗ് ഇലവനിൽ ചില മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയേക്കും. കഴിഞ്ഞ മത്സരത്തിൽ കളിക്കാതിരുന്ന ഇഷാൻ കിഷൻ ടീമിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തിയേക്കാം, കഴിഞ്ഞ രണ്ട് മത്സരങ്ങളിൽ വിശ്രമം ലഭിച്ച വരുൺ ചക്രവർത്തിയും ടീമിലിടം നേടാന്‍ സാധ്യതയുണ്ട്.

ഗ്രീൻഫീൽഡ് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ഇന്ത്യയ്ക്ക് ഇതുവരെ മികച്ച റെക്കോർഡാണുള്ളത്. ഇവിടെ നടന്ന നാല് ടി20 മത്സരങ്ങളിൽ മൂന്നെണ്ണവും ഇന്ത്യയാണ് വിജയിച്ചത്. ഈ സ്റ്റേഡിയത്തിലെ ശരാശരി ആദ്യ ഇന്നിങ്‌സ് സ്കോർ 155 ആണ്, അതേസമയം 2023 ൽ ഓസ്ട്രേലിയക്കെതിരെ 20 ഓവറിൽ 235 റൺസ് നേടിയ ഇന്ത്യയാണ് ഏറ്റവും ഉയർന്ന സ്കോർ നേടിയത്. ടി20 ലോകകപ്പിന് മുമ്പ് നടക്കുന്ന ഇന്ത്യയുടെ അവസാന അന്താരാഷ്ട്ര മത്സരമെന്ന പ്രത്യേകതയാണ് തിരുവനന്തപുരത്തെ പോരാട്ടത്തിനുള്ളത്.

തത്സമയ സംപ്രേഷണം

തത്സമയ ടിവി സംപ്രേഷണം സ്റ്റാർ സ്പോർട്‌സ് നെറ്റ്‌വർക്കിലും സ്ട്രീമിംഗ് ജിയോ ഹോട്ട്സ്റ്റാറിലും ലഭ്യമാവും.

സ്ക്വാഡുകൾ:

ഇന്ത്യ: സൂര്യകുമാർ യാദവ് (ക്യാപ്റ്റൻ), അഭിഷേക് ശർമ്മ, സഞ്ജു സാംസൺ, ശ്രേയസ് അയ്യർ, ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യ, ശിവം ദുബെ, അക്‌സര്‍ പട്ടേൽ (വിസി), റിങ്കു സിംഗ്, ജസ്പ്രീത് ബുംറ, ഹർഷിത് റാണ, അർഷ്ദീപ് സിംഗ്, കുൽദീപ് യാദവ്, വരുൺ ചക്രവർത്തി, ഇഷാൻ കിഷൻ (വിക്കറ്റ് കീപ്പർ), രവി ബിഷ്ണോയ്.

ന്യൂസിലൻഡ്: മിച്ചൽ സാന്റ്നർ (ക്യാപ്റ്റൻ), മൈക്കൽ ബ്രേസ്‌വെൽ, മാർക്ക് ചാപ്മാൻ, ഡെവൺ കോൺവേ , ജേക്കബ് ഡഫി, സാക്ക് ഫോൾക്സ്, മാറ്റ് ഹെൻറി, കൈൽ ജാമിസൺ, ബെവോൺ ജേക്കബ്സ്, ഡാരിൽ മിച്ചൽ, ജെയിംസ് നീഷാം, ഗ്ലെൻ ഫിലിപ്സ്, റാച്ചിൻ രവീന്ദ്ര, ടിം റോബിൻസൺ, ഇഷ് സോധി.

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

