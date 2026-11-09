പരമ്പര ലക്ഷ്യമിട്ട് ഇന്ത്യ; പരിക്കിൽ വലഞ്ഞ് ന്യൂസിലൻഡ്; മൂന്നാം ഏകദിനം നാളെ
പരിക്കിൽ വലഞ്ഞ് കിവിപ്പട; പരമ്പര തൂത്തുവാരാൻ ഗില്ലും കൂട്ടരും മൂന്നാം അങ്കത്തിന്.
Published : November 9, 2026 at 4:17 PM IST
ഹാമിൽട്ടൺ: ന്യൂസിലൻഡിനെതിരായ അഞ്ച് മത്സരങ്ങളടങ്ങിയ ഏകദിന പരമ്പര സ്വന്തമാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ ഇന്ത്യ നാളെ മൂന്നാം പോരാട്ടത്തിന് ഇറങ്ങുന്നു. ഓക്ലൻഡിലും വെല്ലിംഗ്ടണിലും നടന്ന ആദ്യ രണ്ട് മത്സരങ്ങളിലും വിജയിച്ച ശുഭ്മന് ഗില്ലിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഇന്ത്യൻ സംഘം പരമ്പരയിൽ 2-0 ന് മുന്നിലാണ്. നേരത്തെ നടന്ന ടി20 പരമ്പര 2-3 ന് കൈവിട്ട മിച്ചൽ സാന്റ്നറുടെ കിവിപ്പടയ്ക്ക് നാളത്തെ മത്സരം നിർണ്ണായകമാണ്.
ഇന്ത്യൻ ബൗളിങ് നിരയുടെ തകർപ്പൻ പ്രകടനമാണ് പരമ്പരയിൽ ഇതുവരെ നിർണ്ണായകമായത്. ഒന്നാം ഏകദിനത്തിൽ 185 റൺസിന് പുറത്തായ ന്യൂസിലൻഡിന് രണ്ടാം ഏകദിനത്തിൽ 134 റൺസ് മാത്രമാണ് നേടാനായത്. 30 റൺസ് മാത്രം വിട്ടുകൊടുത്ത് 4 വിക്കറ്റ് വീഴ്ത്തിയ ഗുർനൂർ ബ്രാർ കരിയറിലെ തന്റെ മികച്ച പ്രകടനമാണ് വെല്ലിംഗ്ടണിൽ പുറത്തെടുത്തത്. അൻഷുൽ കാംബോജ്, അക്സര് പട്ടേൽ എന്നിവരുടെ പ്രകടനവും ഇന്ത്യയ്ക്ക് കരുത്തായി.
ഡാരിൽ മിച്ചൽ (55 റൺസ്), ക്യാപ്റ്റൻ മിച്ചൽ സാന്റ്നര് (31 റൺസ്) എന്നിവരൊഴികെ മറ്റാർക്കും കിവി നിരയിൽ തിളങ്ങാനായില്ല. വിൽ യങ്, ഹെൻറി നിക്കോൾസ്, ടോം ലാഥം, ഗ്ലെൻ ഫിലിപ്സ് എന്നിവർ ഫോമിലേക്ക് ഉയർന്നാൽ മാത്രമേ ന്യൂസിലൻഡിന് നാളെ ഇന്ത്യൻ ബൗളിങ്ങിനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ സാധിക്കൂ.
𝐓𝐇𝐄 𝐀𝐂𝐓𝐈𝐎𝐍 𝐌𝐎𝐕𝐄𝐒 𝐓𝐎 𝐇𝐀𝐌𝐈𝐋𝐓𝐎𝐍! ⚡ Can Shubman Gill’s Men in Blue seal the series with a third straight win, or will the Kiwis bounce back to keep their hopes alive? 🔥 Watch the HERO VIDA India Tour of New Zealand 3rd ODI, TOMORROW 7:30 AM onwards, LIVE on Sony Sports Network TV channels, Sony Vizha and Sony LIV. #SonySportsNetwork #SonyVizha #SonyLIV #NZvIND— Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) November 9, 2026
മറുവശത്ത് പരിക്കാണ് ന്യൂസിലൻഡിനെ അലട്ടുന്ന പ്രധാന പ്രശ്നം. വലത് കാൽവണ്ണയ്ക്കേറ്റ പരിക്ക് കാരണം പേസർ ലോക്കി ഫെർഗൂസന് പരമ്പരയിലെ അവശേഷിക്കുന്ന മത്സരങ്ങൾ നഷ്ടമാകും. ഹെൽമെറ്റിൽ പന്തുകൊണ്ട് പരിക്കേറ്റ ബ്ലെയർ ടിക്നർ ഏഴ് ദിവസത്തെ നിർബന്ധിത വിശ്രമത്തിലാണ്. പകരക്കാരനായി ക്രിസ്റ്റ്യൻ ക്ലാർക്കിനെ ടീമിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. വരും മത്സരങ്ങൾക്കായി വ്യത്യസ്ത ടീമുകളെയാണ് ന്യൂസിലൻഡ് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്.
ബൗളിങ്ങിലെ ആധിപത്യം ബാറ്റിങ്ങിലും ആവർത്തിക്കുക എന്നതാണ് ഇന്ത്യയുടെ ലക്ഷ്യം. ഒന്നാം ഏകദിനത്തിൽ വിരാട് കോലി (74 റൺസ്) തിളങ്ങിയെങ്കിലും രണ്ടാം മത്സരത്തിൽ ഇന്ത്യൻ മുൻനിര തകർച്ച നേരിട്ടിരുന്നു. മഴ നിയമപ്രകാരം ഇന്ത്യ 4 റൺസിന് ജയിച്ച മത്സരത്തിൽ കെ.എൽ. രാഹുലിന്റെ (26*) പ്രകടനമാണ് തുണയായത്.
മത്സരം എപ്പോൾ, എവിടെ കാണാം?
- തീയതി: നവംബർ 10
- സമയം: രാവിലെ 7:30
- വേദി: സെഡ്ഡൺ പാർക്ക്, ഹാമിൽട്ടൺ
- തത്സമയ സംപ്രേഷണം: സോണി സ്പോർട്സ് നെറ്റ്വർക്ക് ചാനലുകളിൽ തത്സമയം കാണാം. സോണി ലിവ് ആപ്പിലും വെബ്സൈറ്റിലും ലൈവ് സ്ട്രീമിങ് ലഭ്യമാണ്.
ടീമുകൾ:
ഇന്ത്യ: ശുഭ്മന് ഗിൽ (ക്യാപ്റ്റൻ), രോഹിത് ശർമ്മ, വിരാട് കോലി, ശ്രേയസ് അയ്യർ, കെ.എൽ. രാഹുൽ, നിതീഷ് കുമാർ റെഡ്ഡി, അക്സർ പട്ടേൽ, കുൽദീപ് യാദവ്, അൻഷുൽ കാംബോജ്, മുഹമ്മദ് സിറാജ്, അർഷ്ദീപ് സിങ്, ഗുർനൂർ ബ്രാർ, നമൻ ധീർ, ഔഖിബ് നബി, ഋതുരാജ് ഗെയ്ക്വാദ്, ഇഷാൻ കിഷൻ.
ന്യൂസിലൻഡ്: മിച്ചൽ സാന്റ്നര് (ക്യാപ്റ്റൻ), മൈക്കൽ ബ്രേസ്വെൽ, ക്രിസ്റ്റ്യൻ ക്ലാർക്ക്, ജേക്കബ് ഡഫി, മാറ്റ് ഫിഷർ, കൈൽ ജാമിസൺ, നിക്ക് കെല്ലി, ടോം ലാഥം, ഡാരിൽ മിച്ചൽ, ഹെൻറി നിക്കോൾസ്, ഗ്ലെൻ ഫിലിപ്സ്, ടിം സീഫെർട്ട്, നഥാൻ സ്മിത്ത്, വിൽ യങ്.
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