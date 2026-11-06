വെല്ലിംഗ്ടണിൽ കനത്ത മഴ; ഇന്ത്യ-ന്യൂസിലൻഡ് പോരാട്ടം നാളെ വൈകിയേക്കും, പരിശീലനവും മുടങ്ങി
ഇന്ത്യ - ന്യൂസിലൻഡ് രണ്ടാം ഏകദിനം: വെല്ലിംഗ്ടണിലും മഴ ഭീഷണി.
Published : November 6, 2026 at 12:51 PM IST
വെല്ലിംഗ്ടൺ: ഇന്ത്യയും ന്യൂസിലൻഡും തമ്മിലുള്ള ഏകദിന പരമ്പരയിലെ രണ്ടാം മത്സരത്തിനും മഴ വില്ലനായേക്കുമെന്ന് റിപ്പോർട്ട്. ശനിയാഴ്ച വെല്ലിംഗ്ടണിൽ ശക്തമായ മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് കാലാവസ്ഥാ പ്രവചനം. കഴിഞ്ഞ ബുധനാഴ്ച ഓക്ലൻഡിൽ നടന്ന ആദ്യ ഏകദിനത്തിലും മഴ തടസ്സം സൃഷ്ടിച്ചിരുന്നു.
രണ്ടാം മത്സരത്തിന് മുന്നോടിയായി ഇന്ന് രാവിലെ വെല്ലിംഗ്ടണിൽ കനത്ത മഴ പെയ്തതിനെ തുടർന്ന് ഇരു ടീമുകൾക്കും നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന പരിശീലന സെഷനുകൾ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടി വന്നു. ബേസിൻ റിസർവ് ഗ്രൗണ്ടിൽ നടത്താനിരുന്ന പരിശീലനം മഴ മൂലം തടസ്സപ്പെട്ടതോടെ ന്യൂസിലൻഡ് ടീം ഇൻഡോർ സ്റ്റേഡിയത്തിലേക്ക് പ്രാക്ടീസ് മാറ്റിയപ്പോൾ, ഇന്ത്യൻ ടീം പരിശീലന സെഷൻ പൂർണ്ണമായും റദ്ദാക്കുകയാണുണ്ടായത്. ഹെൻറി സ്റ്റേഡിയത്തിലാണ് മത്സരം നടക്കുന്നത്.
Auckland ✅ Hello from Wellington as the focus shifts to the 2️⃣nd ODI 👋 #TeamIndia | #NZvIND https://t.co/3VkE8rikR8— BCCI (@BCCI) November 5, 2026
വെല്ലിംഗ്ടണിൽ നാളെ മഴ പെയ്യാൻ 60 ശതമാനം സാധ്യതയുണ്ട്. രാവിലെ 60 ശതമാനവും ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം 55 ശതമാനവുമാണ് മഴയ്ക്കുള്ള സാധ്യത. പ്രാദേശിക സമയം ഉച്ചയ്ക്ക് 3 മണിക്കാണ് (ഇന്ത്യൻ സമയം രാവിലെ 7:30) മത്സരം ആരംഭിക്കേണ്ടത്. ഉച്ചയ്ക്ക് 1 മണി വരെ മഴ സാധ്യത കുറവാണെങ്കിലും, കളി തുടങ്ങാൻ ഒരു മണിക്കൂർ ബാക്കിയുള്ളപ്പോൾ (ഉച്ചയ്ക്ക് 2 മണിക്ക്) മഴ സാധ്യത 49 ശതമാനമായി ഉയരും.
മത്സരം ആരംഭിക്കേണ്ട 3 മണിക്കും 4 മണിക്കും മഴ സാധ്യത യഥാക്രമം 55, 60 ശതമാനമായി തുടരുന്നതിനാൽ കളി തുടങ്ങാൻ വൈകാനാണ് സാധ്യത. വൈകുന്നേരം 5 മുതൽ 7 വരെയുള്ള സമയങ്ങളിൽ മഴ കുറയുമെങ്കിലും രാത്രി 8 മണിക്ക് ശേഷം വീണ്ടും മഴ ശക്തമാകാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.
ഓക്ലൻഡിൽ നടന്ന ആദ്യ ഏകദിനത്തിലും മഴ പലതവണ കളി തടസ്സപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്ത ന്യൂസിലൻഡിനെ 185 റൺസിന് പുറത്താക്കിയ ശേഷം ഇന്ത്യയുടെ വിജയലക്ഷ്യം മഴ മൂലം ഡക്ക്വർത്ത് ലൂയിസ് നിയമപ്രകാരം 32 ഓവറിൽ 143 റൺസായി ചുരുക്കിയിരുന്നു. അഞ്ച് വിക്കറ്റ് ബാക്കിനിൽക്കെ 22.4 ഓവറിൽ ഇന്ത്യ ഈ ലക്ഷ്യം മറികടന്നിരുന്നു.
ഇന്ത്യന് ടീം: രോഹിത് ശർമ്മ, ശുഭ്മന് ഗിൽ (ക്യാപ്റ്റൻ), വിരാട് കോലി, ശ്രേയസ് അയ്യർ, കെ. എൽ. രാഹുൽ (വിക്കറ്റ് കീപ്പർ), നിതീഷ് കുമാർ റെഡ്ഡി, അക്സര് പട്ടേൽ, കുൽദീപ് യാദവ്, അൻഷുൽ കംബോജ്, മുഹമ്മദ് സിറാജ്, അർഷ്ദീപ് സിംഗ്, ഗുർനൂർ ബ്രാർ, നമൻ ധീർ, ആഖിബ് നബി, ഋതുരാജ് ഗെയ്ക്വാദ്, ഇഷാൻ കിഷൻ.
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