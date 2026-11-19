തുടക്കത്തിൽ വിറപ്പിച്ച് ബുംറ, ഒടുവിൽ കളി തിരിച്ച് കിവീസ്! നിക്കോൾസിന് സെഞ്ചുറി, ഫിലിപ്സിന് 94
ആദ്യ ദിനം കിവീസ് പിടിയിൽ; നിക്കോൾസിന്റെ സെഞ്ചുറിയിലും ഫിലിപ്സിന്റെ ചെറുത്തുനിൽപ്പിലും ന്യൂസിലൻഡിന് ശക്തമായ തിരിച്ചുവരവ്.
Published : November 19, 2026 at 11:25 AM IST
വെല്ലിംഗ്ടൺ: ഇന്ത്യക്കെതിരായ ഒന്നാം ടെസ്റ്റിന്റെ ആദ്യ ദിനം തകർച്ചയിൽ നിന്ന് കരകയറി ന്യൂസിലൻഡ് ശക്തമായ നിലയിൽ. ഹെൻറി നിക്കോൾസിന്റെ അപരാജിത സെഞ്ചുറിയുടെയും (113*) ഗ്ലെൻ ഫിലിപ്സിന്റെ തകർപ്പൻ ആക്രമണത്തിന്റേയും (94*) കരുത്തിൽ ബേസിൻ റിസർവിൽ സ്റ്റമ്പെടുക്കുമ്പോൾ ആതിഥേയർ അഞ്ച് വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 243 റൺസെടുത്തു.
പിച്ചിലെ ആനുകൂല്യം മുതലെടുത്ത ഇന്ത്യൻ പേസർമാർ ലഞ്ചിന് പിരിയുമ്പോൾ ന്യൂസിലൻഡിനെ 60/4 എന്ന നിലയിലേക്കും പിന്നീട് 70/5 എന്ന വൻ തകർച്ചയിലേക്കും തള്ളിയിട്ടിരുന്നു. എന്നാൽ ആറാം വിക്കറ്റിൽ ഒന്നിച്ച നിക്കോൾസും ഫിലിപ്സും ചേർന്ന് 173 റൺസിന്റെ അപരാജിത കൂട്ടുകെട്ട് പടുത്തുയർത്തി മത്സരത്തിന്റെ ഗതി പൂർണ്ണമായും മാറ്റിമറിച്ചു.
Test century number 1️⃣2️⃣ for Henry Nicholls 🙌 His fifth Test ton at the Cello Basin Reserve takes him level with Brendon McCullum for Test centuries for New Zealand. #NZvIND | 📸 = @PhotosportNZ https://t.co/Ue8M8bzc6S— BLACKCAPS (@BLACKCAPS) November 19, 2026
നിക്കോൾസിന്റെ സെഞ്ചുറി
221 പന്തിൽ 113 റൺസുമായി പുറത്താകാതെ നിൽക്കുന്ന ഹെൻറി നിക്കോൾസ്, വെല്ലിംഗ്ടൺ ബേസിൻ റിസർവിൽ കളിച്ച 15 ഇന്നിംഗ്സുകളിൽ നിന്ന് തന്റെ അഞ്ചാം ടെസ്റ്റ് സെഞ്ചുറിയാണ് കുറിച്ചത്. ക്ഷമയോടെ ഇന്നിംഗ്സ് കെട്ടിപ്പടുത്ത നിക്കോൾസ് 70-ാം ഓവറിൽ പ്രസിദ്ധ് കൃഷ്ണയുടെ പന്തിൽ സിംഗിൾ നേടിയാണ് മൂന്നക്കം തികച്ചത്. 102 റൺസിൽ നിൽക്കെ നിക്കോൾസ് നൽകിയ ക്യാച്ച് അവസരം ദേവ്ദത്ത് പടിക്കലും വിക്കറ്റ് കീപ്പർ ഋഷഭ് പന്തും തമ്മിലുള്ള ആശയക്കുഴപ്പം കാരണം നഷ്ടമായത് ഇന്ത്യയ്ക്ക് തിരിച്ചടിയായി.
മറുവശത്ത്, ഉറച്ച പ്രതിരോധവും ആക്രമണോത്സുകമായ ബാറ്റിംഗും സമന്വയിപ്പിച്ച ഗ്ലെൻ ഫിലിപ്സ് 182 പന്തിൽ 94 റൺസുമായി സെഞ്ചുറിക്ക് തൊട്ടരികെ നിൽക്കുന്നു. 50-ാം ഓവറിൽ ജസ്പ്രീത് ബുംറയെ കട്ട് ചെയ്താണ് ഫിലിപ്സ് അർധസെഞ്ചുറി തികച്ചത്. രണ്ടാം സെഷനിൽ ഒരു വിക്കറ്റ് മാത്രം നഷ്ടപ്പെടുത്തി 80 റൺസ് നേടിയ കിവീസ്, അവസാന സെഷനിൽ വിക്കറ്റൊന്നും നഷ്ടപ്പെടുത്താതെ 100-ലധികം റൺസ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
Stumps on Day 1️⃣ Jasprit Bumrah leads #TeamIndia's bowling effort on the opening day of the series with 3️⃣ wickets ☝️ Scorecard ▶️ https://t.co/SaMcNXtAVG #NZvIND https://t.co/JM6CpHQLmL— BCCI (@BCCI) November 19, 2026
ഇന്ത്യൻ ബൗളിംഗ് പ്രകടനം
ടോസ് നേടി ബൗളിംഗ് തിരഞ്ഞെടുത്ത ഇന്ത്യയ്ക്ക് വേണ്ടി ജസ്പ്രീത് ബുംറ 17 ഓവറിൽ 52 റൺസ് വഴങ്ങി മൂന്ന് വിക്കറ്റ് വീഴ്ത്തി മികച്ച പ്രകടനം നടത്തി. ടോം ലാഥം, ഡാരിൽ മിച്ചൽ എന്നിവരെ ബുംറ പുറത്താക്കി. അൻഷുൽ കാംബോജ് (1/57), ആകാശ് ദീപ് (1/33) എന്നിവർ ഓരോ വിക്കറ്റ് വീതം നേടി. കാംബോജിന്റെ പന്തിൽ ഫസ്റ്റ് സ്ലിപ്പിൽ ശുഭ്മന് ഗിൽ ക്യാച്ചെടുത്താണ് ടോം ബ്ലണ്ടൽ പുറത്തായത്. വാഷിംഗ്ടൺ സുന്ദർ 38 റൺസും പ്രസിദ്ധ് കൃഷ്ണ 16 ഓവറിൽ 58 റൺസും വഴങ്ങിയെങ്കിലും വിക്കറ്റൊന്നും ലഭിച്ചില്ല.
സിറാജും ജഡേജയും പുറത്ത്; ഞെട്ടിച്ച് ടീം ഇന്ത്യ
മത്സരത്തിന് മുൻപ് പ്ലേയിംഗ് ഇലവനിൽ ഇന്ത്യ വരുത്തിയ രണ്ട് അപ്രതീക്ഷിത മാറ്റങ്ങൾ ആരാധകരെ അമ്പരപ്പിച്ചു. മുഹമ്മദ് സിറാജിനെയും രവീന്ദ്ര ജഡേജയെയും ടീമിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയാണ് ഇന്ത്യ കളത്തിലിറങ്ങിയത്. 2025-27 ലോക ടെസ്റ്റ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് സൈക്കിളിൽ 11 മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് 26 ശരാശരിയിൽ 43 വിക്കറ്റുകളുമായി ഇന്ത്യയുടെ ഒന്നാം നമ്പർ വിക്കറ്റ് വേട്ടക്കാരനാണ് സിറാജ്. ആകെ പട്ടികയിലും നാലാം സ്ഥാനത്തുള്ള സിറാജിനെ പുറത്തിരുത്തിയത് വലിയ ചർച്ചയായിട്ടുണ്ട്. രവീന്ദ്ര ജഡേജയ്ക്ക് പകരം വാഷിംഗ്ടൺ സുന്ദറിനാണ് ടീം മാനേജ്മെന്റ് അവസരം നൽകിയത്.
പ്ലേയിംഗ് ഇലവൻ
ഇന്ത്യ: കെ.എൽ. രാഹുൽ, യശസ്വി ജയ്സ്വാൾ, ദേവ്ദത്ത് പടിക്കൽ, ശുഭ്മന് ഗിൽ (ക്യാപ്റ്റൻ), ഋഷഭ് പന്ത് (വിക്കറ്റ് കീപ്പർ), വാഷിംഗ്ടൺ സുന്ദർ, ധ്രുവ് ജുറേൽ, ആകാശ് ദീപ്, അൻഷുൽ കാംബോജ്, ജസ്പ്രീത് ബുംറ, പ്രസിദ്ധ് കൃഷ്ണ.
ന്യൂസിലൻഡ്: ടോം ലാഥം (ക്യാപ്റ്റൻ), ഡെവൺ കോൺവേ, ഹെൻറി നിക്കോൾസ്, രചിൻ രവീന്ദ്ര, ഡാരിൽ മിച്ചൽ, ടോം ബ്ലണ്ടൽ (വിക്കറ്റ് കീപ്പർ), ഗ്ലെൻ ഫിലിപ്സ്, നഥാൻ സ്മിത്ത്, കൈൽ ജാമിസൺ, മാറ്റ് ഹെൻറി, ജേക്കബ് ഡഫി.
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