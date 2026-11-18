കിവീസ് മണ്ണിൽ കണക്കുതീർക്കാൻ ഇന്ത്യ; ഒന്നാം ക്രിക്കറ്റ് ടെസ്റ്റ് നാളെ മുതൽ
ഇന്ത്യ-ന്യൂസിലൻഡ് ഒന്നാം ടെസ്റ്റ് നാളെ വെല്ലിംഗ്ടണിൽ; ബുംറയും പന്തും തിരിച്ചെത്തുന്നു.
Published : November 18, 2026 at 4:43 PM IST
വെല്ലിംഗ്ടൺ: ന്യൂസിലൻഡിനെതിരായ രണ്ട് മത്സരങ്ങളടങ്ങിയ ടെസ്റ്റ് പരമ്പരയിലെ ആദ്യ പോരാട്ടത്തിന് ഇന്ത്യ നാളെ ഇറങ്ങും. വെല്ലിംഗ്ടണിലെ ബേസിൻ റിസർവ് സ്റ്റേഡിയത്തിലാണ് മത്സരം. സ്വന്തം മണ്ണിൽ ന്യൂസിലൻഡിനോടേറ്റ സമ്പൂർണ്ണ പരാജയത്തിന് പകരം വീട്ടുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് ശുഭ്മന് ഗില്ലിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള യുവനിര കളത്തിലിറങ്ങുന്നത്.
പര്യടനത്തിലെ നിശ്ചിത ഓവർ മത്സരങ്ങളിലെ മിന്നും പ്രകടനത്തിന്റെ ആത്മവിശ്വാസവുമായാണ് ഇന്ത്യ ടെസ്റ്റ് പരമ്പരയ്ക്ക് തയ്യാറെടുക്കുന്നത്. ടി 20 പരമ്പര 3-2 നും ഏകദിന പരമ്പര 3-1 നും ഇന്ത്യ സ്വന്തമാക്കിയിരുന്നു. എന്നാൽ തലമുറമാറ്റത്തിലൂടെ കടന്നുപോകുന്ന ഇന്ത്യൻ ടീമിന് ന്യൂസിലൻഡിനെ അവരുടെ തട്ടകത്തിൽ റെഡ്-ബോൾ ക്രിക്കറ്റിൽ വീഴ്ത്തുക എന്നത് കടുത്ത വെല്ലുവിളിയാകും.
Different eras of Indian cricket have graced this ground. The challenge remains timeless 🤍 🎥 The Basin Reserve is ready to serve 𝙖𝙣𝙤𝙩𝙝𝙚𝙧 𝙏𝙚𝙨𝙩 𝙤𝙛 𝙜𝙧𝙞𝙩 🏟️ ⌛ #TeamIndia | #NZvIND https://t.co/dsxDtOMB8t— BCCI (@BCCI) November 18, 2026
2020-21 സീസണിൽ ഓസ്ട്രേലിയയിൽ നേടിയ ചരിത്രവിജയത്തിന് ശേഷം 'സെന' ( ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക, ഇംഗ്ലണ്ട്, ന്യൂസിലൻഡ്, ഓസ്ട്രേലിയ) രാജ്യങ്ങളിൽ ഒരു ടെസ്റ്റ് പരമ്പര പോലും നേടാൻ ഇന്ത്യക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. അതിനുശേഷം കളിച്ച അഞ്ച് പരമ്പരകളിൽ രണ്ടെണ്ണത്തിൽ തോൽക്കുകയും മൂന്നെണ്ണം സമനിലയിലാവുകയുമാണ് ചെയ്തത്.
നിശ്ചിത ഓവർ പരമ്പരകളിൽ വിശ്രമത്തിലായിരുന്ന സ്റ്റാർ പേസർ ജസ്പ്രീത് ബുംറയുടെയും വിക്കറ്റ് കീപ്പർ ബാറ്റർ ഋഷഭ് പന്തിന്റേയും തിരിച്ചുവരവ് ഇന്ത്യൻ നിരയ്ക്ക് വലിയ കരുത്താകും. ബുംറ ഇന്ത്യൻ പേസ് ആക്രമണത്തിന് ചുക്കാൻ പിടിക്കുമ്പോൾ, ഋഷഭ് പന്തിന്റെ വെടിക്കെട്ട് ബാറ്റിങ് മധ്യനിരയ്ക്ക് കരുത്തുപകരും.
മത്സരസമയവും സംപ്രേഷണ വിവരങ്ങളും
വേദി: ബേസിൻ റിസർവ്, വെല്ലിംഗ്ടൺ (നവംബർ 19, വ്യാഴം)
സമയം: ഇന്ത്യൻ സമയം പുലർച്ചെ 3:30-ന് മത്സരം ആരംഭിക്കും (ടോസ് പുലർച്ചെ 3:00-ന്).
തത്സമയ സംപ്രേഷണം: സോണി സ്പോർട്സ് നെറ്റ്വർക്ക്.
ലൈവ് സ്ട്രീമിങ്: സോണി ലിവ് ആപ്പിലും വെബ്സൈറ്റിലും.
Test cricket returns this Thursday at the Cello Basin Reserve! Secure your tickets now at https://t.co/pLy38Oh8fE 🎟️ #NZvIND https://t.co/AeXaCX9ksX— BLACKCAPS (@BLACKCAPS) November 16, 2026
ടീം സ്ക്വാഡുകൾ
ഇന്ത്യ: ശുഭ്മന് ഗിൽ (ക്യാപ്റ്റൻ), ധ്രുവ് ജുറേൽ (വിക്കറ്റ് കീപ്പർ), യശസ്വി ജയ്സ്വാൾ, സായ് സുദർശൻ, ദേവദത്ത് പടിക്കൽ, കെ.എൽ. രാഹുൽ, നിതീഷ് കുമാർ റെഡ്ഡി, രവീന്ദ്ര ജഡേജ, ജസ്പ്രീത് ബുംറ, മുഹമ്മദ് സിറാജ്, പ്രസിദ്ധ് കൃഷ്ണ, ഋഷഭ് പന്ത്, വാഷിംഗ്ടൺ സുന്ദർ, അൻഷുൽ കംബോജ്, ആകാശ് ദീപ്, ഗുർനൂർ ബ്രാർ.
ന്യൂസിലൻഡ്: ടോം ലാതം (ക്യാപ്റ്റൻ), ടോം ബ്ലണ്ടൽ (വിക്കറ്റ് കീപ്പർ), ഡെവൺ കോൺവേ, ഹെൻറി നിക്കോൾസ്, രചിൻ രവീന്ദ്ര, ഡാരിൽ മിച്ചൽ, ഗ്ലെൻ ഫിലിപ്സ്, നഥാൻ സ്മിത്ത്, മാറ്റ് ഹെൻറി, കൈൽ ജാമിസൺ, ജേക്കബ് ഡഫി, ബ്ലെയർ ടിക്നർ, ഡീൻ ഫോക്സ്ക്രോഫ്റ്റ്, വിൽ യങ്.
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