അർധസെഞ്ച്വറികളുമായി രാഹുലും ജയ്സ്വാളും; രണ്ടാം ദിനം ഇന്ത്യയ്ക്ക് മികച്ച തുടക്കം
ന്യൂസിലൻഡ് 368ന് പുറത്ത്, രാഹുലിനും ജയ്സ്വാളിനും അർധസെഞ്ച്വറി; രണ്ടാം ദിനം ഇന്ത്യ 159/1
Published : November 20, 2026 at 12:55 PM IST
വെല്ലിംഗ്ടൺ (ന്യൂസിലൻഡ്): വെല്ലിംഗ്ടൺ ടെസ്റ്റിന്റെ ആദ്യ ദിനം ഹെൻറി നിക്കോൾസും ഗ്ലെൻ ഫിലിപ്സും ബാറ്റിംഗിൽ തിളങ്ങിയപ്പോൾ, രണ്ടാം ദിനം കെ.എൽ. രാഹുലിന്റേയും യശസ്വി ജയ്സ്വാളിന്റേയും ഊഴമായിരുന്നു. ഇരു ഓപ്പണർമാരുടെയും തകർപ്പൻ അർധസെഞ്ച്വറികളുടെ കരുത്തിൽ, ന്യൂസിലൻഡിനെതിരായ ഒന്നാം ക്രിക്കറ്റ് ടെസ്റ്റിന്റെ രണ്ടാം ദിനം കളി അവസാനിക്കുമ്പോൾ ഇന്ത്യ ഒരു വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 159 റൺസ് എന്ന ശക്തമായ നിലയിലാണ്.
ഒന്നാം ഇന്നിംഗ്സിൽ ന്യൂസിലൻഡിന് 368 റൺസ്
സെഞ്ച്വറിക്ക് ആറ് റൺസ് അകലെ നിൽക്കുന്ന ഗ്ലെൻ ഫിലിപ്സുമായി 5 വിക്കറ്റിന് 243 റൺസ് എന്ന നിലയിലാണ് ന്യൂസിലൻഡ് രണ്ടാം ദിനം ബാറ്റിംഗ് പുനരാരംഭിച്ചത്. ആറാം വിക്കറ്റിൽ നിക്കോൾസ്-ഫിലിപ്സ് സഖ്യം 43 റൺസ് കൂടി കൂട്ടിച്ചേർത്തു. സെഞ്ച്വറി പൂർത്തിയാക്കിയതിന് പിന്നാലെ ഫിലിപ്സ് പുറത്തായി. 216 പന്തുകളിൽ നിന്ന് 118 റൺസാണ് താരം നേടിയത്. ഒരു കലണ്ടർ വർഷം ഇന്ത്യയ്ക്കെതിരെ മൂന്ന് അന്താരാഷ്ട്ര ഫോർമാറ്റുകളിലും (ടെസ്റ്റ്, ഏകദിനം, ടി20) സെഞ്ച്വറി നേടുന്ന ആദ്യ ബാറ്ററെന്ന ചരിത്ര നേട്ടവും ഫിലിപ്സ് സ്വന്തം പേരിലാക്കി.
A solid opening stand gives India a strong start in their pursuit of New Zealand’s first-innings total 👊 #WTC27 📝: https://t.co/R4zvuSfbyN https://t.co/qexuyiIGNK— ICC (@ICC) November 20, 2026
ഒരറ്റത്ത് നിക്കോൾസ് ഉറച്ചുനിന്ന് സ്കോർ ഉയർത്തിയപ്പോൾ, വാലറ്റക്കാരുടെ ചെറിയ സംഭാവനകൾ കൂടി ചേർന്നതോടെ ന്യൂസിലൻഡ് ഒന്നാം ഇന്നിംഗ്സിൽ 368 റൺസെടുത്തു. 21 ബൗണ്ടറികളടക്കം 175 റൺസുമായി നിക്കോൾസ് പുറത്താകാതെ നിന്നു.
ഇന്ത്യയുടെ കരുത്തുറ്റ മറുപടി
ബാറ്റർമാർക്ക് എപ്പോഴും വെല്ലുവിളി ഉയർത്തുന്ന സാഹചര്യങ്ങളിൽ, ഇന്ത്യൻ ഓപ്പണിംഗ് സഖ്യമായ യശസ്വി ജയ്സ്വാളും കെ.എൽ. രാഹുലും ചേർന്ന് 167 പന്തുകളിൽ നിന്ന് 130 റൺസിന്റെ മികച്ച കൂട്ടുകെട്ട് പടുത്തുയർത്തി. 16 ബൗണ്ടറികളടക്കം 89 പന്തിൽ നിന്ന് 85 റൺസെടുത്ത ജയ്സ്വാൾ പുറത്തായി. തുടർന്ന് മൂന്നാം നമ്പറിൽ ക്രീസിലെത്തിയ ദേവ്ദത്ത് പടിക്കൽ വിക്കറ്റ് നഷ്ടപ്പെടുത്താതെ രണ്ടാം ദിനം പൂർത്തിയാക്കാൻ രാഹുലിന് മികച്ച പിന്തുണ നൽകി. കളി നിർത്തുമ്പോൾ കെ.എൽ. രാഹുൽ 52 റൺസോടെയും പടിക്കൽ 16 റൺസോടെയും ക്രീസിലുണ്ട്.
32 വർഷം പഴക്കമുള്ള റെക്കോർഡ് തകർത്ത് ഇന്ത്യൻ ഓപ്പണർമാർ
32 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് ന്യൂസിലൻഡ് മണ്ണിൽ ഒരു ടെസ്റ്റ് മത്സരത്തിൽ ഇന്ത്യൻ ഓപ്പണിംഗ് സഖ്യം 100-ലധികം റൺസിന്റെ കൂട്ടുകെട്ട് നേടുന്നത്. ഇതിനുമുമ്പ് 1994-ൽ ഹാമിൽട്ടണിൽ നടന്ന മത്സരത്തിന്റെ രണ്ടാം ഇന്നിംഗ്സിൽ നയൻ മോംഗിയയും നവ്ജ്യോത് സിംഗ് സിദ്ദുവും ചേർന്ന് നേടിയ 102 റൺസായിരുന്നു ഇന്ത്യയുടെ അവസാന സെഞ്ച്വറി ഓപ്പണിംഗ് കൂട്ടുകെട്ട്. ന്യൂസിലൻഡിൽ ഇന്ത്യൻ ഓപ്പണർമാർ 100-ലധികം റൺസ് കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നത് ഇത് നാലാം തവണ മാത്രമാണ്. മനോജ് പ്രഭാകർ - ഡബ്ല്യു.വി. രാമൻ (1990, ഓക്ക്ലൻഡ്), ചേതൻ ചൗഹാൻ - സുനിൽ ഗവാസ്കർ (1981) എന്നിവരാണ് ഇതിനുമുമ്പ് ഈ നേട്ടം കൈവരിച്ച മറ്റ് രണ്ട് ഇന്ത്യൻ ഓപ്പണിംഗ് സഖ്യങ്ങൾ.
പ്ലേയിംഗ് ഇലവൻ
ഇന്ത്യ: കെ.എൽ. രാഹുൽ, യശസ്വി ജയ്സ്വാൾ, ദേവ്ദത്ത് പടിക്കൽ, ശുഭ്മന് ഗിൽ (ക്യാപ്റ്റൻ), ഋഷഭ് പന്ത് (വിക്കറ്റ് കീപ്പർ), വാഷിംഗ്ടൺ സുന്ദർ, ധ്രുവ് ജുറേൽ, ആകാശ് ദീപ്, അൻഷുൽ കാംബോജ്, ജസ്പ്രീത് ബുംറ, പ്രസിദ്ധ് കൃഷ്ണ.
ന്യൂസിലൻഡ്: ടോം ലാഥം (ക്യാപ്റ്റൻ), ഡെവൺ കോൺവേ, ഹെൻറി നിക്കോൾസ്, രചിൻ രവീന്ദ്ര, ഡാരിൽ മിച്ചൽ, ടോം ബ്ലണ്ടൽ (വിക്കറ്റ് കീപ്പർ), ഗ്ലെൻ ഫിലിപ്സ്, നഥാൻ സ്മിത്ത്, കൈൽ ജാമിസൺ, മാറ്റ് ഹെൻറി, ജേക്കബ് ഡഫി.
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