'സൂപ്പർ സുന്ദർ'... വാഷിങ്‌ടണ്‍ സുന്ദറിന്‍റെ വെടിക്കെട്ട് ബാറ്റിങ്, തകർന്ന് ഓസീസ്; ഇന്ത്യക്ക് അഞ്ച് വിക്കറ്റ് ജയം

മൂന്നാം ടി20യില്‍ ഓസീസിനെ അഞ്ചുവിക്കറ്റിന് തോല്‍പ്പിച്ച് ഇന്ത്യ. ആറ് വിക്കറ്റിന് 187 റണ്‍സ് വിജയ ലക്ഷ്യം ഇന്ത്യ മറികടന്നത് അഞ്ച് വിക്കറ്റ് നഷ്‌ടത്തില്‍ അഞ്ച് പന്ത് ബാക്കി നില്‍ക്കെ.

File Phooto: India Cricket Team (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : November 2, 2025 at 8:06 PM IST

1 Min Read
ഹൈദരാബാദ്: ഓസ്ട്രേലിയക്കെതിരായ മൂന്നാം ടി 20യിൽ ഇന്ത്യക്ക് അഞ്ച് വിക്കറ്റിൻ്റെ കിടിലൻ ജയം. ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്‌ത ഓസ്ട്രേലിയയെ തകർത്തു കൊണ്ടായിരുന്നു 18.3 ഓവറിൽ അഞ്ച് വിക്കറ്റിന് 188 റൺസെടുത്ത് ഇന്ത്യ വിജയം കൈവരിച്ചത്. അർഷ്‌ദീപ് സിങ് മൂന്ന് വിക്കറ്റ് വീഴ്ത്തി. ഇതോടെ മൂന്ന് മത്സര പരമ്പരയിൽ ഇന്ത്യ 1-1 ഒപ്പമെത്തി.

വാഷിങ്ടണ്‍ സുന്ദറിൻ്റെ 23 പന്തിൽ നിന്ന് 49 റൺസ് നേടിയ പുറത്താകാതെയുള്ള പ്രകടനത്തിൻ്റെ ബലത്തിൽ ടീം അഞ്ച് വിക്കറ്റിൻ്റെ വിജയം നേടി. പരമ്പരയിൽ ആദ്യമായി പ്ലേയിങ് ഇലവനിൽ ഇടം നേടിയ അർഷ്‌ദീപ് സിങ് മൂന്ന് വിക്കറ്റുകൾ വീഴ്ത്തി തിളങ്ങി. പരമ്പരയിലെ ആദ്യ മത്സരം മഴയില്‍ മുങ്ങി. രണ്ടാം മത്സരം ഓസ്ട്രേലിയ അനായാസം ജയിച്ചു. എന്നാൽ മൂന്നാം മത്സരത്തിൽ ഇന്ത്യ മിന്നും പ്രകടനം കാഴ്‌ചവച്ചു.

187 റൺസ് വിജയലക്ഷ്യം പിന്തുടർന്ന ഇന്ത്യ തുടക്കം മുതൽ ശ്രദ്ധിച്ചാണ് മുന്നോട്ട് നീങ്ങിയത്. കൃത്യമായ ഇടവേളകളിൽ ടീമിന് വിക്കറ്റുകൾ നഷ്‌ടപ്പെട്ടു, പക്ഷേ 11.1 ഓവറിൽ 111/4 എന്ന നിലയിൽ അവർ തുടര്‍ന്നു. വാഷിങ്ടണ്‍ സുന്ദർ മൂന്ന് ബൗണ്ടറികളും നാല് സിക്‌സറുകളും ഉൾപ്പെടെ 49 റൺസ് നേടി പുറത്താകാതെ നിന്നു.

നഥാൻ എല്ലിസ് മൂന്ന് വിക്കറ്റുകൾ വീഴ്ത്തി. ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്യാനിറങ്ങിയ ഓസ്ട്രേലിയ തകര്‍ച്ചയോടെയായിരുന്നു തുടങ്ങിയത്. ആദ്യ ഓവറിൽത്തന്നെ ഓപ്പണറായ ട്രാവിസ് ഹെ‍ഡിനെ അർഷ്‌ദീപ് സിങ് പുറത്താക്കി. നാല് പന്ത് നേരിട്ട് ആറ് റൺസ് മാത്രമാണ് ഹെഡിന് നേടാനായത്.

