സഞ്ജു ഇന്ന് ഇറങ്ങുമോ? കളിപ്പിക്കരുതെന്ന് മുൻ ഇന്ത്യൻ ക്യാപ്റ്റൻ
വെടിക്കെട്ട് ഓപ്പണര് അഭിഷേക് ശര്മ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങള് നേരിടുന്നതിനാല് പകരം സഞ്ജു സാംസണ് കളത്തിലിറങ്ങുമോ എന്നാണ് ഏവരും ഉറ്റുനോക്കുന്നത്.
Published : February 12, 2026 at 9:05 AM IST
ഹൈദരാബാദ്: ഡൽഹിയിലെ അരുൺ ജെയ്റ്റ്ലി സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ഇന്ന് (ഫെബ്രുവരി 12) നടക്കുന്ന തങ്ങളുടെ രണ്ടാമത്തെ ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ട മത്സരത്തിൽ ഇന്ത്യ നമീബിയയെ നേരിടും. ഇന്ത്യൻ സമയം രാത്രി 7 നാണ് മത്സരം ആരംഭിക്കുന്നത്. പാകിസ്ഥാനുമായുള്ള നിർണായക പോരാട്ടത്തിന് മുന്നോടിയായി ആത്മവിശ്വാസം നിലനിർത്താൻ വമ്പൻ വിജയമാണ് ഇന്ത്യ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. വെടിക്കെട്ട് ഓപ്പണര് അഭിഷേക് ശര്മ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങള് നേരിടുന്നതിനാല് പകരം സഞ്ജു സാംസണ് കളത്തിലിറങ്ങുമോ എന്നാണ് ഏവരും ഉറ്റുനോക്കുന്നത്.
ആഭ്യന്തര ടി20 മത്സരങ്ങളിൽ മികച്ച പ്രകടനം നടത്തിയെങ്കിലും, ന്യൂസിലൻഡിനെതിരായ പരമ്പരയിൽ താരത്തിൻ്റെ ശരാശരി 20-ൽ താഴെയായിരുന്നു. 31 വയസുള്ള സഞ്ജുവിന്, ഇഷാൻ കിഷൻ പ്രധാന വിക്കറ്റ് കീപ്പറായി തുടരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ, അന്താരാഷ്ട്ര ക്രിക്കറ്റിൽ തൻ്റെ സ്ഥാനം ഉറപ്പിക്കാൻ മികച്ച പ്രകടനം പുറത്തെടുക്കേണ്ടത് അനിവാര്യമാണ്.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
അഭിഷേക് ശർമ്മ വിശ്രമത്തിലാകുന്നതോടെ സഞ്ജുവിന് മുന്നിൽ വലിയൊരു വാതിൽ തുറന്നിരിക്കുന്നത്. ഉദരസംബന്ധമായ അണുബാധയെത്തുടർന്ന് ആശുപത്രിയിലായിരുന്ന അഭിഷേകിനെ ബുധനാഴ്ച (ഫെബ്രുവരി 11) ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്തെങ്കിലും, അദ്ദേഹത്തെ ഉടൻ കളത്തിലിറക്കാൻ സാധ്യതയില്ല. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ഇഷാൻ കിഷനൊപ്പം ഇന്നിംഗ്സ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ സഞ്ജു സാംസണിനാണ് മുൻഗണന.
സഞ്ജു സാംസൺ ഇന്ന് കളിക്കുമോ?
അപ്രതീക്ഷിതമെങ്കിലും സഞ്ജുവിന് ലഭിച്ച വലിയൊരു അവസരമാണ് നമീബിയക്കെതിരായ ഇന്നത്തെ മത്സരം. അഭിഷേക് ശർമ്മയുടെ അഭാവത്തിൽ സഞ്ജു സാംസൺ ഇന്ന് ഓപ്പണറായി കളിക്കാൻ തന്നെയാണ് സാധ്യത. ഇന്ത്യയ്ക്ക് വേണ്ടി തൻ്റെ മികച്ച പ്രകടനം പുറത്തെടു അവസാന അവസരമായിരിക്കാം ഇത്. ഈ ലോകകപ്പിൽ മാത്രമല്ല, അതിനുശേഷമുള്ള സഞ്ജുവിൻ്റെ കരിയറിനും ഇന്നത്തെ പ്രകടനം നിർണായകമാകും. കഴിഞ്ഞ രണ്ട് പരിശീലന സെഷനുകളിലും മികച്ച ഫോമിലായിരുന്ന താരം കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുന്ന കാഴ്ചയാണ് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ കണ്ടത്.
സഞ്ജു വേണ്ടെന്ന് മുൻ നായകൻ
നമീബിയക്കെതിരായ മത്സരത്തിൽ അഭിഷേക് ശർമ്മയ്ക്ക് പകരം ആര് കളിക്കണമെന്ന കാര്യത്തിൽ പ്രതികരിച്ച് മുൻ ഇന്ത്യൻ ക്യാപ്റ്റൻ കൃഷ്ണമാചാരി ശ്രീകാന്ത്. സഞ്ജു സാംസണെ ഇറക്കുന്നതിന് പകരം വാഷിംഗ്ടൺ സുന്ദറിന് ഒരവസരം നൽകണമെന്ന വ്യത്യസ്തമായ അഭിപ്രായമാണ് ശ്രീകാന്ത് പങ്കുവെച്ചത്. പരിക്കും അസുഖവും മാറി സുന്ദർ ടീമിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തിയ സാഹചര്യത്തിലാണ് ശ്രീകാന്ത് ഈ നിർദേശം മുന്നോട്ടുവെച്ചത്.
താനാണ് ക്യാപ്റ്റനെങ്കിൽ തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ ഒരു രീതിയാകും സ്വീകരിക്കുകയെന്ന് ശ്രീകാന്ത് വ്യക്തമാക്കി. "സഞ്ജു സാംസൺ ഇപ്പോൾ തീർത്തും ഫോം ഔട്ടാണ്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വാഷിംഗ്ടൺ സുന്ദറിനെ ടീമിലെടുത്ത് ഇന്നിംഗ്സ് ഓപ്പൺ ചെയ്യിക്കും. പാകിസ്ഥാനെതിരായ മത്സരത്തിന് മുൻപ് സുന്ദറിന് മാച്ച് പ്രാക്ടീസ് ലഭിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. പാകിസ്ഥാനെതിരായ മത്സരത്തിൽ അഭിഷേക് തിരിച്ചെത്തിയാൽ സുന്ദറിനെ എട്ടാം നമ്പറിലേക്ക് മാറ്റുകയും റിങ്കു സിംഗിനെ ഒഴിവാക്കുകയും ചെയ്യും. ഇതൊരു വേറിട്ട ചിന്താഗതിയാണ്. സഞ്ജുവിന് വേണ്ടത്ര അവസരങ്ങൾ നൽകിയിട്ടും അത് മുതലാക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് സാധിച്ചിട്ടില്ല," ശ്രീകാന്ത് പറഞ്ഞു.
അതേസമയം, നമീബിയക്കെതിരായ മത്സരത്തിൽ കളിച്ച് ഫോം വീണ്ടെടുക്കുന്നത് അഭിഷേകിനെ സംബന്ധിച്ച് പ്രധാനമാണെന്നും അദ്ദേഹം കളിക്കാത്തത് വലിയ നഷ്ടമാണെന്നും ശ്രീകാന്ത് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. സഞ്ജുവിനാണ് അവസരം ലഭിക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിക്കുന്ന അവസാന അവസരമായിരിക്കുമെന്നും അത് കൃത്യമായി ഉപയോഗപ്പെടുത്തണമെന്നും ശ്രീകാന്ത് കൂട്ടിച്ചേർത്തു. "സഞ്ജുവിന് ഈ അവസരം ലഭിച്ചാൽ അത് മുതലാക്കിയേ തീരൂ, മറ്റൊരു വഴി അദ്ദേഹത്തിന് മുന്നിലില്ല," അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
Read Also: വെടിക്കെട്ട് താരം അഭിഷേക് ശര്മ ആശുപത്രിയില്, അടുത്ത മത്സരം കളിക്കില്ല, പകരം സഞ്ജു?