ETV Bharat / sports

'മറ്റൊരു മെസ്സി ഇനി ഉണ്ടാകില്ല'; അർജന്‍റീനൻ ഇതിഹാസത്തിന്‍റെ വിരമിക്കലിൽ ഐ.എം വിജയൻ

മറഡോണയ്ക്ക് ശേഷം മെസ്സി; ഇനി ആര്? വിരമിക്കൽ വാർത്തയിൽ നിരാശ പങ്കുവെച്ച് വിജയൻ

IM VIJAYAN ON MESSI ഐ എം വിജയൻ IM VIJAYAN ON MESSI RETIREMENT MESSI RETIRES FROM ARGENTINA
IM Vijayan reacts to Lionel Messi's international retirement (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : September 1, 2026 at 3:27 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

തൃശ്ശൂർ: ലയണൽ മെസ്സിയുടെ അന്താരാഷ്ട്ര ഫുട്ബോളിൽ നിന്നുള്ള വിരമിക്കൽ പ്രഖ്യാപനം ഫുട്ബോൾ ലോകത്തിന് നികത്താനാകാത്ത നഷ്ടമാണെന്ന് മുൻ ഇന്ത്യൻ താരം ഐ.എം. വിജയൻ. മെസ്സി തന്‍റെ 39-ാം വയസ്സിൽ അന്താരാഷ്ട്ര കരിയർ അവസാനിപ്പിക്കുമ്പോൾ, ഇനി മറ്റൊരു മെസ്സിയെ കണ്ടെത്താൻ ഒരു സാധ്യതയുമില്ലെന്ന് വിജയൻ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

അർജന്‍റീന ആരാധകരെ മാത്രമല്ല, ലോകമെമ്പാടുമുള്ള മുഴുവൻ ഫുട്ബോൾ പ്രേമികളെയും നിരാശപ്പെടുത്തുന്നതാണിതെന്നും എ.എൻ.ഐയോട് സംസാരിക്കവെ വിജയൻ പറഞ്ഞു.

'മെസ്സിയുടെ വിരമിക്കൽ വാർത്ത അതീവ ദുഃഖകരമാണ്. അർജന്‍റീന ആരാധകർക്ക് മാത്രമല്ല, ലോകമെമ്പാടുമുള്ള എല്ലാവർക്കും ഇത് കഠിനമായ നിമിഷമാണ്. മെസ്സി എത്രത്തോളം മികച്ച കളിക്കാരനാണെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. ഈ ലോകത്ത് നേടാനാകുന്ന എല്ലാ പുരസ്കാരങ്ങളും അദ്ദേഹം സ്വന്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി മറ്റൊരു മെസ്സി ജനിക്കാൻ പോകുന്നില്ല.' ഐ.എം. വിജയൻ പറഞ്ഞു.

ബാലൺ ഡി ഓർ പുരസ്‌കാരങ്ങളും ഫിഫ ലോകകപ്പ് കിരീടവും മെസ്സി സ്വന്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. മെസ്സിയുടെ മത്സരങ്ങൾ കാണാൻ പിതാവ് എപ്പോഴും സ്റ്റേഡിയത്തിൽ എത്താറുണ്ടായിരുന്നുവെന്നും, അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ വിയോഗമാകാം മെസ്സിയെ പെട്ടെന്നൊരു വിരമിക്കൽ തീരുമാനത്തിലേക്ക് നയിച്ചതെന്നും വിജയൻ വിലയിരുത്തി. പിതാവിന്‍റെ വിയോഗം ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ മെസ്സി ഇപ്പോൾ വിരമിക്കില്ലായിരുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. അമേരിക്കൻ ക്ലബ്ബായ ഇന്‍റര്‍ മയാമിക്ക് വേണ്ടി മെസ്സി ഇപ്പോഴും പുറത്തെടുക്കുന്ന മികച്ച പ്രകടനങ്ങളെയും അദ്ദേഹം പ്രശംസിച്ചു.

"ഇന്‍റര്‍ മയാമി ഏഴ് ഗോളുകൾക്ക് ജയിച്ച കഴിഞ്ഞ മത്സരം ഞാൻ കണ്ടിരുന്നു. അതിൽ നാല് ഗോളുകൾ മെസ്സി തന്നെയാണ് നേടിയത്. സുവാരസിന് ഒരു ഗോളിന് വഴിയൊരുക്കുകയും ചെയ്‌തു. ആ കളിമിടുക്കും പ്രതിഭയും ഇപ്പോഴും അദ്ദേഹത്തിലുണ്ട്. ഇനി ആരാകും അടുത്ത മെസ്സി എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. എന്നാൽ അർജന്‍റീന ജേഴ്‌സിയിൽ ഇനി മെസ്സിയെ കാണാനാകില്ല എന്നതുമാത്രമാണ് നമ്മുടെ സങ്കടം."

അർജന്‍റീനയുടെ മുൻ ഇതിഹാസം ഡീഗോ മറഡോണയുടെ പൈതൃകവുമായി മെസ്സിയെ താരതമ്യം ചെയ്‌ത വിജയൻ, ബ്രസീൽ ആരാധകർക്ക് പോലും മെസ്സിയെന്ന കളിക്കാരനെ സ്നേഹിക്കാതിരിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു. "ആര് തന്നെയായാലും മെസ്സി മെസ്സി തന്നെയാണ്. മറഡോണയ്ക്ക് ശേഷം ഇനി ആര് വരും എന്ന് നമ്മൾ അത്ഭുതപ്പെട്ടിരുന്ന കാലത്താണ് മറഡോണയെന്ന ദൈവത്തിന് പിന്നാലെ മെസ്സി അവതരിച്ചത്," വിജയൻ ഓർത്തെടുത്തു.

പ്രായം കൂടുമ്പോൾ വിരമിക്കൽ എന്നത് ഏതൊരു ഫുട്ബോൾ താരത്തിന്‍റേയും കരിയറിലെ അനിവാര്യമായ ഘട്ടമാണെന്ന് വിജയൻ സമ്മതിച്ചു. മെസ്സി കളം വിടുമ്പോൾ അർജന്‍റീനയിലെ യുവ പ്രതിഭകൾക്ക് കൂടുതൽ അവസരങ്ങൾ ലഭിക്കുമെന്നും, അവർക്ക് അതൊരു നല്ല തുടക്കമാകുമെന്നും വിജയന്‍ പ്രത്യാശ പ്രകടിപ്പിച്ചു.

Also Read: 'അവൻ കരയുന്നത് എനിക്ക് കാണാൻ വയ്യ'; മെസ്സിയുടെ ആദ്യ വിരമിക്കലില്‍ ക്രിസ്റ്റ്യാനോ വിതുമ്പിയ നിമിഷം

TAGGED:

IM VIJAYAN ON MESSI
ഐ എം വിജയൻ
IM VIJAYAN ON MESSI RETIREMENT
MESSI RETIRES FROM ARGENTINA
LIONEL MESSI RETIREMENT

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.