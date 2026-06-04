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താന്‍ പിടികിട്ടാപ്പുള്ളിയല്ല, ഒളിച്ചോടിയിട്ടുമില്ല, താനെവിടെ പോയാലും ഇന്ത്യന്‍ സര്‍ക്കാരിന് തന്നെ പിടികൂടാന്‍ മാത്രം ബൃഹത്തായ കരങ്ങളുണ്ടെന്നും ലളിത് മോദി

തനിക്കെതിരെയുള്ള ആരോപണങ്ങളെല്ലാം നിഷേധിച്ച് ലളിത് മോദി,നീതി എന്നായാലും തന്നെ തേടിയെത്തുമെന്നും ബിസിസിഐ മുന്‍ അധ്യക്ഷന്‍.

Indian Government Lalit Modi bcci Indian Premier League
Lalit Modi (ANI)
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By ANI

Published : June 4, 2026 at 2:20 PM IST

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ലണ്ടന്‍: താന്‍ പിടികിട്ടാപ്പുള്ളിയല്ലെന്ന് ഇന്ത്യന്‍ പ്രീമിയര്‍ ലീഗ് മുന്‍ അധ്യക്ഷന്‍ ലളിത് മോഡി. ഒരൊറ്റ കേസില്‍ പോലും താന്‍ പ്രതിയല്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

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താന്‍ ഇന്ത്യന്‍ അധികൃതരെ അതിവിദഗ്ദ്ധമായി വെട്ടിച്ച് കടന്ന് കളഞ്ഞിരിക്കുകയാണെന്ന വാദങ്ങളും എഎന്‍ഐയ്ക്ക് നല്‍കിയ അഭിമുഖത്തില്‍ ലളിത് മോഡി തള്ളി. ഇത് നിയമപരമായ സത്യങ്ങളല്ല, മാധ്യമങ്ങളുടെ സൃഷ്‌ടിയാണെന്നും ലളിത് മോദി പറഞ്ഞു. താന്‍ ഒളിച്ചോടിയിരിക്കുകയാണെന്ന വാര്‍ത്തകളും അദ്ദേഹം നിഷേധിച്ചു. ഇന്ത്യയെ പോലൊരു ആഗോള അതിശക്തിയെ കബളിപ്പിച്ച് ലോകം മുഴുവന്‍ സഞ്ചരിക്കുന്നത് അസാധ്യമാണെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഇന്ത്യന്‍ സര്‍ക്കാരിനെ കബളിപ്പിക്കാനാകില്ല. അങ്ങനെയൊരു താത്‌പര്യവും തനിക്കില്ല. ഇത് പറയുന്നത് സര്‍ക്കാരല്ല, മാധ്യമങ്ങളാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

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മാധ്യമവിചാരണയ്ക്കെതിരെ രാജ്യത്ത് കര്‍ശനമായ അപകീര്‍ത്തി തടയല്‍ നിയമങ്ങളില്ല. നിങ്ങളുടെ രാജ്യത്ത് അപവാദ പ്രചാരണങ്ങള്‍ക്കെതിരെ ശക്തമായ നിയമങ്ങളില്ല, നമ്മുടെ രാജ്യത്ത്. നിങ്ങള്‍ക്ക് വേണ്ടത് ഇതാണ് അത് കൊണ്ട് ഇത്തരം വാര്‍ത്തകള്‍ ഞങ്ങള്‍ വില്‍ക്കുന്നു എന്ന് നിങ്ങള്‍ക്ക് പറയാം.

തിരികെ രാജ്യത്തേക്ക് വരുമ്പോള്‍ കാത്തിരിക്കുന്ന ബിസിസിഐയുടെ അച്ചടക്ക നടപടികള്‍, എന്‍ഫോഴ്‌സ്‌മെന്‍റ് ഡയറക്‌ടറേറ്റിന്‍റെ തീവ്ര പരിശോധന തുടങ്ങിയ സങ്കീര്‍ണമായ നിയമപോരാട്ട കെണികളെക്കുറിച്ച് ചോദിച്ചപ്പോള്‍ -ഇതിനൊന്നും കൃത്യമായ നിയമ പ്രമേയമില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

ലേലത്തിലെ ക്രമക്കേടുകള്‍, കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കല്‍, വിദേശ പണമിടപാട് നിയമലംഘനം തുടങ്ങി നിരവധി ആരോപണങ്ങള്‍ നേരിടുമ്പോഴും ലളിത് മോദിക്കെതിരെ കേസുകള്‍ ഒന്നുമില്ല. ഇന്ത്യന്‍ നീതിന്യായ സംവിധാനം പിഴയിടാക്കുന്ന ഒന്ന് മാത്രമാണെന്നും ലളിത് മോദി പറഞ്ഞു.തനിക്ക് നീതി കിട്ടും, പക്ഷേ അത് എന്നാകുമെന്ന് അറിയില്ലെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു. വൈകിയെത്തുന്ന നീതി ശിക്ഷയാണ്. തനിക്കെതിരെ ഒരൊറ്റ കേസ് പോലും രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്‌തിട്ടില്ല. താനിത്രയും മോശക്കാരനാണെങ്കില്‍, എല്ലാവരും പറയുന്നു താന്‍ മോശക്കാരനാണെന്ന് എങ്കില്‍ എന്നെ വിചാരണ ചെയ്യൂ എന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

ഇന്ത്യയിലേക്ക് മടങ്ങുമോ എന്ന ചോദ്യത്തിന് തനിക്ക് മറ്റ് പല പദ്ധതികളുമുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. താന്‍ മടങ്ങി വരേണ്ട ഒരു സമയം വരും. തനിക്ക് വരാന്‍ വേണ്ട കാരണങ്ങളെല്ലാമുണ്ട്. തനിക്ക് ആര്‍ക്ക് മുന്നിലും ഒന്നും തെളിയിക്കാനില്ലെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

കരുതല്‍ തടങ്കലിന്‍റെ സാംഗത്യത്തെയും അദ്ദേഹം ചോദ്യം ചെയ്‌തു. നിങ്ങള്‍ക്ക് എന്നെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യണോ, എങ്കില്‍ എന്നെ കോടതിയില്‍ ഹാജരാക്കണം. പതിനേഴ് വര്‍ഷമായി എന്നെ കോടതിയില്‍ എത്തിച്ചിട്ടില്ല. പിന്നെ നിങ്ങള്‍ക്ക് ഇപ്പോള്‍ എന്നെ എങ്ങനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യും? എല്ലാകാര്യങ്ങളും പുറത്ത് വരുമെന്നും ലളിത് മോദി കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

ലളിത് മോദി തനിക്കെതിരെയുള്ള ആരോപണങ്ങളെല്ലാം തള്ളുമ്പോഴും ഇന്ത്യന്‍ അധികൃതര്‍ ഇദ്ദേഹത്തെ തിരികെ എത്തിച്ച് വിചാരണ നടത്താനുള്ള നടപടികളുമായി മുന്നോട്ട് പോകുകയാണ്. ഐപിഎല്‍ ചുമതലയിലിരുന്ന വേളയില്‍ ഇയാള്‍ നടത്തിയ സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പ്, കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കല്‍, അനധികൃത ഫണ്ട് മാറ്റം തുടങ്ങിയവ സംബന്ധിച്ച് ഇഡി അന്വേഷണം നടത്തുന്നുണ്ട്. ഇന്ത്യയിലെയും രാജ്യാന്തരതലത്തിലുമുള്ള നിയമങ്ങള്‍ പാലിച്ച് ഇയാളെ ഇന്ത്യയിലെത്തിക്കാന്‍ വേണ്ട നടപടികളിലേക്ക് കടന്നിരിക്കുകയാണ് വിദേശകാര്യമന്ത്രാലയം.

TAGGED:

INDIAN GOVERNMENT
LALIT MODI
BCCI
INDIAN PREMIER LEAGUE
LALIT MODI REJECTS FUGITIVE LABEL

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