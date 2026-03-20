ഡെംപോയെ വീഴ്ത്തി ഗോകുലം; ഐഎഫ്എൽ സീസണിലെ ആദ്യ ജയം, ഗോളടിച്ച് താബിസോയും കാസിമോവും
മൂന്ന് വിദേശ താരങ്ങളെ മാത്രം സ്റ്റാർട്ടിങ് ഇലവനിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി മോസസ്, രാഹുൽ രാജു, നിഥിൻ എന്നിവർക്ക് അവസരം നൽകിയ കോച്ചിന്റെ തന്ത്രപരമായ നീക്കങ്ങൾ മത്സരത്തിൽ നിർണ്ണായകമായി.
Published : March 20, 2026 at 10:08 PM IST
മലപ്പുറം: ഐ.എഫ്.എല്ലിൽ (IFL) കരുത്തരായ ഡെംപോ എസ്.സി.ക്കെതിരെ ഗോകുലം കേരള എഫ്.സിക്ക് ആവേശകരമായ വിജയം. മറുപടിയില്ലാത്ത രണ്ട് ഗോളുകൾക്കാണ് ഗോകുലം സീസണിലെ തങ്ങളുടെ ആദ്യ ജയം സ്വന്തമാക്കിയത്. തുടർച്ചയായ സമനിലകൾക്കും കഴിഞ്ഞ മത്സരത്തിലെ തോൽവിക്കും ശേഷം നേടിയ ഈ തകർപ്പൻ വിജയത്തോടെ കിരീട പോരാട്ടത്തിലേക്ക് ശക്തമായി തിരിച്ചെത്താൻ ഗോകുലത്തിന് സാധിച്ചു. കളിയുടെ എല്ലാ മേഖലകളിലും ആധിപത്യം പുലർത്തിയ ഗോകുലം, മുൻ മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി തുടക്കം മുതൽ ഒടുക്കം വരെ ആക്രമണ ഫുട്ബോളാണ് പുറത്തെടുത്തത്. ടീമിന് ഈ വിജയം അനിവാര്യമായിരുന്നു.
മൂന്ന് വിദേശ താരങ്ങളെ മാത്രം സ്റ്റാർട്ടിങ് ഇലവനിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി മോസസ്, രാഹുൽ രാജു, നിഥിൻ എന്നിവർക്ക് അവസരം നൽകിയ കോച്ചിന്റെ തന്ത്രപരമായ നീക്കങ്ങൾ മത്സരത്തിൽ നിർണ്ണായകമായി. കളിയുടെ 19-ാം മിനിറ്റിൽ വിദേശ താരം താബിസോയും മോസസും ചേർന്ന് നടത്തിയ മിന്നൽ നീക്കമാണ് ആദ്യ ഗോളിലേക്ക് നയിച്ചത്. ഡെംപോ പ്രതിരോധ നിരയെ കാഴ്ചക്കാരാക്കി ഇരുവരും നടത്തിയ ക്വിക്ക് പാസിംഗ് ഗെയിം താബിസോ കൃത്യമായി വലയിലെത്തിച്ചു. തുടർന്നും പലതവണ ഡെംപോ ഗോൾമുഖത്ത് ആക്രമണങ്ങൾ അഴിച്ചുവിട്ടെങ്കിലും ആദ്യ പകുതിയിൽ സ്കോർ 1-0 എന്ന നിലയിൽ തുടർന്നു.
രണ്ടാം പകുതിയിലും ഗോകുലം ആക്രമണം ശക്തമാക്കി. ഇതിനിടെ ലഭിച്ച ഒരു പെനാൽറ്റി കിക്ക് ലക്ഷ്യത്തിലെത്തിക്കുന്നതിൽ താബിസോയ്ക്ക് പിഴച്ചെങ്കിലും ടീമിന്റെ വീര്യം ചോർന്നില്ല. ഒടുവിൽ 83-ാം മിനിറ്റിൽ ലഭിച്ച രണ്ടാമത്തെ പെനാൽറ്റി കൃത്യമായി വലയിലെത്തിച്ച് ക്യാപ്റ്റൻ കാസിമോവ് ഗോകുലത്തിന്റെ ലീഡ് 2-0 ആയി ഉയർത്തി. ഇരു ടീമുകളുടെയും ഗോൾകീപ്പർമാർ മിന്നും പ്രകടനം കാഴ്ചവെച്ച മത്സരത്തിൽ ഗോകുലം കീപ്പർ ഷിബിൻ രാജിന്റെ സേവുകൾ എടുത്തു പറയേണ്ടതാണ്. ഡെംപോ സ്ട്രൈക്കർമാരായ മാർക്കസ് ജോസഫും സെബാസ്റ്റ്യനും തൊടുത്ത ഗോളെന്നുറപ്പിച്ച പല ഷോട്ടുകളും ഷിബിൻ വിസ്മയകരമായി തടുത്തു.
ഷിബിൻ രാജ് ആണ് മത്സരത്തിലെ താരമായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത്. ഗോകുലം കേരള എഫ്.സി ചെയർമാൻ ശ്രീ ഗോകുലം ഗോപാലൻ അദ്ദേഹത്തിന് 'പ്ലെയർ ഓഫ് ദി മാച്ച്' അവാർഡ് സമ്മാനിച്ചു. ഐ-ലീഗിലും ഐ.എഫ്.എല്ലിലുമായി ഗോകുലത്തിനായി 50 മത്സരങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കിയ ഷിബിൻ രാജിന് ഈ നേട്ടം തന്റെ ജന്മദിനത്തിൽ ഇരട്ടി മധുരമായി മാറി. വിജയവഴിയിൽ തിരിച്ചെത്തിയ ഗോകുലം കേരള എഫ്.സി അടുത്ത മത്സരത്തിൽ മാർച്ച് 26-ന് സ്വന്തം മൈതാനത്ത് ഷില്ലോങ് ലജോങ് എഫ്.സിയെ നേരിടും.
Also Read: ഇംഗ്ലണ്ട് പര്യടനത്തിന് മുൻപ് അയർലൻഡുമായി അങ്കം കുറിക്കാൻ ടീം ഇന്ത്യ; ജൂണിൽ പോരാട്ടം