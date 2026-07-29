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വാറേ നീ ചതിച്ചാ! മെസ്സിപ്പടയ്‌ക്കെതിരായ മത്സരത്തിൽ സ്വിസ് താരത്തിനു റെഡ് കാർഡ് നൽകിയത് തെറ്റെന്ന് വിധി

അർജന്‍റീനയ്‌ക്കെതിരായ റഫറിയുടെ 'യമണ്ടൻ' സഹായം? സ്വിസ് താരത്തെ പുറത്താക്കിയത് ഫുട്ബോൾ നിയമങ്ങളെ കാറ്റിൽപ്പറത്തി.

SWITZERLAND VS ARGENTINA VAR
IFAB Confirms VAR Error in World Cup Quarter-Final Red Card Against Argentina (GETTY)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : July 29, 2026 at 3:38 PM IST

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ഹൈദരാബാദ്: ലോകകപ്പിലെ ഏറ്റവും വലിയ വിവാദങ്ങളിലൊന്നിൽ നിർണായക വിധിയുമായി ഫുട്ബോൾ നിയമ രൂപീകരണ സമിതിയായ ഐ.എഫ്.എ.ബി (രാജ്യാന്തര ഫുട്ബോൾ അസോസിയേഷൻ ബോർഡ്). അർജന്‍റീനയും സ്വിറ്റ്‌സർലൻഡും തമ്മിൽ നടന്ന ആവേശകരമായ ക്വാർട്ടർ ഫൈനൽ മത്സരത്തിൽ സ്വിസ് മുന്നേറ്റ താരം ബ്രീൽ എംബോളോയ്ക്ക് ചുവപ്പ് കാർഡ് നൽകി പുറത്താക്കിയ റഫറിയുടെ തീരുമാനം തെറ്റായിരുന്നുവെന്ന് ഐ.എഫ്.എ.ബി ഔദ്യോഗികമായി സ്ഥിരീകരിച്ചു.

മത്സരത്തിന്‍റെ ഗതി മാറ്റിയ ആ ചുവപ്പ് കാർഡ്

72-ാം മിനിറ്റിൽ സ്വിറ്റ്‌സർലൻഡ് 1-1 എന്ന നിലയിൽ സമനില പിടിച്ചതിന് തൊട്ടുപിന്നാലെയായിരുന്നു വിവാദ സംഭവം. അർജന്‍റീന മധ്യനിര താരം ലിയാൻഡ്രോ പരെഡെസിന്‍റെ ചലഞ്ചിന് പിന്നാലെ എംബോളോ പെനാൽറ്റി ബോക്‌സില്‍ വീണു. റഫറി ആദ്യം പരെഡെസിന് മഞ്ഞക്കാർഡ് നൽകിയെങ്കിലും, വി.എ.ആർ ഇടപെടലിനെത്തുടർന്ന് എംബോളോ ഫൗൾ അഭിനയിക്കുകയായിരുന്നുവെന്ന് വിലയിരുത്തി സ്വിസ് താരത്തിന് രണ്ടാമത്തെ മഞ്ഞക്കാർഡും തുടർന്ന് ചുവപ്പ് കാർഡും നൽകി പുറത്താക്കുകയായിരുന്നു.

10 പേരുമായി ചുരുങ്ങിയ സ്വിറ്റ്‌സർലൻഡ് ഒടുവിൽ എക്സ്ട്രാ ടൈമിൽ 3-1 ന് അർജന്‍റീനയോട് പരാജയപ്പെട്ടു. മെസ്സിയുടെ ടീമിനെ സഹായിക്കാൻ റഫറിമാർ ശ്രമിക്കുന്നു എന്ന രീതിയിൽ ഈ ലോകകപ്പിൽ ഉയർന്ന വലിയ പരാതികൾക്ക് ഈ തീരുമാനം ആക്കം കൂട്ടിയിരുന്നു.

നിയമം തെറ്റായി വ്യാഖ്യാനിച്ചു

നിലവിലുള്ള വി.എ.ആർ പ്രോട്ടോക്കോൾ അനുസരിച്ച് 'മാറിപ്പോയ വ്യക്തിത്വം' (Mistaken Identity) എന്ന നിയമം ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ലാത്തതായിരുന്നുവെന്ന് ഐ.എഫ്.എ.ബി വ്യക്തമാക്കി. തെറ്റായ ഒരു കളിക്കാരന് കാർഡ് നൽകുമ്പോൾ അത് തിരുത്താൻ മാത്രമാണ് ഈ നിയമം. എന്നാൽ കാർഡിന് ആസ്പദമായ കുറ്റം പുനഃപരിശോധിക്കാൻ വി.എ.ആറിന് നിലവിൽ അധികാരമില്ല. ഭാവിയിൽ ഇതിൽ മാറ്റം വരുത്തുന്നത് പരിഗണനയിലാണെങ്കിലും ഈ ലോകകപ്പിൽ എടുത്ത തീരുമാനം തെറ്റായിരുന്നു എന്ന് സമിതി പുറത്തിറക്കിയ വിശദീകരണത്തിൽ പറയുന്നു.

"റഫറി എടുത്തത് തെറ്റായ തീരുമാനമായിരുന്നു. നിയമത്തിന്‍റെ ഈ ദുരുപയോഗം ഞങ്ങളുടെ മത്സരത്തെ തകർത്തു കളഞ്ഞു. ഇത്തരമൊരു രീതിയിൽ ലോകകപ്പിൽ നിന്ന് പുറത്താകേണ്ടി വന്നത് കടുത്ത വേദനയുണ്ടാക്കുന്നു," എന്ന് സ്വിസ് കോച്ച് മുറാത്ത് യാക്കിൻ മത്സരശേഷം പ്രതികരിച്ചിരുന്നു.

SWITZERLAND VS ARGENTINA VAR
SWITZERLAND VS ARGENTINA VAR (GETTY)

തീരുമാനത്തെ സ്വാഗതം ചെയ്‌ത് യുവേഫ

ഐ.എഫ്.എ.ബിയുടെ ഈ വ്യക്തതയെ യൂറോപ്യൻ ഫുട്ബോൾ സംഘടനയായ യുവേഫ സ്വാഗതം ചെയ്‌തു. വി.എ.ആർ എന്നത് കളി വീണ്ടും നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള സംവിധാനമല്ലെന്നും, റഫറിയുടെ തീരുമാനം പൂർണ്ണമായും തെറ്റാണെന്ന് ബോധ്യമുള്ളപ്പോൾ മാത്രമേ വി.എ.ആർ ഇടപെടാവൂ എന്നും യുവേഫ വ്യക്തമാക്കി. വരാനിരിക്കുന്ന ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള മത്സരങ്ങളിൽ വി.എ.ആർ പരിശോധനകളുടെ സമയം കുറയ്ക്കാനും കർശനമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ റഫറിമാർക്ക് നൽകുമെന്നും യുവേഫ അറിയിച്ചു.

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TAGGED:

FIFA 2026
IFAB WORLD CUP RULING
SWITZERLAND VS ARGENTINA VAR
FIFA MISTAKEN IDENTITY RULE
FIFA WORLD CUP 2026 VAR

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