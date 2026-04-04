ഗ്രീൻ പന്തെറിയില്ലെങ്കിൽ കെകെആർ അവരുടെ ടീം കോമ്പിനേഷൻ മാറ്റണമെന്ന് സുനിൽ ഗവാസ്കര്
25 കോടിയുടെ നഷ്ടക്കച്ചവടമോ? ഗ്രീനിന്റെ ബാറ്റിംഗും ബൗളിംഗും കെകെആറിന് തലവേദനയാകുന്നു.
Published : April 4, 2026 at 4:04 PM IST
മുംബൈ: ഇന്ത്യൻ പ്രീമിയർ ലീഗിൽ കൊൽക്കത്ത നൈറ്റ് റൈഡേഴ്സ് (കെകെആർ) താരം കാമറൂൺ ഗ്രീനിന്റെ ബൗളിംഗുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവാദം പുകയുന്നു. ക്രിക്കറ്റ് ഓസ്ട്രേലിയയുടെ വർക്ക് ലോഡ് മാനേജ്മെന്റ് നിർദ്ദേശപ്രകാരം ഗ്രീൻ പന്തെറിയാത്തത് ടീമിന് വലിയ തിരിച്ചടിയാകുകയാണ്. ഈ വിഷയത്തിൽ മുൻ ഇന്ത്യൻ താരം സുനിൽ ഗവാസ്കര് തന്റെ അഭിപ്രായം രേഖപ്പെടുത്തി.
ഗ്രീൻ പന്തെറിയുന്നില്ലെങ്കിൽ ടീമിനുണ്ടാകുന്ന അസന്തുലിതാവസ്ഥ പരിഹരിക്കാൻ മറ്റൊരു സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ബാറ്ററെ ടീമിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതിനെക്കുറിച്ച് കെകെആർ ചിന്തിക്കണമെന്ന് അദ്ദേഹം ഉപദേശിച്ചു. 25.20 കോടി രൂപയുടെ റെക്കോർഡ് തുകയ്ക്ക് ടീമിലെത്തിച്ച ഈ ഓൾറൗണ്ടർ ഇതുവരെ ടൂർണമെന്റില് പന്തെറിഞ്ഞിട്ടില്ല. മുംബൈ ഇന്ത്യൻസിനെതിരായ ആദ്യ മത്സരത്തിൽ 221 റൺസും സൺറൈസേഴ്സ് ഹൈദരാബാദിനെതിരെ 226 റൺസും കെകെആർ ബൗളർമാർ വഴങ്ങിയിരുന്നു. ഗ്രീനിന്റെ ബൗളിംഗ് സേവനം ലഭിക്കാത്തത് ടീമിനെ കാര്യമായി ബാധിക്കുന്നുണ്ട്.
"കാമറൂൺ ഗ്രീൻ പന്തെറിയുന്നില്ലെങ്കിൽ കെകെആർ അവരുടെ ടീം കോമ്പിനേഷനെക്കുറിച്ച് പുനർചിന്തിക്കണം. പന്തുകൊണ്ട് സംഭാവന നൽകാൻ കഴിയില്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ബാറ്ററെ കൊണ്ടുവരുന്നതാകും നല്ലത്. ഗ്രീൻ ഐപിഎല്ലിൽ സെഞ്ച്വറി നേടിയിട്ടുള്ള മികച്ച താരമാണെങ്കിലും നിലവിൽ ഫോമിലല്ല. ഗ്രീൻ നാലാം നമ്പറിൽ കളിക്കുന്നത് കുഴപ്പമില്ല, പക്ഷേ അഞ്ചും ആറും സ്ഥാനങ്ങളിലെ ബാറ്റിംഗ് തകർച്ചയാണ് ടീമിനെ കുഴപ്പിക്കുന്നതെന്ന് സ്റ്റാർ സ്പോർട്സിലെ 'അമുൽ ക്രിക്കറ്റ് ലൈവ്' പരിപാടിയിൽ സംസാരിക്കവെ ഗവാസ്കര് പറഞ്ഞു.
മുൻ താരം വസീം ജാഫറും ഈ വിഷയത്തിൽ കെകെആറിന് പിന്തുണയുമായി രംഗത്തെത്തി. "ഒരു സ്വകാര്യ ലീഗിൽ കളിക്കുമ്പോൾ താരങ്ങളെ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കണമെന്ന് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് ഫ്രാഞ്ചൈസികളാണ്, അല്ലാതെ അതത് രാജ്യങ്ങളല്ല. പരിക്കില്ലാതിരുന്നിട്ടും വർക്ക് ലോഡ് മാനേജ്മെന്റിന്റെ പേരിൽ ഒരു താരത്തിന്റെ കഴിവ് ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുന്നത് ഫ്രാഞ്ചൈസിയോട് ചെയ്യുന്ന അനീതിയാണ്," ജാഫർ എക്സിൽ കുറിച്ചു.
നേരത്തെ മുംബൈയുമായുള്ള മത്സരത്തിന് ശേഷം നായകൻ അജിങ്ക്യ രഹാനെയും ഗ്രീനിന്റെ ബൗളിംഗ് തീരുമാനങ്ങൾ ക്രിക്കറ്റ് ഓസ്ട്രേലിയയുടെ നിയന്ത്രണത്തിലാണെന്ന സൂചന നൽകിയിരുന്നു. ഗ്രീനിന്റെ താഴത്തെ നടുവേദന കാരണമാണ് ഈ നിയന്ത്രണമെന്ന് പിന്നീട് ക്രിക്കറ്റ് ഓസ്ട്രേലിയ സ്ഥിരീകരിച്ചു. എന്നാൽ പരിശീലന സമയത്ത് ഗ്രീൻ പന്തെറിയുന്നത് അദ്ദേഹം ഉടൻ തന്നെ ബൗളിംഗിലേക്ക് മടങ്ങിയെത്തുമെന്ന പ്രതീക്ഷ നൽകുന്നുണ്ട്.
ബാറ്റിംഗിലും ഗ്രീനിന് തിളങ്ങാനായിട്ടില്ല. ആദ്യ മത്സരത്തിൽ 18 റൺസും ഹൈദരാബാദിനെതിരെ നിർണ്ണായക ഘട്ടത്തിൽ 2 റൺസെടുത്ത് റണ്ണൗട്ടാവുകയും ചെയ്തു. രണ്ട് മത്സരങ്ങളും തോറ്റ കൊൽക്കത്ത നിലവിൽ പോയിന്റ് പട്ടികയിൽ ഒൻപതാം സ്ഥാനത്താണ്.
Also Read: 'രണ്ട് ഇന്നിംഗ്സ് കൊണ്ട് ഒരാളെ അളക്കരുത്'; സഞ്ജുവിനു പൂർണ്ണ പിന്തുണയുമായി സിഎസ്കെ പരിശീലകൻ