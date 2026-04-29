ബാറ്റിൽ എഐ ചിപ്പുണ്ടോ? വൈഭവിന്‍റെ ബാറ്റിംഗ് കണ്ട് കിളിപോയ പാക് വിദഗ്‌ധനെ ട്രോളി ഐസ്‌ലൻഡ് ക്രിക്കറ്റ്

VAIBHAV SOORYAVANSHI (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : April 29, 2026 at 7:42 PM IST

2 Min Read
ഹൈദരാബാദ്: ഐപിഎല്ലില്‍ തകര്‍പ്പന്‍ പ്രകടനം പുറത്തെടുക്കുന്ന വൈഭവ് സൂര്യവംശിയുടെ ബാറ്റിംഗിനെക്കുറിച്ച് പാകിസ്ഥാൻ ക്രിക്കറ്റ് വിദഗ്‌ധന്‍ ഉന്നയിച്ച വിചിത്രമായ ആരോപണം സമൂഹമാധ്യമങ്ങളില്‍ വലിയ ചർച്ചയാകുന്നു. സൂര്യവംശിയുടെ ബാറ്റിനുള്ളിൽ 'എഐ ചിപ്പുകൾ' ഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അതുകൊണ്ടാണ് ലോകോത്തര ബൗളർമാരെ ഇത്ര അനായാസം താരം നേരിടുന്നതെന്നുമാണ് പാക് വിദഗ്‌ധന്‍ നൗമാൻ നിയാസ് അവകാശപ്പെട്ടത്. ഈ പ്രസ്‌താവനയെ ട്രോളിക്കൊണ്ട് ഐസ്‌ലൻഡ് ക്രിക്കറ്റും രംഗത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്.

ഒരു പ്രമുഖ യൂട്യൂബ് ചാനലിലെ ചർച്ചയ്ക്കിടെയാണ് നൗമാൻ നിയാസ് സൂര്യവംശിയുടെ പ്രകടനത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ചത്. 'ഈ കുട്ടിയുടെ ബാറ്റ് ഒന്ന് പരിശോധിക്കണം. വാഡ ഉത്തേജക പരിശോധന നടത്തുന്നതുപോലെ, അവന്‍റെ ബാറ്റ് ഒരു ലാബിലേക്ക് അയക്കണം. ഒരുപക്ഷേ അവൻ ബാറ്റിനുള്ളിൽ എഐ ചിപ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടാകാം. അവിശ്വസനീയമായ പ്രകടനമാണിത്," നിയാസ് പറഞ്ഞു.

സാധാരണഗതിയിൽ 18 വയസ്സൊക്കെയാകുമ്പോഴാണ് കായികതാരങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ ആവശ്യമായ മസിലുകളും കരുത്തും ഉണ്ടാകുന്നത്. എന്നാൽ വെറും 15 വയസ്സുകാരനായ ഈ താരം വിരാട് കോലി ലോകചാമ്പ്യനായ കാലത്താണ് ജനിച്ചതെന്നും, കരുത്തിനേക്കാൾ മികച്ച സാങ്കേതികതയും കൈത്തണ്ടയുടെ വഴക്കവുമാണ് സൂര്യവംശിയുടെ പ്രത്യേകതയെന്നും നിയാസ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു. മൈതാനത്തിന്‍റെ 360 ഡിഗ്രിയിലും പന്തെത്തിക്കാൻ താരത്തിന് കഴിയുന്നുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം നിരീക്ഷിച്ചു.

ഐസ്‌ലൻഡ് ക്രിക്കറ്റിന്‍റെ ട്രോൾ

നൗമാൻ നിയാസിന്‍റെ ഈ വിചിത്ര വാദം പുറത്തുവന്നതിന് പിന്നാലെ ഐസ്‌ലൻഡ് ക്രിക്കറ്റ് ഇതിനെ പരിഹസിച്ച് രംഗത്തെത്തി. തങ്ങളുടെ ബാറ്റിംഗ് നിര മോശം ഫോമിലാണെന്നും, സൂര്യവംശിയുടെ ബാറ്റിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആ 'എഐ ചിപ്പ്' തങ്ങൾക്കും കൂടി ഒന്നു സംഘടിപ്പിച്ചു തരണമെന്നും അവർ എക്‌സിലൂടെ പരിഹസിച്ചു. ഇതിനു പിന്നാലെ പാകിസ്ഥാൻ ക്രിക്കറ്റിനെ പരിഹസിച്ചുകൊണ്ട് നിരവധി ട്രോളുകളാണ് ആരാധകർ പങ്കുവെക്കുന്നത്. പണ്ട് റിക്കി പോണ്ടിംഗിന്‍റെ ബാറ്റിനുള്ളിൽ സ്പ്രിംഗ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെയാണ് ഇതെന്നാണ് ചില ആരാധകർ പറയുന്നത്.

റെക്കോർഡുകൾ തകർത്ത് വൈഭവ്

രാജസ്ഥാൻ റോയൽസിനായി തകർപ്പൻ പ്രകടനമാണ് വൈഭവ് കാഴ്ചവെക്കുന്നത്. ജസ്പ്രീത് ബുംറ, പാറ്റ് കമ്മിൻസ്, ഹേസൽവുഡ് തുടങ്ങിയ വമ്പൻ ബൗളർമാരുടെ ആദ്യ പന്തിൽ തന്നെ സിക്‌സര്‍ പറത്തിക്കൊണ്ടാണ് ഈ കൗമാരതാരം ഞെട്ടിച്ചത്. ഇന്നലെ പഞ്ചാബ് കിംഗ്‌സിനെതിരെ നടന്ന മത്സരത്തിൽ 16 പന്തിൽ 43 റൺസാണ് താരം അടിച്ചുകൂട്ടിയത്.

നിലവിൽ ഈ സീസണിലെ ഓറഞ്ച് ക്യാപ് (ഏറ്റവും കൂടുതൽ റൺസ്) സൂര്യവംശിയുടെ പക്കലാണ്. വെറും 9 ഇന്നിംഗ്‌സുകളിൽ നിന്ന് 400 റൺസാണ് താരം നേടിയത്. ഐപിഎൽ ചരിത്രത്തിൽ ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ 400 റൺസ് തികയ്ക്കുന്ന താരം കൂടിയായി വൈഭവ് മാറി. 238.10 എന്ന അമ്പരപ്പിക്കുന്ന സ്ട്രൈക്ക് റേറ്റിലാണ് താരം ബാറ്റ് വീശുന്നത്. രാജസ്ഥാൻ റോയൽസിന്‍റെ അടുത്ത മത്സരം മെയ് 1ന് ജയ്‌പൂരിലെ സവായ് മാൻസിംഗ് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ഡൽഹി ക്യാപിറ്റൽസിനെതിരെയാണ്.

