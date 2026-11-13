ഒറ്റ നീക്കത്തിൽ കളി മാറ്റി; ഐസ് ഹോക്കി വഴി തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഗോദയിൽ ഇടംപിടിച്ച് പി.ടി ഉഷ!
ഐ.ഒ.എ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്: ഐസ് ഹോക്കി അസോസിയേഷൻ പ്രതിനിധിയായി പി.ടി ഉഷ മത്സരരംഗത്ത്.
Published : November 13, 2026 at 9:14 AM IST
ഹെെദരാബാദ്: ഇന്ത്യൻ ഒളിമ്പിക് അസോസിയേഷൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റി തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരരംഗത്ത് തുടരാൻ നിലവിലെ പ്രസിഡന്റ് പി.ടി ഉഷയ്ക്ക് വഴിതുറന്നു. പ്രത്യേക പൊതുയോഗത്തിൽ ഐസ് ഹോക്കി അസോസിയേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യയെ പ്രതിനിധീകരിക്കാനുള്ള അവസരം ലഭിച്ചതോടെയാണ് ഉഷ വീണ്ടും തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഗോദയിൽ സജീവമായത്.
വനിതാ വിഭാഗം തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ അഞ്ചാം സ്ഥാനത്തേക്ക് പിന്തള്ളപ്പെട്ടത് ഉഷയ്ക്ക് വലിയ തിരിച്ചടിയായിരുന്നു. അഞ്ജു ബോബി ജോർജ്, റാണി രാംപാൽ, ദോള ബാനർജി, സൈന നെഹ്വാൾ എന്നിവരാണ് ഈ വിഭാഗത്തിൽ ആദ്യ നാല് സ്ഥാനങ്ങളിലെത്തി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത്.
ഇതോടെ, ഏതെങ്കിലും ദേശീയ കായിക ഫെഡറേഷനുകളുടെ പ്രതിനിധിയായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട് ഇലക്ടറൽ കോളേജിൽ ഇടം നേടുക എന്നത് മാത്രമായിരുന്നു പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനം നിലനിർത്താൻ ഉഷയ്ക്ക് മുന്നിലുണ്ടായിരുന്ന ഏക വഴി. ഇലക്ടറൽ കോളേജിൽ അംഗമാകുന്നതോടെ പ്രത്യേക പൊതുയോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കാനും വോട്ട് ചെയ്യാനും കമ്മിറ്റിയിലെ ഏത് സ്ഥാനത്തേക്കും മത്സരിക്കാനും ഉഷയ്ക്ക് സാധിക്കും.
STORY | Usha nominated by Ice Hockey Association, keeps IOA presidential bid alive Indian Olympic Association (IOA) President PT Usha kept hopes of her re-election bid alive as she was nominated by Ice Hockey Association of India (IHAI) on Thursday as one of its two representatives to the General Body, just days after she lost the Sportspersons of Merit (SOMs) polls. READ: https://t.co/hldaXtWEot— Press Trust of India (@PTI_News) November 12, 2026
ഡിസംബർ അഞ്ചിന് നടക്കാനിരിക്കുന്ന ഐ.ഒ.എ എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റി തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കാനുള്ള ഉഷയുടെ പ്രതീക്ഷകൾക്ക് പുതുജീവൻ നൽകിക്കൊണ്ട്, ഐസ് ഹോക്കി അസോസിയേഷൻ അവരുടെ പ്രതിനിധികളിൽ ഒരാളായി ഉഷയെ തിരഞ്ഞെടുത്തതായാണ് ലഭിക്കുന്ന വിവരം. ഓരോ ദേശീയ കായിക ഫെഡറേഷനും ഒരു പുരുഷനെയും ഒരു സ്ത്രീയെയും വീതം രണ്ട് പ്രതിനിധികളെയാണ് ഇലക്ടറൽ കോളേജിലേക്ക് നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്യാൻ കഴിയുക. ഇതിൽ ഐസ് ഹോക്കി അസോസിയേഷനുള്ള രണ്ട് വോട്ടുകളിൽ ഒന്നാണ് ഉഷ സ്വന്തമാക്കിയത്.
ചട്ടങ്ങൾ പ്രകാരം, ദേശീയ കായിക ഫെഡറേഷനുകളുടെ ഔദ്യോഗിക പ്രതിനിധിയാകുന്ന വ്യക്തി ബന്ധപ്പെട്ട ഫെഡറേഷനിലെ അംഗവും ഇന്ത്യൻ പൗരനും 70 വയസ്സിൽ താഴെ പ്രായമുള്ളയാളുമായിരിക്കണം. കൂടാതെ, മികച്ച വ്യക്തിത്വത്തിന് ഉടമയും ഒളിമ്പിക് തത്വങ്ങളിൽ അറിവും വിശ്വാസവുമുള്ള വ്യക്തിയുമായിരിക്കണം എന്നും നിബന്ധനയുണ്ട്. ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിൽ രാജ്യത്തിനായി നിരവധി മെഡലുകൾ നേടിയ ഇതിഹാസ താരമായ ഉഷ, ഐസ് ഹോക്കി അസോസിയേഷൻ അംഗമായി അവതരിപ്പിക്കപ്പെടുന്നതും അവരുടെ ഔദ്യോഗിക പ്രതിനിധിയാകുന്നതും കായികരംഗത്തെ പലർക്കും ദഹിച്ചേക്കില്ല.
ഐസ് ഹോക്കി അസോസിയേഷൻ ഉഷയെ നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്തതിനെതിരെ എതിരാളികൾ എതിർപ്പുകൾ ഉന്നയിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടെങ്കിലും, തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കാൻ ഏതറ്റം വരെയും പോകാൻ ഉഷ ഉറപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞു. രാജ്യസഭാ അംഗം കൂടിയായ ഉഷ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ശക്തയായ സ്ഥാനാർത്ഥിയായിരിക്കുമെങ്കിലും, എസ്.ഒ.എം വോട്ടെടുപ്പ് ഫലങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഐ.ഒ.എയിലെ പല അംഗങ്ങളുടെയും പിന്തുണ അവർക്ക് നഷ്ടമായി എന്നാണ്. അതിനാൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പോരാട്ടം ഉഷയ്ക്ക് അത്ര എളുപ്പമായിരിക്കില്ല. എങ്കിലും വോട്ടെടുപ്പിന് ഇനിയും സമയമുള്ളതിനാൽ വരും ദിവസങ്ങളിൽ രാഷ്ട്രീയ സമവാക്യങ്ങളിൽ മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിച്ചേക്കാം.
Also Read: വെടിക്കെട്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ്! 21 സിക്സറുകൾ പറത്തി ബെവോണിനു ഇരട്ട സെഞ്ചുറി, എന്നിട്ടും ടീം തോറ്റു!