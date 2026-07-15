ക്രിക്കറ്റ് ലോകകപ്പ് ഫോർമാറ്റുകളിൽ വൻ മാറ്റം; വൺഡേയിൽ 'സൂപ്പർ 7', ടി20യിൽ 'സൂപ്പർ 10' വരുന്നു
രാജ്യങ്ങൾക്കായി പുതിയ ആഗോള ടൂർണമെൻ്റും 2028-ലെ ടി20 ലോകകപ്പിനുള്ള പുതിയ യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡങ്ങളും ബോർഡ് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.
By ANI
Published : July 15, 2026 at 5:49 PM IST
ദുബായ് : ആഗോള ക്രിക്കറ്റ് ടൂർണമെൻ്റുകളുടെ നിലവാരം ഉയർത്തുന്നതിനും മത്സരങ്ങൾ കൂടുതൽ ആവേശകരമാക്കുന്നതിനുമായി ലോകകപ്പ് ഫോർമാറ്റുകളിൽ വൻ അഴിച്ചുപണി പ്രഖ്യാപിച്ച് അന്താരാഷ്ട്ര ക്രിക്കറ്റ് കൗൺസിൽ. എഡിൻബർഗിൽ സമാപിച്ച ഐസിസി ബോർഡിൻ്റെ വാർഷിക യോഗത്തിലാണ് വൺഡേ ടി20 ലോകകപ്പുകളുടെ ഘടനയിൽ നിർണ്ണായക മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താൻ അംഗികാരം നൽകിയത്. ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ്സ് കമ്മിറ്റിയുടെ ശുപാർശകൾ പരിഗണിച്ചാണ് ബോർഡിൻ്റെ ഈ പുതിയ തീരുമാനം. ക്രിക്കറ്റ് ആരാധകർക്കും താരങ്ങൾക്കും ഒരുപോലെ മികച്ച അനുഭവം സമ്മാനിക്കുന്നതിനൊപ്പം ഉയർന്നുവരുന്ന ക്രിക്കറ്റ് രാജ്യങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ അവസരങ്ങൾ നൽകാനും ഈ മാറ്റങ്ങൾ സഹായിക്കുമെന്ന് ഐസിസി വ്യക്തമാക്കി.
ഏകദിന ലോകകപ്പ്: ഇനി 'സൂപ്പർ 7' പോരാട്ടം
ഐസിസി പുരുഷ ഏകദിന ലോകകപ്പിൽ നിലവിലുള്ളതുപോലെ 14 ടീമുകൾ തന്നെ പങ്കെടുക്കുമെങ്കിലും ടൂർണമെൻ്റിൻ്റെ ഘടന പൂർണ്ണമായി മാറും. ഫൈനലിലേക്ക് നയിക്കുന്ന മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങളുള്ള മത്സരക്രമമായിരിക്കും ഇനി ഉണ്ടാകുക. ആദ്യ രണ്ട് റൗണ്ടുകളിലെ മത്സരങ്ങൾക്ക് കടുത്ത പ്രാധാന്യമുണ്ടാകും. ഇതിൽ നിന്ന് യോഗ്യത നേടുന്ന ഏഴ് ടീമുകൾ പങ്കെടുക്കുന്ന 'സൂപ്പർ 7' റൗണ്ട് റോബിൻ ഘട്ടമായിരിക്കും ടൂർണമെൻ്റിൻ്റെ പ്രധാന ആകർഷണം. സൂപ്പർ 7-ലെ മികച്ച പ്രകടനത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും സെമി ഫൈനൽ യോഗ്യത. ഇതോടെ ആദ്യ മത്സരം മുതൽ ഫൈനൽ വരെ എല്ലാ കളികളും നിർണ്ണായകമാകും.
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ടി20 ലോകകപ്പ്: 'സൂപ്പർ 10' ഘട്ടവും ആവേശം കൂട്ടാൻ 'എലിമിനേറ്ററുകളും'
ട്വൻ്റി -20 ലോകകപ്പിൽ അസോസിയേറ്റ് രാജ്യങ്ങളുടെ പങ്കാളിത്തവും മത്സരവീര്യവും വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള തീരുമാനങ്ങളാണ് കൈക്കൊണ്ടിട്ടുള്ളത്. ടൂർണമെൻ്റിൻ്റെ രണ്ടാം ഘട്ടത്തിൽ മത്സരിക്കുന്ന ടീമുകളുടെ എണ്ണം 8-ൽ നിന്ന് 10 ആയി ഉയർത്തി. ഓരോ ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്നും രണ്ട് ടീമുകൾ വീതം ഈ 'സൂപ്പർ 10' ഘട്ടത്തിലേക്ക് യോഗ്യത നേടും. സൂപ്പർ 10 ഘട്ടത്തിൻ്റെ അവസാന മത്സരങ്ങൾ കൂടുതൽ ആവേശഭരിതമാക്കാൻ ഐസിസി ആദ്യമായി 'എലിമിനേറ്റർ' മത്സരങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ചു. ഗ്രൂപ്പുകളിൽ രണ്ടും മൂന്നും സ്ഥാനങ്ങളിൽ എത്തുന്ന ടീമുകൾ പരസ്പരം ഏറ്റുമുട്ടി വേണം സെമി ഫൈനൽ ബർത്ത് ഉറപ്പാക്കാൻ.
2028 ടി20 ലോകകപ്പ് യോഗ്യതയും പുതിയ ടൂർണമെൻ്റും
2028-ലെ ടി20 ലോകകപ്പിലേക്കുള്ള യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡങ്ങളും ഐസിസി പ്രഖ്യാപിച്ചു. മുൻ ടൂർണമെൻ്റിലെ സവിശേഷ സാഹചര്യങ്ങൾ കണക്കിലെടുത്ത് സ്കോട്ട്ലൻഡിന് യൂറോപ്പ് റീജണൽ ഫൈനലിലേക്ക് നേരിട്ട് പ്രവേശനം നൽകി. 2026-ൽ കളിച്ച മറ്റ് ടീമുകൾ ഗ്ലോബൽ ക്വാളിഫയറിലേക്ക് പോകും. പ്രാദേശിക യോഗ്യതാ മത്സരങ്ങളിലൂടെ (ആഫ്രിക്ക, ഏഷ്യ, യൂറോപ്പ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്ന് 2 വീതവും, അമേരിക്കസ്, ഈസ്റ്റ് ഏഷ്യ-പസഫിക് എന്നിവടങ്ങളിൽ നിന്ന് 1 വീതവും) എട്ട് ടീമുകൾ ഗ്ലോബൽ ക്വാളിഫയറിലെത്തും.
ഇതിനുപുറമെ, അസോസിയേറ്റ് രാജ്യങ്ങൾക്കായി ഒരു പുതിയ ആഗോള മാർക്വി ടൂർണമെൻ്റ് ആരംഭിക്കാനും ബോർഡ് തത്വത്തിൽ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഐസിസി ഡെവലപ്മെൻ്റ് കമ്മിറ്റിയുടെ ഈ നിർദ്ദേശം നവംബറിൽ നടക്കുന്ന ധനകാര്യ വാണിജ്യ സമിതിയുടെ അവലോകനത്തിന് ശേഷം അന്തിമമായി അംഗീകരിക്കും.
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