കരുത്തർ ഒരേ ഗ്രൂപ്പിൽ; ലോകകപ്പ് സൂപ്പർ 8 ഫോർമാറ്റില്‍ അസമത്വമോ? ഐസിസിക്കെതിരെ വിമർശനം

ലോകകപ്പ് സൂപ്പർ 8 ഫോർമാറ്റ് വിവാദത്തിൽ

T20 World Cup
ടി20 ലോകകപ്പ് ട്രോഫി (getty)
By ETV Bharat Sports Team

Published : February 20, 2026 at 4:15 PM IST

ഹെെദരാബാദ്: ടി20 ലോകകപ്പിന്‍റെ സൂപ്പർ 8 ഘട്ടം ആരംഭിക്കാനിരിക്കെ, ടൂർണമെന്‍റ് ഫോർമാറ്റിനെച്ചൊല്ലി അന്താരാഷ്ട്ര ക്രിക്കറ്റ് കൗൺസിലിന് (ഐസിസി) നേരെ കടുത്ത വിമർശനം. 'പ്രീ-സീഡിംഗ്' സമ്പ്രദായം ഗ്രൂപ്പുകളുടെ സന്തുലിതാവസ്ഥ തകർത്തുവെന്നാണ് പ്രധാന പരാതി.

വിമർശനത്തിന് പിന്നിലെ പ്രധാന കാരണങ്ങൾ

ഗ്രൂപ്പുകളിലെ അസമത്വം: പുതിയ ഫോർമാറ്റ് പ്രകാരം ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ടത്തിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്തെത്തിയ നാല് കരുത്തരും (ഇന്ത്യ, ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക, വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസ്, സിംബാബ്‌വെ) ഒരേ ഗ്രൂപ്പിലാണ് (ഗ്രൂപ്പ് 1) ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ രണ്ടാം സ്ഥാനക്കാരായ പാകിസ്ഥാൻ, ശ്രീലങ്ക, ഇംഗ്ലണ്ട്, ന്യൂസിലൻഡ് എന്നിവർ രണ്ടാമത്തെ ഗ്രൂപ്പിലും (ഗ്രൂപ്പ് 2) ഇടംപിടിച്ചു. ഇത് ഗ്രൂപ്പ് 1-നെ 'ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഡെത്ത്' ആക്കി മാറ്റിയിരിക്കുകയാണ്.

വിജയികൾക്ക് പരിഗണനയില്ല: സാധാരണയായി ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ടത്തിൽ ഒന്നാമതെത്തുന്ന ടീമുകൾക്ക് അടുത്ത റൗണ്ടിൽ താരതമ്യേന എളുപ്പമുള്ള ഗ്രൂപ്പാണ് ലഭിക്കാറുള്ളത്. എന്നാൽ ഇവിടെ ഒന്നാം സ്ഥാനക്കാർ പരസ്പരം ഏറ്റുമുട്ടേണ്ടി വരുന്നതിനാൽ മികച്ച പ്രകടനം നടത്തിയ രണ്ട് ടീമുകൾ സെമി കാണാതെ പുറത്താകുമെന്ന് ഉറപ്പായി.

സീഡിംഗ് തർക്കം: ടൂർണമെന്‍റിനു മുൻപേ ടീമുകൾക്ക് നൽകിയ സീഡിംഗ് ആണ് വിനയായത്. ഉദാഹരണത്തിന്, ഗ്രൂപ്പിൽ ഒന്നാമതെത്തിയിട്ടും ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയെക്കാൾ ഉയർന്ന സീഡിംഗ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് രണ്ടാം സ്ഥാനക്കാരായ ന്യൂസിലൻഡിനാണ്. ഇത് ഗ്രൂപ്പ് മത്സരങ്ങളുടെ പ്രാധാന്യം കുറച്ചതായി ആരാധകർ ആരോപിക്കുന്നു.

ശ്രീലങ്കയ്ക്ക് തിരിച്ചടി: സഹ-ആതിഥേയരായ ശ്രീലങ്ക സെമിയിൽ കടന്നാൽ ഇന്ത്യയിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യേണ്ടി വരും. സ്വന്തം നാട്ടിലെ കാണികൾക്ക് മുന്നിൽ കളിക്കാനുള്ള അവസരം ഈ ഫോർമാറ്റ് മൂലം അവർക്ക് നഷ്ടമാകുന്നത് വലിയ പ്രതിഷേധത്തിന് കാരണമായിട്ടുണ്ട്. വിമർശനങ്ങൾ ശക്തമാണെങ്കിലും ഇന്ത്യയിലും ശ്രീലങ്കയിലുമായി നടക്കുന്ന ടൂർണമെന്‍റിന്‍റെ യാത്രാ സൗകര്യങ്ങളും മറ്റ് ലോജിസ്റ്റിക് കാര്യങ്ങളും മുൻകൂട്ടി പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നതിനാണ് ഇത്തരമൊരു രീതി അവലംബിച്ചതെന്നാണ് ഐസിസിയുടെ വിശദീകരണം.

ടി20 ലോകകപ്പ് സൂപ്പർ 8 ഷെഡ്യൂൾ

  • ഫെബ്രുവരി 21 – ന്യൂസിലൻഡ് vs പാകിസ്ഥാൻ – കൊളംബോ
  • ഫെബ്രുവരി 22 - ഇംഗ്ലണ്ട് vs ശ്രീലങ്ക - പല്ലെക്കലെ
  • ഫെബ്രുവരി 22 - ഇന്ത്യ vs ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക - അഹമ്മദാബാദ്
  • ഫെബ്രുവരി 23 - സിംബാബ്‌വെ vs വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസ് - മുംബൈ
  • ഫെബ്രുവരി 24 - ഇംഗ്ലണ്ട് vs പാകിസ്ഥാൻ - പല്ലെക്കലെ
  • ഫെബ്രുവരി 25 - ന്യൂസിലൻഡ് vs. ശ്രീലങ്ക - കൊളംബോ
  • ഫെബ്രുവരി 26 - വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസ് vs ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക - അഹമ്മദാബാദ്
  • ഫെബ്രുവരി 26 - ഇന്ത്യ vs. സിംബാബ്‌വേ - ചെന്നൈ
  • ഫെബ്രുവരി 27 - ഇംഗ്ലണ്ട് vs ന്യൂസിലാൻഡ് - കൊളംബോ
  • ഫെബ്രുവരി 28 - പാകിസ്ഥാൻ vs. ശ്രീലങ്ക - പല്ലെക്കലെ
  • മാർച്ച് 1 - സിംബാബ്‌വേ vs ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക - ഡൽഹി
  • മാർച്ച് 1 - ഇന്ത്യ vs വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസ് - കൊൽക്കത്ത

