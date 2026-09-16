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സഞ്ജുവിനും അഭിഷേകിനും റാങ്കിങ് കുതിപ്പ്; ഐസിസി പട്ടികയില്‍ ഇന്ത്യൻ താരങ്ങളുടെ മുന്നേറ്റം

ഐ.സി.സി റാങ്കിങ്: അഫ്‌ഗാനിസ്ഥാനെതിരായ തകർപ്പൻ പ്രകടനത്തോടെ ഇഷാൻ കിഷൻ ഒന്നാമത് തന്നെ; അഭിഷേക് ശർമ്മ രണ്ടാം സ്ഥാനത്തേക്ക് ഉയർന്നു.

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ICC T20I Rankings: Ishan Kishan Retains Top Spot, Abhishek Sharma Climbs to Second Place (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 16, 2026 at 8:37 PM IST

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ഹൈദരാബാദ്: ഐസിസി ടി20 ബാറ്റിങ് റാങ്കിങ്ങിൽ ഇന്ത്യൻ താരങ്ങൾക്ക് വൻ മുന്നേറ്റം. അഫ്‌ഗാനിസ്ഥാനെതിരായ ടി20 പരമ്പരയിലെ ആദ്യ രണ്ട് മത്സരങ്ങളും ജയിച്ച് ഇന്ത്യ 2-0 ന് പരമ്പര സ്വന്തമാക്കിയതിന് പിന്നാലെയാണ് റാങ്കിങ് പുറത്തുവന്നത്. ഇഷാൻ കിഷൻ ഒന്നാം സ്ഥാനം നിലനിർത്തിയപ്പോൾ അഭിഷേക് ശർമ്മ കരിയറിലെ മികച്ച നേട്ടവുമായി രണ്ടാം സ്ഥാനത്തേക്ക് ഉയർന്നു.

പരമ്പരയിലെ ആദ്യ മത്സരത്തിൽ 82 റൺസ് അടിച്ചുകൂട്ടിയ പ്രകടനമാണ് അഭിഷേകിന് റാങ്കിങ്ങിൽ തുണയായത്. പാകിസ്‌താന്‍റെ സാഹിബ്സാദ ഫർഹാനെ മറികടന്നാണ് അഭിഷേക് രണ്ടാമതെത്തിയത്. നിലവിൽ ഒന്നാമതുള്ള ഇഷാനേക്കാള്‍ 51 റേറ്റിങ് പോയിന്‍റ് മാത്രം പിന്നിലാണ് അഭിഷേക് ശർമ്മ.

സഞ്ജുവിനും ഇന്ത്യൻ ബൗളർമാർക്കും മുന്നേറ്റം

രണ്ടാം ടി20യിൽ അർധസെഞ്ച്വറി നേടിയ സഞ്ജു സാംസൺ റാങ്കിങ്ങിൽ നാല് സ്ഥാനങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തി 30-ാം സ്ഥാനത്തെത്തി. ബാറ്റിങ്ങിന് പുറമെ ടി20 ബോളിങ് റാങ്കിങ്ങിലും ഇന്ത്യൻ താരങ്ങൾ വലിയ നേട്ടമുണ്ടാക്കി:

  • വരുൺ ചക്രവർത്തി: രണ്ട് സ്ഥാനങ്ങൾ ഉയർന്ന് അഞ്ചാം സ്ഥാനത്തെത്തി.
  • ജസ്പ്രീത് ബുംറ: ഏഴ് സ്ഥാനങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തി ആദ്യ പത്തിൽ (പത്താം സ്ഥാനം) ഇടംപിടിച്ചു.
  • അർഷ്ദീപ് സിങ്: 11 സ്ഥാനങ്ങൾ ഒറ്റയടിക്ക് മുന്നേറി 14-ാം സ്ഥാനത്തെത്തി.
  • അക്‌സര്‍ പട്ടേൽ: ആറ് സ്ഥാനങ്ങൾ ഉയർന്ന് 27-ാം റാങ്കിലെത്തി.

ഏകദിന റാങ്കിങ്ങിൽ ഓസീസ് താരങ്ങളുടെ തിളക്കം

സിംബാബ്‌വെയ്‌ക്കെതിരായ ഏകദിന പരമ്പരയിലെ ആദ്യ മത്സരത്തിൽ 59 റൺസിന്‍റെ വിജയം നേടിയതിന് പിന്നാലെ മൂന്ന് ഓസ്‌ട്രേലിയൻ താരങ്ങൾ റാങ്കിങ് ഉയർത്തി. അഞ്ച് വിക്കറ്റ് നേട്ടം കൊയ്‌ത പേസർ നഥാൻ എല്ലിസ് 20 സ്ഥാനങ്ങൾ മുന്നേറി ബൗളർമാരിൽ 20-ാം സ്ഥാനത്തെത്തി. 109 റൺസ് നേടി പ്ലെയർ ഓഫ് ദി മാച്ച് ആയ മാത്യു റെൻഷോ ബാറ്റിങ് റാങ്കിങ്ങിൽ ആദ്യ നൂറിന് പുറത്തുനിന്നും 68-ാം സ്ഥാനത്തേക്ക് കുതിച്ചുയർന്നു. മൂന്നാം നമ്പറിലിറങ്ങി 51 റൺസ് നേടിയ കൂപ്പർ കോണോലി ഒമ്പത് സ്ഥാനങ്ങൾ ഉയർന്ന് 77-ാം റാങ്കിലെത്തി.

ടെസ്റ്റ് റാങ്കിങ്: മികച്ച നേട്ടവുമായി ഒല്ലി റോബിൻസൺ

പാകിസ്‌താനെതിരായ മൂന്ന് ടെസ്റ്റുകളുടെ പരമ്പരയിൽ 21 വിക്കറ്റുകൾ വീഴ്ത്തിയ ഇംഗ്ലണ്ട് പേസർ ഒല്ലി റോബിൻസൺ രണ്ട് സ്ഥാനങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തി ബൗളർമാരുടെ റാങ്കിങ്ങിൽ മൂന്നാം സ്ഥാനത്തെത്തി. ഇതോടൊപ്പം മൂന്നാം ടെസ്റ്റിൽ നേടിയ അർധസെഞ്ച്വറിയുടെ കരുത്തിൽ ടെസ്റ്റ് ഓൾറൗണ്ടർമാരുടെ റാങ്കിങ്ങിൽ അദ്ദേഹം 13-ാം സ്ഥാനത്തുമെത്തി. ഇംഗ്ലണ്ടിന്‍റെ തന്നെ ജോഷ് ടങ് 19 വിക്കറ്റുകളോടെ 11-ാം സ്ഥാനത്തേക്ക് ഉയർന്നു.

പരമ്പര 3-0 ന് പരാജയപ്പെട്ടെങ്കിലും പാക് ക്യാപ്റ്റൻ ബാബർ അസം ടെസ്റ്റ് ബാറ്റിങ് റാങ്കിങ്ങിൽ രണ്ട് സ്ഥാനങ്ങൾ ഉയർന്ന് 13-ാമതെത്തി. അവസാന ടെസ്റ്റിലെ മികച്ച ബാറ്റിങ്ങോടെ ഷാൻ മസൂദ് 37-ാം സ്ഥാനത്തേക്കും ഒന്നാം ഇന്നിങ്സിൽ അർധസെഞ്ച്വറി നേടിയ ഇംഗ്ലണ്ട് വിക്കറ്റ് കീപ്പർ ബാറ്റര്‍ ജാമി സ്‌മിത്ത് 20-ാം സ്ഥാനത്തേക്കും മുന്നേറി.

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SANJU SAMSON ICC RANKING
ഐസിസി ടി20 റാങ്കിങ് 2026
സഞ്ജു സാംസൺ ഐസിസി റാങ്കിങ്
അഭിഷേക് ശർമ്മ ടി20 റാങ്കിങ്
ICC T20I RANKINGS 2026

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