2026 ടി20 ലോകകപ്പ് ഷെഡ്യൂൾ പുറത്തിറങ്ങി: ഇന്ത്യയും പാകിസ്ഥാനും ഒരേ ഗ്രൂപ്പില്‍, ബ്രാന്‍ഡ് അംബാസഡറായി രോഹിത് ശര്‍മ

2026 ലോകകപ്പിന്‍റെ ബ്രാന്‍ഡ് അംബാസഡറായി ഇന്ത്യയുടെ മുന്‍ ക്യാപ്റ്റന്‍ രോഹിത് ശര്‍മയെ തിരഞ്ഞെടുത്തു.

ICC T20 World Cup
ICC T20 World Cup (Getty Images)
By ETV Bharat Sports Team

Published : November 26, 2025 at 1:05 PM IST

2 Min Read
ഹൈദരാബാദ്: 2026 ഐസിസി ടി20 ലോകകപ്പിന്‍റെ ഷെഡ്യൂള്‍ പുറത്തുവിട്ട് ഐസിസി. ചിരവൈരികളായ ഇന്ത്യയും പാകിസ്ഥാനും ഒരേ ഗ്രൂപ്പിലാണ് വരുന്നത്. 2026 ലോകകപ്പിന്‍റെ ബ്രാന്‍ഡ് അംബാസഡറായി ഇന്ത്യയുടെ മുന്‍ ക്യാപ്റ്റനും ലോകകപ്പ് ജേതാവുമായ രോഹിത് ശര്‍മയെ തിരഞ്ഞെടുത്തു. മുംബൈയില്‍ നടന്ന ഒരു പരിപാടിയിലാണ് ഐസിസി ചെയര്‍മാന്‍ ജയ് ഷാ ഔദ്യോ​ഗികമായി പ്രഖ്യാപിച്ചത്.

ഇന്ത്യയും ശ്രീലങ്കയും ആതിഥേയത്വം വഹിക്കും

ഇന്ത്യയിലും ശ്രീലങ്കയിലുമായാണ് ടൂർണമെന്‍റ് അരങ്ങേറുന്നത്. ഡൽഹി (അരുൺ ജെയ്റ്റ്ലി സ്റ്റേഡിയം), കൊൽക്കത്ത (ഈഡൻ ഗാർഡൻസ്), മുംബൈ (വാംഖഡെ സ്റ്റേഡിയം), ചെന്നൈ (എംഎ ചിദംബരം സ്റ്റേഡിയം), അഹമ്മദാബാദ് (നരേന്ദ്ര മോദി സ്റ്റേഡിയം) എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് മത്സരങ്ങള്‍ നടക്കുന്നത്. ശ്രീലങ്കയിൽ കൊളംബോയിലെ ആർ. പ്രേമദ സ്റ്റേഡിയവും സിംഹളീസ് സ്പോർട്‌സ് ക്ലബ്ബും, കാൻഡിയിലെ പല്ലെകെലെ ക്രിക്കറ്റ് സ്റ്റേഡിയവും ചില മത്സരങ്ങൾക്ക് ആതിഥേയത്വം വഹിക്കും.

20 ടീമുകൾ പങ്കെടുക്കും

ആദ്യമായി 20 ടീമുകൾ ടൂർണമെന്‍റില്‍ പങ്കെടുക്കും. ഇറ്റലി അവരുടെ ആദ്യ ടി20 ലോകകപ്പ് കളിക്കും. 20 ടീമുകളെ നാല് ഗ്രൂപ്പുകളായാണ് തിരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓരോ ഗ്രൂപ്പിലും അഞ്ച് ടീമുകൾ വീതമുണ്ട്. ഇന്ത്യ, പാകിസ്ഥാൻ, യുഎസ്എ, നെതർലാൻഡ്‌സ്, നമീബിയ എന്നിവ ഗ്രൂപ്പ് എയിലാണ്. എല്ലാ ദിവസവും മൂന്ന് മത്സരങ്ങൾ നടക്കും. ആദ്യ സെമി ഫൈനൽ മാർച്ച് 4 ന് കൊളംബോയിലോ കൊൽക്കത്തയിലോ നടക്കും, രണ്ടാം സെമി ഫൈനൽ മുംബൈയിലായിരിക്കും. കലാശപ്പോര് മാർച്ച് 8 ന് അഹമ്മദാബാദിലോ കൊളംബോയിലോ നടക്കും. പാകിസ്ഥാൻ ടീം സെമി ഫൈനലിലും ഫൈനലിലും എത്തിയാൽ, അവരുടെ മത്സരങ്ങൾ കൊളംബോയിലായിരിക്കും.

ICC T20 World Cup
ടി20 ലോകകപ്പ് 2026 ഗ്രൂപ്പുകൾ (ICC)

2026 ടി20 ലോകകപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകൾ

  • ഗ്രൂപ്പ് എ: ഇന്ത്യ, യുഎസ്എ, നമീബിയ, നെതർലാൻഡ്‌സ്, പാകിസ്ഥാൻ
  • ഗ്രൂപ്പ് ബി: ഓസ്‌ട്രേലിയ, ശ്രീലങ്ക, സിംബാബ്‌വെ, അയർലൻഡ്, ഒമാൻ
  • ഗ്രൂപ്പ് സി: ഇംഗ്ലണ്ട്, വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസ്, ബംഗ്ലാദേശ്, ഇറ്റലി, നേപ്പാൾ
  • ഗ്രൂപ്പ് ഡി: ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക, ന്യൂസിലാൻഡ്, അഫ്‌ഗാനിസ്ഥാൻ, കാനഡ, യുഎഇ

ഇന്ത്യയുടെ ഗ്രൂപ്പ് മത്സരങ്ങൾ

ഫെബ്രുവരി 7 ന് മുംബൈയിൽ അമേരിക്കയ്‌ക്കെതിരായ മത്സരത്തോടെയാണ് ഇന്ത്യ ലോകകപ്പിനു തുടക്കം കുറിക്കുന്നത്. ഫെബ്രുവരി 12 ന് ന്യൂഡൽഹിയിൽ നമീബിയയെ നേരിടും. തുടർന്ന് ഫെബ്രുവരി 15 ന് പാകിസ്ഥാനെതിരായ ഗ്രൂപ്പ് മത്സരത്തിനായി മെൻ ഇൻ ബ്ലൂ കൊളംബോയിലേക്ക് പോകും. ഫെബ്രുവരി 18 ന് അഹമ്മദാബാദിൽ നെതർലാൻഡ്‌സിനെയും നേരിടും.

  • ഫെബ്രുവരി 07: ഇന്ത്യ vs യുഎസ്എ, മുംബൈ വൈകുന്നേരം 7:00
  • ഫെബ്രുവരി 12: ഇന്ത്യ vs നാം, ഡൽഹി രാത്രി 7:00
  • ഫെബ്രുവരി 15: ഇന്ത്യ vs പാകിസ്ഥാൻ, പ്രേമദാസ, കൊളംബോ, വൈകുന്നേരം 7:00
  • ഫെബ്രുവരി 18: ഇന്ത്യ vs നെതർലാൻഡ്സ്, അഹമ്മദാബാദ്, വൈകുന്നേരം 7:00
