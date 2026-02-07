കിരീടം നിലനിർത്തി ചരിത്രം കുറിക്കാൻ ടീം ഇന്ത്യ; ടി20 ലോകകപ്പിന് ഇന്ന് തുടക്കം
ടി20 മത്സരം അവേശം കൊള്ളിക്കുമ്പോഴും ക്രിക്കറ്റ് ആരാധകർ ഉറ്റ് നോക്കുന്നത് ഇന്ത്യക്കെതിരെയുള്ള മത്സരത്തിലെ പാകിസ്ഥാൻ്റെ നിലപാട് അറിയാനാണ്.
Published : February 7, 2026 at 12:46 PM IST
മുംബൈ: ക്രിക്കറ്റ് ആരാധകര് ഏറെ പ്രതീക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്ന ടി20 ലോകകപ്പിന് ഇന്ന് (ഫെബ്രുവരി 7) തുടക്കം. ഇന്ത്യയും ശ്രീലങ്കയുമാണ് ആതിഥേയരാകുന്നത്. ആദ്യ സെമി ഫൈനൽ മാർച്ച് നാലിന് കൊളംബോയിലോ കൊൽക്കത്തയിലോ നടക്കുമെന്നാണ് വിവരം. രണ്ടാം സെമി മുംബൈയിലായിരിക്കും. ഫൈനൽ മാർച്ച് എട്ടിന് അഹമ്മദാബാദിലോ കൊളംബോയിലോ നടക്കും. ഫെബ്രുവരി രണ്ട് മുതൽ ആറ് വരെയായിരുന്നു സന്നാഹ മത്സരങ്ങൾ നടന്നത്.
ടി20 മത്സരം അവേശം കൊള്ളിക്കുമ്പോഴും ക്രിക്കറ്റ് ആരാധകർ ഉറ്റ് നോക്കുന്നത് ഇന്ത്യക്കെതിരെയുള്ള മത്സരത്തിലെ പാകിസ്ഥാൻ്റെ നിലപാട് അറിയാനാണ്. ഫെബ്രുവരി 15ന് ഇന്ത്യക്കെതിരെ നടക്കാനിരിക്കുന്ന മത്സരത്തിൽ പാകിസ്ഥാൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീം കളത്തിലിറങ്ങില്ലെന്ന വാർത്തയാണ് ഇപ്പോൾ ചർച്ചാ വിഷയം.
Action time 🥁— BCCI (@BCCI) February 7, 2026
The ICC Men's #T20WorldCup 2026 officially begins today 🤩
Buckle up for a month of non-stop action 🏏 pic.twitter.com/b3Vj3briEO
ഇന്ത്യയിൽ കളിക്കാർക്ക് സുരക്ഷാ ഭീഷണി ഉണ്ടെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ബംഗ്ലാദേശ് ടൂർണണെമെൻ്റിൽ നിന്ന് പിൻമാറിയതിന് പിന്നാലെയാണ് പാകിസ്ഥാനും നിലപാടറിയിച്ചത്. ബംഗ്ലാദേശിന് പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് ലോകകപ്പിൽ ഇന്ത്യക്കെതിരെ ഫെബ്രുവരി 15 ന് നടക്കേണ്ട മത്സരം ഭഹിഷ്കരിക്കുമെന്ന് പാക് സർക്കാർ സമൂഹമാധ്യമമായ എക്സ് വഴിയാണ് ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്. ലോകകപ്പില് ഇന്ത്യയും പാകിസ്ഥാനും ഗ്രൂപ്പ് എയിലാണ് ഇടം നേടിയിരുന്നത്.
അതേസമയം ഇന്ത്യയ്ക്കെതിരായ മത്സരം ബഹിഷ്കരിക്കാനുള്ള പാകിസ്ഥാന്റെ തീരുമാനം ആഗോള ക്രിക്കറ്റിന്റെ സമഗ്രതയെ ദുർബലപ്പെടുത്തുന്നുവെന്നും രാജ്യത്തെ കായിക രംഗത്തിന് ദീർഘകാല പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുമെന്നും ഐസിസിയും വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.
ഫെബ്രുവരി ഏഴ് മുതൽ മാർച്ച് എട്ട് വരെ അഞ്ച് ഗ്രൂപ്പ് ഫോർമാറ്റുകളിലായി 55 മത്സരങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ക്രിക്കറ്റ് മത്സരത്തിൽ ഇന്ത്യ കീരിടം നിലനിർത്തുമോ എന്നാണ് ആരാധകർ ഉറ്റുനോക്കുന്നത്. രണ്ട് പതിറ്റാണ്ടിനിടയിൽ ആദ്യമായാണ് സ്റ്റാർ ബാറ്റ്സ്മാൻമാരായ രോഹിത് ശർമ്മയുടെയും വിരാട് കോഹ്ലിയുടെയും സാന്നിധ്യമില്ലാതെ ടീം കളത്തിൽ ഇറങ്ങുന്നത്.
പരിക്ക് കാരണം പാറ്റ് കമ്മിൻസിനെ ലോകകപ്പിൽ നിന്ന് ഒഴുവാക്കിയിതിന് പിന്നാലെ മികച്ച പേസ് ബൗളർ ജോഷ് ഹേസൽവുഡിൻ്റെ സേവനം കൂടി ഓസ്ട്രേലിയക്ക് നഷ്ടമായിരിക്കുകയാണ്. ഫാസ്റ്റ് ബൗളിങിൻ്റെ ശക്തികേന്ദ്രമായ ഓസ്ട്രേലിയയെ സംബന്ധിച്ചെടുത്തോളം ലോകകപ്പിൽ ഇത് വലിയ തിരിച്ചടിയാണ്.
അതേസമയം റാഷിദ് ഖാനും നൂർ അഹമ്മദും ഉൾപ്പെടുന്ന സ്പിൻ നിരയുള്ള അഫ്ഗാനിസ്ഥാനെ ഏറെ പ്രതീക്ഷയോടെയാണ് ആരാധകർ നോക്കികാണുന്നത്. 'ബിഗ് ത്രീ' ഇല്ലാത്ത ഓസ്ട്രേലിയയെ തകർക്കാൻ അഫ്ഗാനിസ്ഥാന് കഴിയുമോ എന്നതും ഒരു ചോദ്യമാണ്.
2026 ലെ ലോകകപ്പിൻ്റെ മറ്റോരു പ്രത്യേകത എന്തെന്നാൽ ഫുട്ബോളിലും രാഷ്ട്രീയ പ്രത്യശാസ്ത്രങ്ങളിലും മുങ്ങിപ്പോയ ഇറ്റലിയും ചരിത്രത്തിലാദ്യമായി ലോകകപ്പിൽ കളത്തിൽ ഇറങ്ങുന്നുണ്ട്. പല രാജ്യങ്ങളിലും വംശ വേരുകള്ളുള്ള ഒരുകൂട്ടം താരങ്ങളാണ് ഇറ്റലിം ക്രിക്കറ്റ് ടീമിൻ്റെ നട്ടെല്ല്.
2026 ടി20 കോലകപ്പ് വിജയികൾക്ക് $22.5 മില്യൺ ആണ് സമ്മാനത്തുകയായി ലഭിക്കുക. ചാമ്പ്യന്മാർക്ക് റെക്കോർഡ് തുകയായ 3.8 മില്യൺ ഡോളറും ലഭിക്കും. അതേസമയം ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ടത്തിലെ വിജയത്തിന് ടീമുകൾക്ക് 40,000 ഡോളർ പങ്കാളിത്ത ബോണസും ലഭിക്കും.
The updated fixtures list for the Men’s #T20WorldCup 2026 📋— ICC (@ICC) January 24, 2026
More details ➡️ https://t.co/M61nOzx2fF pic.twitter.com/deynITDuV3
ഗ്രൂപ്പ് എയിലെ ആദ്യ മത്സരത്തിൽ നിലവിലെ ചാമ്പ്യൻമാരായ ഇന്ത്യ യുഎസ്എയെ നേരിടും. മുംബൈയിലെ വാംഖഡെ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ രാത്രി ഏഴിനാണ് ഇന്ത്യ-യുഎസ് മത്സരം. സൂര്യകുമാർ യാദവിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇന്ത്യ ലോകകപ്പ് പോരാട്ടങ്ങൾക്കായി ഇറങ്ങുമ്പോൾ സ്വന്തം മണ്ണിൽ ലോകകപ്പ് കിരീടം എന്ന നേട്ടം ഇന്ത്യ ഇത്തവണ കൈവരിക്കുമോ എന്നും കാത്തിരുന്ന് കാണാം.
