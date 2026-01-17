ETV Bharat / sports

ഐസിസിയുടെ അവസാന ശ്രമം: ബംഗ്ലാദേശിനെ അനുനയിപ്പിക്കാൻ പ്രതിനിധി സംഘം ധാക്കയിലേക്ക്

ബംഗ്ലാദേശിന് അവസാന അവസരം നൽകാനൊരുങ്ങി ഐസിസി.

ICC
ICC Sends Delegation to Dhaka for "Last-Ditch" T20 World Cup Talks (AFP)
By ETV Bharat Sports Team

Published : January 17, 2026 at 3:04 PM IST

2 Min Read
ദുബായ്: ഇന്ത്യയിൽ നടക്കുന്ന ടി20 ലോകകപ്പിൽ കളിക്കില്ലെന്ന് ഉറച്ചുനിൽക്കുന്ന ബംഗ്ലാദേശിന് അവസാന അവസരം നൽകാനൊരുങ്ങി ഐസിസി. പ്രശ്‌നം പരിഹരിക്കുന്നത് ശ്രമിക്കുന്നതിനായി ഐസിസി ബംഗ്ലാദേശിലേക്ക് ഒരു പ്രതിനിധി സംഘത്തെ അയയ്ക്കും. നേരത്തെ, ഇമെയിൽ വഴിയും വെർച്വൽ ചർച്ചകളിലൂടെയും വിഷയം പരിഹരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചിരുന്നെങ്കിലും ഒന്നും നടന്നില്ല.

ടി20 ലോകകപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ബംഗ്ലാദേശ് ക്രിക്കറ്റ് ബോർഡ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായി അന്തിമ കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്കായി ഒരു ഐസിസി പ്രതിനിധി സംഘം ഏതാനും ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ യാത്ര ചെയ്യുമെന്നും അതിനുശേഷം തീരുമാനം പ്രഖ്യാപിക്കുമെന്നും വാർത്താ ഏജൻസിയായ ഐഎഎൻഎസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്‌തു. ബംഗ്ലാദേശ് ഇടക്കാല സർക്കാരിന്‍റെ യുവജന-കായിക ഉപദേഷ്ടാവായ ആസിഫ് നസ്രുൾ ഈ സന്ദർശനത്തെക്കുറിച്ച് മാധ്യമങ്ങളെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ദി ഡെയ്‌ലി സ്റ്റാർ റിപ്പോർട്ടിൽ ചെയ്‌തു.

' ഐസിസി ടീം ബംഗ്ലാദേശിലേക്ക് ചർച്ചകൾക്കായി വന്നേക്കാമെന്ന് അമിനുൾ ഇസ്ലാം എന്നോട് പറഞ്ഞതായി ധാക്കയിലെ ഫോറിൻ സർവീസ് അക്കാദമിയിൽ സംസാരിക്കവെ നസ്രുൾ പറഞ്ഞു. എന്നാൽ ഞങ്ങളുടെ നിലപാട് മാറ്റാൻ സാധ്യതയില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ലോകകപ്പിൽ കളിക്കാൻ ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, പ്രത്യേകിച്ച് ശ്രീലങ്കയിലെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

മുമ്പ്, ബംഗ്ലാദേശ് ക്രിക്കറ്റ് ബോർഡുമായി ഐസിസി ഒരു വെർച്വൽ മീറ്റിംഗ് നടത്തിയപ്പോൾ, ടൂർണമെന്‍റ് ഷെഡ്യൂൾ ഇതിനകം അന്തിമമാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് ഐസിസി ബിസിബിയോട് നിലപാട് പുനഃപരിശോധിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു, എന്നാൽ ബംഗ്ലാദേശ് ക്രിക്കറ്റ് ബോർഡ് തങ്ങളുടെ നിലപാടിൽ ഉറച്ചുനില്‍ക്കുകയായിരുന്നു.

ഐപിഎൽ 9.2 കോടി രൂപയ്ക്ക് വാങ്ങിയ ബംഗ്ലാദേശ് ഫാസ്റ്റ് ബൗളർ മുസ്‌തഫിസുർ റഹ്മാനെ ടൂർണമെന്‍റില്‍ നിന്ന് പുറത്താക്കിയതോടെയാണ് വിവാദം ആരംഭിച്ചത്. തുടർന്ന് ഇന്ത്യയിൽ ഒരു മത്സരവും കളിക്കരുതെന്ന് ബംഗ്ലാദേശ് ക്രിക്കറ്റ് ബോർഡും കായിക മന്ത്രാലയവും കർശന നിലപാട് സ്വീകരിച്ചു.

ബംഗ്ലാദേശിന്‍റെ ടി20 ലോകകപ്പ് ഷെഡ്യൂൾ

2026 ടി20 ലോകകപ്പ് ഫെബ്രുവരി 7 ന് ഇന്ത്യയിലും ശ്രീലങ്കയിലുമായി ആരംഭിക്കും. ബംഗ്ലാദേശിന്‍റെ എല്ലാ ഗ്രൂപ്പ് മത്സരങ്ങളും ഇന്ത്യയിലാണ് ഷെഡ്യൂള്‍ ചെയ്‌തിരിക്കുന്നത്. ഫെബ്രുവരി 7 ന് വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസിനെതിരെയും ഫെബ്രുവരി 9 ന് ഇറ്റലിക്കെതിരെയും ഫെബ്രുവരി 14 ന് ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരെയും കൊൽക്കത്തയിൽ ബംഗ്ലാദേശ് കളിക്കും, തുടർന്ന് ഫെബ്രുവരി 17 ന് നേപ്പാളിനെ നേരിടാൻ മുംബൈയിലേക്ക് പോകും.

2026 ടി20 ലോകകപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകൾ

  • ഗ്രൂപ്പ് എ: ഇന്ത്യ, യുഎസ്എ, നമീബിയ, നെതർലാൻഡ്‌സ്, പാകിസ്ഥാൻ
  • ഗ്രൂപ്പ് ബി: ഓസ്‌ട്രേലിയ, ശ്രീലങ്ക, സിംബാബ്‌വെ, അയർലൻഡ്, ഒമാൻ
  • ഗ്രൂപ്പ് സി: ഇംഗ്ലണ്ട്, വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസ്, ബംഗ്ലാദേശ്, ഇറ്റലി, നേപ്പാൾ
  • ഗ്രൂപ്പ് ഡി: ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക, ന്യൂസിലാൻഡ്, അഫ്‌ഗാനിസ്ഥാൻ, കാനഡ, യുഎഇ

