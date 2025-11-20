അണ്ടര് 19 ലോകകപ്പ് ഷെഡ്യൂൾ പുറത്തുവിട്ട് ഐസിസി; ഉദ്ഘാടന മത്സരത്തില് ഇന്ത്യ യുഎസ്എയെ നേരിടും
സിംബാബ്വെയും നമീബിയയുമാണ് ടൂര്ണമെന്റിന് ആതിഥേയത്വം വഹിക്കുന്നത്.
Published : November 20, 2025 at 10:56 AM IST
അണ്ടര് 19 ക്രിക്കറ്റ് ലോകകപ്പിന്റെ മത്സരക്രമം പുറത്തുവിട്ട് ഐസിസി. അടുത്ത വർഷം സിംബാബ്വെയും നമീബിയയുമാണ് ടൂര്ണമെന്റിന് ആതിഥേയത്വം വഹിക്കുന്നത്. ഉദ്ഘാടന മത്സരം ജനുവരി 15 ന് നടക്കും. ഫൈനൽ ഫെബ്രുവരി 6 ന് ഹരാരെ സ്പോർട്സ് ക്ലബ്ബിൽ നടക്കും. ആദ്യ ദിവസത്തെ മൂന്ന് മത്സരങ്ങളില് ഇന്ത്യ യുഎസ്എയെയും സിംബാബ്വെ സ്കോട്ട്ലൻഡിനെയും ടാൻസാനിയ വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസിനേയും നേരിടും. 16 ടീമുകളെ നാല് ഗ്രൂപ്പുകളായി തിരിച്ചാണ് മത്സരങ്ങള്.
ഗ്രൂപ്പ് എയിൽ അഞ്ച് കിരീടങ്ങൾ നേടിയ ഏറ്റവും വിജയകരമായ ടീമായ ഇന്ത്യയും 2020 ലെ ജേതാക്കളായ ബംഗ്ലാദേശ്, യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ്, ന്യൂസിലൻഡ് എന്നിവരാണ്. ഗ്രൂപ്പ് ബിയിൽ സഹ ആതിഥേയരായ സിംബാബ്വെ, പാകിസ്ഥാൻ, ഇംഗ്ലണ്ട്, സ്കോട്ട്ലൻഡും ഗ്രൂപ്പ് സിയിൽ നിലവിലെ ചാമ്പ്യന്മാരായ ഓസ്ട്രേലിയയ്ക്കൊപ്പം അയർലൻഡ്, ജപ്പാൻ, ശ്രീലങ്ക എന്നീ ടീമുകളും ഗ്രൂപ്പ് ഡിയിൽ ടാൻസാനിയ, വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസ്, അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ, ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക എന്നിവരും ഉൾപ്പെടുന്നു.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഹരാരെ സ്പോർട്സ് ക്ലബ്, തകഷിംഗ സ്പോർട്സ് ക്ലബ്, സിംബാബ്വെയിലെ ക്വീൻസ് സ്പോർട്സ് ക്ലബ്, നമീബിയയിലെ നമീബിയ ക്രിക്കറ്റ് ഗ്രൗണ്ട്, എച്ച്പി ഓവൽ എന്നീ അഞ്ച് വേദികളിലായാണ് മത്സരങ്ങൾ നടക്കുക. രണ്ടാം ദിവസം വിൻഡ്ഹോക്കിൽ അയർലൻഡിനെതിരെ നിലവിലെ ചാമ്പ്യന്മാരായ ഓസ്ട്രേലിയ തങ്ങളുടെ മത്സരങ്ങള്ക്ക് തുടക്കം കുറിക്കും. 2024 ലെ പതിപ്പിലെ പ്രകടനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പത്ത് ടീമുകൾ നേരിട്ട് യോഗ്യത നേടി. ആതിഥേയരായ സിംബാബ്വെയ്ക്കൊപ്പം ശേഷിക്കുന്ന അഞ്ച് ടീമുകൾ പ്രാദേശിക യോഗ്യതാ മത്സരങ്ങളിലൂടെയാണ് സ്ഥാനം ഉറപ്പിച്ചത്.
The groups and fixtures for next year's ICC U19 Men’s Cricket World Cup have been revealed 🙌— ICC (@ICC) November 19, 2025
Details 👇https://t.co/34jVN6Vx73
2026 ലെ അണ്ടർ 19 ലോകകപ്പ് ഷെഡ്യൂൾ
ജനുവരി 15: യുഎസ്എ vs ഇന്ത്യ, ക്വീൻസ് സ്പോർട്സ് ക്ലബ്, ബുലവായോ
ജനുവരി 15: സിംബാബ്വെ vs സ്കോട്ട്ലൻഡ്, തകാഷിംഗ സ്പോർട്സ് ക്ലബ്, ഹരാരെ
ജനുവരി 15: ടാൻസാനിയ vs വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസ്, എച്ച്പി ഓവൽ, വിൻഡ്ഹോക്ക്
ജനുവരി 16: പാകിസ്ഥാൻ vs ഇംഗ്ലണ്ട്, തകാഷിംഗ സ്പോർട്സ് ക്ലബ്, ഹരാരെ
ജനുവരി 16: ഓസ്ട്രേലിയ vs അയർലൻഡ്, നമീബിയ ക്രിക്കറ്റ് ഗ്രൗണ്ട്, വിൻഡ്ഹോക്ക്
ജനുവരി 16: അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ vs ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക, എച്ച്പി ഓവൽ, വിൻഡ്ഹോക്ക്
ജനുവരി 17: ഇന്ത്യ vs. ബംഗ്ലാദേശ്, ക്വീൻസ് സ്പോർട്സ് ക്ലബ്, ബുലവായോ
ജനുവരി 17: ജപ്പാൻ vs. ശ്രീലങ്ക, നമീബിയ ക്രിക്കറ്റ് ഗ്രൗണ്ട്, വിൻഡ്ഹോക്ക്
ജനുവരി 18: ന്യൂസിലൻഡ് vs. യുഎസ്എ, ക്വീൻസ് സ്പോർട്സ് ക്ലബ്, ബുലവായോ
ജനുവരി 18: ഇംഗ്ലണ്ട് vs സിംബാബ്വെ, തകാഷിംഗ സ്പോർട്സ് ക്ലബ്, ഹരാരെ
ജനുവരി 18: വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസ് vs അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ, എച്ച്പി ഓവൽ, വിൻഡ്ഹോക്ക്
ജനുവരി 19: പാകിസ്ഥാൻ vs സ്കോട്ട്ലൻഡ്, തകാഷിംഗ സ്പോർട്സ് ക്ലബ്, ഹരാരെ
ജനുവരി 19: ശ്രീലങ്ക vs അയർലൻഡ്, നമീബിയ ക്രിക്കറ്റ് ഗ്രൗണ്ട്, വിൻഡ്ഹോക്ക്
ജനുവരി 19: ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക vs. ടാൻസാനിയ, എച്ച്പി ഓവൽ, വിൻഡ്ഹോക്ക്
ജനുവരി 20: ബംഗ്ലാദേശ് vs. ന്യൂസിലൻഡ്, ക്വീൻസ് സ്പോർട്സ് ക്ലബ്, ബുലവായോ
ജനുവരി 20: ഓസ്ട്രേലിയ vs ജപ്പാൻ, നമീബിയ ക്രിക്കറ്റ് ഗ്രൗണ്ട്, വിൻഡ്ഹോക്ക്
ജനുവരി 21: ഇംഗ്ലണ്ട് vs സ്കോട്ട്ലൻഡ്, തകാഷിംഗ സ്പോർട്സ് ക്ലബ്, ഹരാരെ
ജനുവരി 21: അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ vs. ടാൻസാനിയ, എച്ച്പി ഓവൽ, വിൻഡ്ഹോക്ക്
ജനുവരി 22: സിംബാബ്വെ vs. പാകിസ്ഥാൻ, തകാഷിംഗ സ്പോർട്സ് ക്ലബ്, ഹരാരെ
ജനുവരി 22: അയർലൻഡ് vs ജപ്പാൻ, നമീബിയ ക്രിക്കറ്റ് ഗ്രൗണ്ട്, വിൻഡ്ഹോക്ക്
ജനുവരി 22: വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസ് vs ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക, എച്ച്പി ഓവൽ, വിൻഡ്ഹോക്ക്
ജനുവരി 23: ബംഗ്ലാദേശ് vs യുഎസ്എ, തകാഷിംഗ സ്പോർട്സ് ക്ലബ്, ഹരാരെ
ജനുവരി 23: ശ്രീലങ്ക vs ഓസ്ട്രേലിയ, നമീബിയ ക്രിക്കറ്റ് ഗ്രൗണ്ട്, വിൻഡ്ഹോക്ക്
ജനുവരി 24: ഇന്ത്യ vs. ന്യൂസിലൻഡ്, ക്വീൻസ് സ്പോർട്സ് ക്ലബ്, ബുലവായോ
ജനുവരി 24: സൂപ്പർ സിക്സസ് A4 vs D4, എച്ച്പി ഓവൽ, വിൻഡ്ഹോക്ക്
ജനുവരി 25: സൂപ്പർ സിക്സസ്, A1 vs D3, നമീബിയ ക്രിക്കറ്റ് ഗ്രൗണ്ട്, വിൻഡ്ഹോക്ക്
ജനുവരി 25: സൂപ്പർ സിക്സസ്, ഡി2 vs എ3, എച്ച്പി ഓവൽ, വിൻഡ്ഹോക്ക്
ജനുവരി 26: സൂപ്പർ സിക്സസ്, ബി4 vs സി4, ഹരാരെ സ്പോർട്സ് ക്ലബ്, ഹരാരെ
ജനുവരി 26: സൂപ്പർ സിക്സസ്, സി1 vs ബി2, ക്വീൻസ് സ്പോർട്സ് ക്ലബ്, ബുലവായോ
ജനുവരി 26: സൂപ്പർ സിക്സസ്, ഡി1 vs എ2, നമീബിയ ക്രിക്കറ്റ് ഗ്രൗണ്ട്, വിൻഡ്ഹോക്ക്
ജനുവരി 27: സൂപ്പർ സിക്സസ്, സി2 vs ബി3, ഹരാരെ സ്പോർട്സ് ക്ലബ്, ഹരാരെ
ജനുവരി 27: സൂപ്പർ സിക്സസ്, സി3 vs ബി1, ക്വീൻസ് സ്പോർട്സ് ക്ലബ്, ബുലവായോ
ജനുവരി 28: സൂപ്പർ സിക്സസ്, എ1 vs ഡി2, ഹരാരെ സ്പോർട്സ് ക്ലബ്, ഹരാരെ
ജനുവരി 28: സൂപ്പർ സിക്സസ്, എ1 vs ഡി2, ഹരാരെ സ്പോർട്സ് ക്ലബ്, ഹരാരെ
ജനുവരി 29: സൂപ്പർ സിക്സസ്, ഡി3 vs എ2, ക്വീൻസ് സ്പോർട്സ് ക്ലബ്, ബുലവായോ
ജനുവരി 30: സൂപ്പർ സിക്സസ്, ഡി1 vs എ3, ഹരാരെ സ്പോർട്സ് ക്ലബ്, ഹരാരെ
ജനുവരി 30: സൂപ്പർ സിക്സസ്, B3 vs C1, ക്വീൻസ് സ്പോർട്സ് ക്ലബ്, ബുലവായോ
ജനുവരി 31: സൂപ്പർ സിക്സസ്, ബി2 vs സി3, ഹരാരെ സ്പോർട്സ് ക്ലബ്, ഹരാരെ
ഫെബ്രുവരി 1: സൂപ്പർ സിക്സ് ബി1 vs സി2, ക്വീൻസ് സ്പോർട്സ് ക്ലബ്, ബുലവായോ
ഫെബ്രുവരി 3: ഒന്നാം സെമി ഫൈനൽ, ക്വീൻസ് സ്പോർട്സ് ക്ലബ്, ബുലവായോ
ഫെബ്രുവരി 4: രണ്ടാം സെമി ഫൈനൽ, ഹരാരെ സ്പോർട്സ് ക്ലബ്, ഹരാരെ
ഫെബ്രുവരി 6: ഫൈനൽ, ഹരാരെ സ്പോർട്സ് ക്ലബ്, ഹരാരെ.
Also Read: രഞ്ജി ട്രോഫിയിൽ ജയം ‘കൈവിട്ട്’ കേരളം, മധ്യപ്രദേശിനെതിരെ സമനില, സച്ചിനും അപരാജിത്തിനും സെഞ്ചുറി